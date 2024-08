Potupa ČT dokonána. Poškozený občan už má přelomový rozsudek

V průběhu června informovaly ParlamentníListy.cz o soudním případu, kdy Česká televize čelila žalobě kvůli vniknutí jejího televizního štábu na soukromý pozemek bez svolení či ohlášení a natáčení občana bez jeho vědomí. Poškozený občan H. B. hnal ČT k soudu, kde požadoval stažení dané reportáže z jeho soukromí z webu veřejnoprávní televize a k tomu finanční kompenzaci za nemajetkovou újmu.

Soudy se i v odvolacím řízení postavily za občana H. B. a nařídily České televizi jak zaplatit, tak smazat inkriminované záběry z portálu internetového archivu. Jak redakci sdělil advokát úspěšného žalobce Jindřich Rajch, rozsudek je pravomocný a v odvolacím řízení dokonce došlo ke zdvojnásobení částky, kterou musí ČT zaplatit.

„Odvolacím soudem byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně a rozhodnutí odvolacího soudu bylo již doručeno. Dokonce byla zvýšena částka za odškodnění nemajetkové újmy u mého klienta, který byl bez souhlasu natáčen, přičemž mu dokonce reportér České televize bez povolení vstoupil až na pozemek a začal ho natáčet v okamžiku, kdy můj klient otevřel dveře,“ řekl redakci PL právník Rajchl.

Soud dle jeho slov jednoznačně konstatoval, že to je porušení práv a Česká televize měla mého klienta nejprve kontaktovat a požádat o svolení, aby mohla natočit jeho podobiznu a jeho bydliště. „To Česká televize neudělala a teď bude muset zaplatit 50 tisíc korun. Současně je zajímavé, že v reportáži vystupoval zástupce Českých elfů, který byl natáčen zezadu se zkresleným hlasem a anonymně s poukazem na to, že by mohla být ohrožena jeho bezpečnost. Navíc ten elf, aktivista, souhlasil s natáčením. Zatímco můj klient s natáčením nesouhlasil, bylo uvedeno jeho jméno a bydliště.

Česká televize jednu stranu naprosto chránila anonymizací s poukazem na to, že by mohla být terčem útoků, naproti tomu druhou ukazuje včetně jejího bydliště a v podstatě podněcuje, aby tento člověk byl terčem verbálních útoků, což se také stalo. Po odvysílání reportáže se okamžitě objevily příspěvky, kdy bylo přímo uvedeno trvalé bydliště mého klienta, čelil nadávkám nejhoršího vulgárního charakteru a celé to způsobilo chování a reportáž ČT. Proto jsem rád, že soud rozhodl tímto způsobem a v odvolacím řízení ještě zdvojnásobil nemajetkovou újmu a přiznal celou částku, kterou jsme požadovali. Může jít o zásadní rozsudek z hlediska budoucnosti a dalších reportáží ČT, protože soud nastavil jasný mantinel, kdy jde při natáčení o zásah do soukromí a publicistické pořady si budou muset počínat opatrněji a s větším respektem k soukromí osob, které budou v reportáži zobrazeny,“ dodal pro ParlamentníListy.cz Jindřich Rajchl.

Dvojí metr přístupu v inkriminované reportáži z ČT popisuje i samotný soud. „V průběhu jednání před odvolacím soudem konaného dne 13. 6. 2024 se žalobce vyjádřil k odvolání žalované tak, že v napadené reportáži nebyla dána rovnost zbraní, jelikož všichni účinkující v reportáži souhlasili s natáčením, jediný žalobce nikoliv. U skupiny tzv. Českých elfů se kvůli jejich bezpečnosti účinkující anonymizovali, u žalobce to tak také bylo možné. Žalovaná ve své reportáži použila taktiku „name and shame“, tedy „pojmenovat a zostudit“. Správně se ale měla žalobce nejdříve zeptat, jestli souhlasí s natáčením. V dané situaci se nejednalo o veřejné prostranství, jelikož redaktor žalované šel až za branku pozemku žalobce a začal s ním hovořit, přičemž kameraman žalované jej skrytě natáčel, aniž by to žalobce věděl (to zjistil až následně z otevřeného okna, kdy kameramana odhalil se slovy „támhle se schovává“),“ stojí v rozsudku.

„Odvolací soud uznal, že žalobce důvodně požaduje, aby žalovaná ze svých internetových stránek odstranila předmětnou reportáž, ovšem jen v té části, která neoprávněně zasahuje do soukromí žalobce. Dále odvolací soud uznal, že žalobce má právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do soukromí peněžitým zadostiučiněním. Zásadní je, že soukromí žalobce bylo narušeno jak při pořizování záznamu, tak též, a to zejména, při jeho zveřejnění v rámci známého a sledovaného pořadu Reportéři celostátně vysílaného prvním programem žalované v hlavním vysílacím čase. Rovněž nelze přehlédnout, že předmětná reportáž je dále k dispozici veřejnosti na internetových stránkách žalované po dobu již cca jednoho a půl roku. Tedy k neoprávněnému zásahu do žalobcova soukromí došlo v širokém rozsahu v kontextu celé republiky. Za této situace je žalobcem požadovaná částka 50 000 Kč minimální (s ohledem na to, že při neoprávněných zásazích do osobnostních práv člověka způsobených v rámci celostátního zpravodajství je soudní praxí obvykle přiznáváno peněžité zadostiučinění v řádu set tisíc), a pro její přiznání tak není nutno zjišťovat další specifické okolnosti,“ konstatoval také soud.

Jak postup štábu České televize, který vstoupil bez vědomí občana až na jeho soukromý pozemek, a to rovnou se zapnutou kamerou, komentuje člověk z oboru? PL se zeptaly moderátora Luboše Xavera Veselého, který se vedle nynější funkce člena Rady ČT, v televizní práci angažuje celou svou profesní kariéru. Xaver pro postup štábu Reportérů ČT nemá pochopení.

„Nepovažuji za normální, aby televizní štáb vstupoval bez svolení na soukromý pozemek kohokoli, bez svolení majitele natáčel a používal takto pořízené záběry ve vysílání. Tento způsob novinařiny je mi cizí a odporný,“ řekl pro ParlamentníListy.cz k případu Luboš Xaver Veselý.