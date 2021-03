Plukovník Skácel: Opíjí vás rohlíkem, čím dál víc. Boj o prostor pokračuje

reklama

V jeho rodině už zkušenosti s onemocněním covid-19 mají skoro všichni, kromě plukovníka. Pavel Skácel patří sice k ohrožené skupině, covid se mu zatím vyhýbá. „Stejné to je i v zařízení, kde dnes bydlím. Je to těžké, ale snažím se dodržovat to, co je stanoveno a posilovat obranyschopnost organismu. Můj soused situaci trochu podcenil a žel na to i doplatil. I když byl očkován,“ popisuje.

Po roce opatření, epidemie v Česku neustupuje. Váleční veteráni, se kterými je plukovník ve výslužbě stále v kontaktu, už s ohledem na věk mají velké obavy. „Nemám dostatek informací, abych mohl zaujmout hodnověrné stanovisko. Jsou starší devadesátiletí veteráni, kteří odmítají vakcínu. Jiní zase spoléhají na její spásnou pomoc pro všechny. Jsou i tací, kteří slyšeli o velkém resetu společnosti světa a pandemii berou velmi vážně jako jeho začátek,“ popisuje náladu mezi nimi Skácel, který je bývalým vedoucím projektu Péče o válečné veterány.

Většina se shoduje na tom, že spoléhat jen na očkování není tou nejlepší cestou. „Ti, co se dostanou k informacím, si proto shánějí ivermektin nebo isoprinosin z Polska. Všichni jsme se (vládu nevyjímaje) s něčím takovým setkali poprvé. Obdivuji poslance a senátory, kteří se stále hašteří a vytloukají ze situace svůj pochybný volební kapitál. Jen doufám, že jim to elektorát na podzim sečte,“ dodává.

Skácel: „Mám štěstí, že je na blízku les a krásné stezky“

Množství strážníků v ulicích i na hranicích okresů. Debatuje se o přiměřenosti zákroků proti těm, kteří roušku odmítají. Plukovník ve výslužbě se raději drží zpátky. Mimo okres zatím nejel. Dodržuje vycházení jen v „přiměřeném okruhu“. „Mám štěstí, že je na blízku les a v něm krásné stezky. Na strážníky jsem občas narazil na cestách za nákupem,“ dodává. Své si myslí o nošení povinné ochrany úst na prázdné ulici. „Za stupidní považuji nošení roušky, kdy nikdo není na dohled v okruhu 10–20 m,“ dodává. Připouští, že celá situace ho právě nadšením nenaplňuje. Snažím se všemu čelit dobrou náladou, hudbou a hovory s přáteli „pomocí pojítek“.

Mužský hrdina, Lvi a kdo je „mimo realitu“

Stejně jako řadu dalších lidí i jeho dopálí, když vidí, že pravidla platí jen pro někoho. A jako člověk, který zprávy a situaci ve státě pečlivě sleduje, mu vadí jednání „mimo realitu“. V poslední době ho snad nejvíc naštvalo předávání Českých lvů. „Tak jako lidé, kteří ve vládě rozhodují překotně o opatřeních, tak i naše rádoby ‚smetánka‘ jsou trochu mimo realitu běžného života. Ten nezahrnuje rauty, oslavy a volby Lvů, ale každodenní snahu zajistit potřeby svoje a své rodiny,“ říká Skácel. Chápe ředitele ČT a další, co chtěli „udělat truc“ a trochu si vylepšit pošramocenou pověst. U ČT je to ale podle Skácela zbytečná snaha.

Připomeňme, že v souvislosti s předáváním Českých lvů nešlo jen o kritiku pořádání samotné akce. Ocenění představitelé po skončení přenosu před Rudolfinem kouřili a popíjeli kávu. Vyjádřil se k tomu i prezident Miloš Zeman: „Můj tiskový mluvčí Jiří Ovčáček reagoval naprosto správně povzdechnutím, že jsme nemohli realizovat státní svátek 28. října a já se ptám, je snad Český lev, který upřímně řečeno je spíš akcí pro snobskou sebranku, důležitější akcí než národní svátek?“

Na reakci z Hradu se ozvala herečka Eliška Balzerová a také její odpověď nenechává Skácel bez komentáře: „Nedávno jsem četl knihu národní umělkyně paní Scheinpflugové: Byla jsem na světě. Kladu si otázku, jak by asi reagovala ona. U řady našich rádoby lvů a protagonistů vidím a slyším opovržení těmi, co chodí nejvíce do kin a na představení a nevolí toho, nebo ty podle nich správné. A nemá ty správné názory. Přitom se někteří herci snaží tvářit jako Horníček nebo Werich. Avšak bez jejich noblesy, míry vzdělání a laskavosti k tomu. Existují i čestné výjimky řemesla hereckého. Nejedou na Maledivy a nelkají nad ztrátou angažmá a omezením příjmů. Naprostá většina umělců (dle mého) zapomněla na to, kdo jsou a odkud vzešli. Stejně tak i žel zapomněli na vznešenost a pravý obsah svého poslání.“



Co se týká filmové produkce, plukovník ve výslužbě ještě dodává: „Nikdy jsem nesledoval Lva natož českého. Nemám totiž v současnosti oblíbeného herce nebo film. Na filmu i v divadle mi totiž zoufale chybí dřívější snaha přinutit diváka k přemýšlení. Vše je většinou podáváno po lopatě a s velkou porcí vulgarity. Co mi nejvíce chybí (a nejsem sám), jak se někam vytratil ‚mužský hrdina‘.“

I dnes zuří válka. Informační a do jisté míry i hybridní

Jako člověk, který se účastnil misí v bývalé Jugoslávii a v Kurdistánu a je dlouhodobě v kontaktu s válečnými veterány už může srovnávat. I dnes podle něj válka zuří. Válka informační a do jisté míry i hybridní. „Cílem je zmást a otrávit většinu lidí. Je neuvěřitelné, jakým rohlíkem se dnes veřejnost dá opít. I pro laika působí zprávy o otravách různých ‚kašpárků‘ nervově paralytickými látkami značně nevěrohodně,“ podotýká. Události jdou ale v tak rychlém sledu, že u většiny lidí není šance vyhodnotit, co kdo vlastně sleduje a komu to přinese v důsledku prospěch.

„Válčí se i o životní prostor. Nelze se nezmínit o stálém proudu vetřelců prezentovaných jako uprchlíci. Jejich proud se sice ztenčil, ale stále existuje a je bohatě sycen penězi a podporován nenasytnými neziskovkami,“ doplňuje téma, které sleduje už několik let. Jak jsme už v Parlamentních Listech zmiňovali, Skácel se věnuje podrobně migrační krizi, kdy vycházel nejen z vlastních zkušeností z misí. Jako jeden z prvních v rozhovoru pro Parlamentní Listy před šesti lety vyvolal bouři konstatováním, že uprchlíci jsou vlastně „vetřelci“ a jde o „řízenou invazi“.

Dnes ho děsí plány na snižování populace světa. „Stále otevřeněji deklarované,“ varuje. Najde se podle něj i dost lidí, kteří věří na násilné řešení situace ve světě pomocí horké války.

„Paní Langšádlová se kdysi pomateně zmínila i o možnosti použití atomových zbraní. To je opravdu obludné a při takové koncentraci výzbroje velmi nebezpečné uvažování,“ nezapomíná na diskusi z května 2015. (Pozn. redakce – Tehdejší předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně totiž řekl, že Rusko by dokázalo obsadit Pobaltí za dva dny a NATO by nemělo šanci obsazení odvrátit. Pokud by se to stalo, NATO by podle něj bylo před rozhodnutím, zda jít kvůli obsazenému Pobaltí do války s Ruskem, která by mohla být i jaderná. Na jeho výroky pak reagovala česká politická scéna.)

Plukovník ve výslužbě Pavel Skácel na závěr vzkazuje: „Jaksi pozapomenuta zůstává stará pravda, že i léta neúspěšných jednání jsou lepší než jeden úspěšný den války.“

