Petr Janda, Olga Sommerová, Milan Šteindler a Dominik Feri ve štábu Jiřího Drahoše. Slavilo se, slavilo. Byli jsme u toho

REPORTÁŽ „Jdu do toho jako vrchní velitel,“ hlásil ve svém štábu v divadle La Fabrika nadšeně Jiří Drahoš, když už bylo jasné, že právě on vyzve v druhém kole prezidenta Miloše Zemana. A vůbec nevadil téměř dvacetiprocentní odstup, který na něj v tu chvíli měl. Z chemika se stal vojevůdcem a suverénně plánoval další bitvu. Právě suverenita byla tou největší změnou pozorovatelnou na doposud koženém prezidentském kandidátovi.

Jiří Drahoš dorazil do svého štábu, když již chodily první výsledky a on byl pevně usazen na druhém, postupovém místě. Od počátku tedy vystavoval na odiv skvělou náladu. Chodil mezi hosty, fotografoval se s nimi, ukazoval zdviženým palcem, že je jednička.

Ve srovnání s obdobím kampaně, kdy byl velmi nervózní a často podrážděný, to byla velmi výrazná proměna.

Atmosféra v sále divadla La Fabrika v Holešovicích byla také velmi bouřlivá a nadšená. V sále se pohybovalo množství umělců a osobností z uměleckého světa. Například zpěvák Petr Janda, režisér Milan Šteindler, dokumentaristka Olga Sommerová anebo operní pěvkyně Soňa Červená.

Petr Janda novinářům řekl: „Mám pocit, že je pokorný a i v tom úřadu by byl pokorný. Bude milý, to u Zemana hrozně postrádám, tu pokoru. Ani ta Zemanova orientace na Rusko a na Čínu se mi nelíbí, a to pan Drahoš změní.“ Milan Šteindler zase všem představoval svou novou přítelkyni.

Za jeho bývalé kolegy z akademického světa dorazil například astrofyzik Jiří Grygar, který bývalého předsedu Akademie věd vehementně podporoval celou kampaň. Politický svět zastupoval například poslanec TOP 09 a známý kritik prezidenta Zemana Dominik Feri.

Tisková konference kandidáta Drahoše byla v půl čtvrté velmi nabitá vzhledem k přítomnosti velkého množství novinářů. „Vypadá to nadějně. Já bych především rád konstatoval sportovní terminologií, že jsme postoupili ze skupiny do finále,“ ohlásil Drahoš, když vystoupil na pódium a přehlušil aplaus.

Následně tak jako v kampani zaútočil na svého soupeře, prezidenta Zemana. „Já si kladu otázku, s kým vlastně budu soupeřit. Jestli s Milošem Zemanem, což je kandidát postupující z prvního místa, nebo spíše s jeho spolupracovníky – s pány Mynářem, Ovčáčkem a Nejedlým,“ rýpl si do hradního týmu.

Poté z pódia s významným pohledem vyzval prezidenta Zemana, ať s ním jde před druhým kolem do televizní debaty. „Mohu vás ujistit, že s Jiřím Ovčáčkem do debaty nepůjdu. Jiří Ovčáček není prezidentský protikandidát a tím je celá věc vyřešena. Ale já nebudu nadále vykřikovat do větru, aby Miloš Zeman slezl z Hradu a šel debatovat. Je to na něm,“ ohlašoval za potlesku svých stoupenců. Prezident zhruba o hodinu později na vlastní tiskové konferenci informoval, že „této prosbě pana Drahoše vyhoví“.

V Holešovicích ale předtím tiskovka pokračovala dalšími Drahošovými špílci. Postěžoval si, že poradci prezidenta kují pikle, a pak se posmíval prezidentovu známému výroku, že jen blbec nemění své názory.

Drahoš uvedl, že věří v podporu ostatních kandidátů. Když mu jeden z novinářů připomněl, že Pavel Fischer, první nepostupující kandidát na třetím místě, jej explicitně podpořit navzdory důrazným výzvám redaktora České televize odmítl, Drahoš se suverénním úsměvem uvedl, že on nikoho prosit o podporu nebude. Vzápětí ale dodal, že Fischer během kampaně několikrát deklaroval ochotu jej podpořit, a ať si tedy udělá jasno.

Do druhého kola si Drahoš na prezidenta Zemana věří. Jako laboratoř si chce vzít jednu obec na Ústecku, kde se mu již v prvním kole podařilo Miloše Zemana porazit. Chce tento úspěch analyzovat a aplikovat jej za čtrnáct dní na celou republiku. „Když jsem začal sledovat volební studio ČT, tak jsem zjistil, že jsem ve Staňkově v Ústeckém kraji vyhrál volby. Dozvěděl jsem se, že jsem porazil Miloše Zemana. Říká se, že Ústecký kraj je baštou Miloše Zemana, a ve Staňkově vyhrál Jiří Drahoš. Já chci zjistit, proč,“ řekl k tomu doslova.

Když se jej Vít Hassan zeptal, zda hodlá usilovat i o hlasy voličů Miloše Zemana, Petra Hanniga a Jiřího Hynka, považované za „opačný tábor“, Drahoš suverénně odpověděl, že podle něj není v této zemi nikdo, kdo by měl opačný názor než on. Usilovat ale chce o hlasy všech kandidátů.

„Jsem samozřejmě potěšena a jdeme dál,“ řekla novinářům jeho manželka Eva Drahošová.

Chvíli poté Drahošova mediální chvilka slávy pokračovala živým rozhovorem pro Českou televizi s redaktorem Danielem Takáčem.

„Jdu do toho jako velitel armády,“ uvedl se postupující kandidát televizním divákům. Militaristické podobenství jej evidentně chytlo, protože v další odpovědi řekl: „Plánuji přeskupit svůj strategický tým pro kampaň a ujmu se plného velení a vyrazíme z Prahy ven přesvědčit lidi, aby mě volili.“

Současnému prezidentovi přes obrazovku opět vzkázal své oblíbené „ryba smrdí od hlavy“.

Zásadní změnou kolem Jiřího Drahoše bylo to, že se kolem něj začala objevovat čtveřice bodyguardů, střežících každý jeho krok.

Drahošovi podporovatelé nadšeně sdíleli atmosféru v La Fabrice a dělili se o svou radost.

Neopomněli ovšem zatlačit na ty, kteří s podporou druhého postupujícího z prvního kola doposud váhali. Dominik Feri se přímo obrátil na Pavla Fischera.

autor: Vít Hassan