Pr*ser: Vystrčil na Tchaj-wanu? Prý rovnou vyhodit fabriky do vzduchu. Zlé podezření

Téma, o které se v českém politickém a mediálním prostředí vášnivě debatovalo zhruba tři čtvrtě roku, minulý týden vygradovalo. Šéf horní komory parlamentu Miloš Vystrčil z ODS totiž naplnil svůj slib a uskutečnil dlouho rozmýšlenou cestu na Tchaj-wan, tedy území, které Čínská lidová republika vnímá jako své bytostné území a většina států nemá v tamním hlavním městě svá velvyslanectví.

Cesta Miloše Vystrčila s delegací (o jejím složení PL exkluzivně informovaly ZDE) probíhala prakticky celý minulý týden. Kromě toho, že na sporné území vyrazil druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi, významný signál může být právě i délka cesty.

Jak nám řeklo několik zdrojů dobře obeznámených s protokolem a diplomatickým plánováním zahraničních cest, není vůbec obvyklé, aby zahraniční cesta vrcholného politika trvala tak dlouho. Dokonce i když byl prezident Miloš Zeman na své historicky první návštěvě Číny v roce 2014, netrval jeho pobyt tak dlouho, přestože zavítal hned do několika obřích měst.

Ale zpět k samotné tchaj-wanské cestě a jejím dopadům. Ostré reakce z čínské strany netřeba připomínat a nutno podotknout, že jejich tón odsoudili i ti, kteří jinak nesouhlasili se samotnou Vystrčilovou cestou.

Podívejme se však na reálné dopady. Hned poté, co letoun s šéfem Senátu přistál na pražském letišti, udeřil mediální prostor článek o tom, že Číňané vypověděli královéhradecké společnosti Petrof již podepsaný kontrakt za zhruba 5,5 milionu korun na dodávku pianin a klavírů. Důvod? Cesta Miloše Vystrčila.

V úterý přišel další případ, který aspoň co do financí, je podstatně rozsáhlejšího charakteru. České společnost Breno, kterou shodou okolností vlastní poslanec hnutí ANO Pavel Juříček, oznámila, že jsou kvůli tchaj-wanské cestě vážně ohroženy čínské zakázky této firmy za stovky milionů korun. Důvod? Cesta Miloše Vystrčila.

Podle rozhovorů, které ParlamentníListy.cz absolvovaly s několika elitními diplomaty v posledních dnech se navíc zdá, že výše uvedené případy zmařených zakázek nebudou poslední. “Bude to průser. Všichni bychom si samozřejmě přáli, aby Čína a její podniky v sankcích tohoto typu nepokračovaly, ale fakt se bojím, že to bude spíš přání otcem myšlenky. Signály, které se k nám dostávají, mluví o opaku. A to přesto, že všichni Číňanům vysvětlují, že ta Vystrčilova akce byl trucpodnik, že mu to rozmlouvali všichni počínaje ministrem zahraničí, premiérem a konče prezidentem. Oni to prostě berou jako změnu naší zahraniční politiky, která dlouhodobě razí, že uznáváme pouze jednu Čínu,” vysvětlil nám vysoce postavený zdroj s důkladnou znalostí současných diplomatických procesů v naší zemi.

“Ty důsledky mohou být brutální. To si mohl pan předseda Senátu ušetřit týden času, dva extrémně dlouhé lety a místo toho vyhodit do povětří několik českých fabrik. Důsledky by byly srovnatelné. Znovu říkám, snad k tomu nedojde. Ale jsem realista, ne idealista. Prezident, ministři, hejtmani a další vrcholní představitelé státu se tady minimálně sedm let snaží vybudovat co nejbližší vztahy se světovým ekonomickým gigantem a pak si přijde Vystřil a hodí vidle to toho letitého úsilí desítek a stovek lidí. Tak ať si pak objíždí ty firmy a vysvětluje jejich propuštěným zaměstnancům, že je nemají zajímat groše, ale ideje. Ať jim to řekne! Prý to nebyla předvolební akce? Fakt nebyla? Tak proč se den po příletu senátní delegace do Prahy objevily v Brně plakáty, které zvou na přednášku předsedy Vystrčila o jeho cestě na Tchaj-wan? Bude nám někdo vykládat, že to neplánovali předem? A proč ODS, když ta akce nebyla předvolební akce, chystá jeho vítání v Brně a na letiště v Praze se organizovalo jeho vítání? Samé lži. Prostě dělat kampaň a hrát domácí politické hry za cenu kolosálním diplomatických a ekonomických ztrát, to chce hodně silný žaludek. Ale třeba to tak nebude a pan předseda nám přivezl z Tchaj-peje masivní investice. Uvidíme, určitě se pochlubí. Pak i zapomeneme na to tragikomické divadlo, kdy se ukázal jako hodně špatný herec a ztratil se v papírech, kde měl vytištěný projev,” dodal náš zdroj.

Pokud jde o výsledky cesty, nutno podotknout, že už před pár dny bylo oznámeno, že České republice Tchaj-wanu věnuje několik výrobních linek na roušky. A stejně tak Miloš Vystrčil oznámil, že Tchaj-wan je připravený ekonomicky vstoupit do Evropy přes Českou republiku.

Připomeňme, že předsedu Senátu v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz zkritizoval premiér Andrej Babiš. Označil ho za diplomatického amatéra, protože v jednom z projevů na Tchaj-wanu mluvil o vnitropolitické situaci v České republice a krom jiného chválil Milion chvilek pro demokracii (celý rozhovor ZDE).

