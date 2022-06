Podřízlá větev Fialy, tak či tak. Tajná úvaha Babiše... Mluví se o velkém zvratu

reklama

Poté, co byl Petr Hlubuček obviněn a vzat do vazby, vedení metropole jeho místo náměstka obsadilo Janou Plamínkovou z hnutí STAN. Prý je to výsměch. „To si dělají srandu? Jak je možné, že k tomu měli dost hlasů a Piráti je podpořili? Co to má znamenat? Hřib vykládá, jak s tím nemají nic společného, dávají od všeho ruce pryč a pak je podpoří při zvolení dámy, která s Redlem konzultovala obsazení městských firem. Všichni kolem jen melou, jak jsou zděšeni, jak proti tomu vystupovali a podávali trestní oznámení a podobné nesmysly. Jen se snaží smýt špínu z vlastních rukou, nic proti tomu nedělali a buď to tolerovali nebo v tom jsou také namočeni. Scheinherr a další měli možnost tu chobotnici zlikvidovat celé roky, nehnuli ani prstem a teď slyšíme samé výmluvy,” sdělil PL zdroj z pražského magistrátu.

Podle našich informací ze sněmovních kuloárů může celá kauza přispět k ohrožení existence pětikoaliční vlády. „Fiala by měl tlačit na STAN, aby okamžitě odevzdali klíče od Ministerstva vnitra. Ve vlastním zájmu i v zájmu ODS, protože takhle doplatíme na cizí skandály. Už takhle nás to bude stát dost, když veškeré dosavadní kauzy a skandály spojené s vládou jdou za STANem, který je jako plesnivý chleba. Je jedno kolik toho okrájíte, ta plíseň je prostě všude. Premiér si to uvědomuje, ale vyhodit je z vlády nemůže, protože by tím podřízl větev i sobě. Jenže nereakcí si větev podřízne taky. Opozice si brousí zuby a nejsem sám, kdo zaslechl, že Babiš začíná operovat spíš s variantou předčasných voleb než prezidentské kandidatury. To byl prý hlavní důvod, proč odložil oznámení o možné prezidentské kandidatuře, nikoli nějaký soud. Vidí se znovu ve Strakovce, což by dělal raději než Hrad s minimálními pravomocemi. Takže úkoly pro přežití vlády pro premiéra jsou jasné, spolu s reálným řešením a pomocí občanům kvůli krizím s energiemi a inflací,” dozvěděly se ParlamentníListy.cz z úst dobře obeznámeného poslaneckého asistenta.

Politické odpovědnosti dalších pražských politiků nad korupční kauzou se ve svém obsáhlém příspěvku na internetovém pirátském fóru věnuje pražský člen Pirátů Michal Štěpán, který je profesí dopravní inženýr. Kritizuje, že byli do dozorčí rady dopravního podniku dosazeni lidé nejen naprosto nekompetentní, ale navíc i podezřelí. A to na návrh právě obviněného exnáměstka Hlubučka za vydatné pomoci zmiňovaného radního pro dopravu Adama Scheinherra.

„20. 11. 2019 navrhl Petr Hlubuček na místo člena představenstva (dopravního podniku, pozn. red.) Mateje Augustína. Z materiálů a rozpravy bylo zřejmé, že to je opět značně pochybný kandidát. Podpořili ho pouze Petr Hlubuček, Tomáš Mikeska, Jan Marek a Marek Doležal. Vzpomínám si, jak byli Jan Marek a Marek Doležal jako opaření, že to nevyšlo. Vůbec jsem nechápal, proč podporují toho pochybného kandidáta, když měli vlastního velmi kvalitního kandidáta ing. Pařízka, kvalifikovaného zkušeného ekonoma, který situaci v DDP dobře znal. Také jsem nechápal, proč Praha sobě otočila, Adam Scheinherr svolal dne 19. 12. 2019 mimořádné zasedání do své kanceláře, kde byl hlasy Adama Scheinherra, Pavla Vyhnánka, Petry Kolínské, Petra Hlubučka, Tomáše Mikesky, Jana Marka, Marka Doležala a Jiřího Obitka Matej Augustín prohlasován usnesením 13/2019/7.1 do představenstva DPP. Je zřejmé, že bez podpory těchto osmi lidí by se členem představenstva nikdy nestal. Adam Scheinherr lže, pokud tvrdí, že marně usiloval o jeho odvolaní. Stačilo by, kdyby kdokoliv z těch osmi lidí svoji podporu odvolal a Matej Augustín by byl ihned pryč,” napsal Štěpán.

Dodává i další souvislosti. „Mezi obviněným je i vedoucí odboru Technické správy objektů DPP Martin Vejsada. Aby ho bylo možné do této funkce umístit, bylo nutno odvolal Václavu Štědrou. Iniciátory byli tentokrát Petr Witowski a Jan Šurovský. Václava Štědrá byla odvolána bezdůvodně, resp. jediným důvodem jejího odvolání bylo, aby uvolnila místo někomu, kdo by byl přístupnější manipulaci se zakázkami. Adam Scheinherr a Petr Witovski zametali loupežníkům cestu. Odstraňovali nepohodlné lidi a snažili se hospodaření DPP co nejvíce utajit, aby nikdo na nic nepřišel. Ale to není trestné. Na odvolání Václavy Štědré jsem se Petra Witovského na zasedání dozorčí rady několikrát ptal. On jenom mlžil a mlžil. Věděl, že kdyby řekl pravdu, tak by byl spolupachatelem. Petr Hlubuček by se nikdy nemohl dopustit toho, čeho se dopustil, bez podpory dalších sedmi hlasovačů v dozorčí radě DPP. Ondra Kališ spočítal, že náklady DPP jsou nadsazené asi o miliardu za rok. Policie řeší jen nepatrný zlomek z této částky,” konstatuje dále pirátský dopravní expert.

„Bylo by potřeba z dozorčí rady odvolat Adama Scheinherra, Pavla Vyhnánka, Petru Kolínskou, Tomáše Mikesku, Jana Marka, Marka Doležala a Jiřího Obitka, kteří jsou spolu s Petrem Hlubučkem odpovědní za dění v DPP. Měli by být nahrazeni odborníky, vysokoškolské vzdělání v oboru by mělo být podmínkou. Piráti mají k dispozici 4 takové lidi, v dozorčí radě DPP je v současnosti jen jeden z nich, Honza Lička, který je po rezignaci Michala Zdeňka jediným odborníkem mezi 10 členy dozorčí rady DPP, kteří mají politickou nominaci. Vedení Prahy se rozhodlo jinak. Bude vypracován audit, který prokáže, že DPP pracuje podle účetních standardů, systém compliance funguje, sedm hlasovačů v dozorčí radě neexistuje a jednalo se jen o osobní selhání pánů Hlubučka, Augustína, Šteffla a Vejsady. Takových auditů za desítky milionů už má DPP celou knihovnu a jeho náklady strmě stoupají dál,” dodal Michal Štěpán.

