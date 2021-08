Praho, slyš! Čekání na Babiše: Lidé dostali slovo. Piráti, Kalousek, Agrofert. To jinde nevyjde

Po celodenním programu v Ústeckém kraji dorazil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš v úterý večer do města chmele, Žatce. Na náměstí na něj čekali jeho příznivci. „Jsme jeho fanoušci, protože se nám líbí jeho názory. Myslí to s námi podle mě dobře. Ví, o čem mluví. Je to člověk na svém místě. Když vidíte ty ostatní, Kalouska a podobné, tak to jsou většinou kašpaři,“ konstatovala jedna z nich. O kus dále byly ale slyšet i jiné hlasy. „Poprvé k volbám nepůjdu. Nemůžete věřit nikomu. Na začátku všichni slibujou a pak je to úplně jinak,“ prozradila dáma pokročilejšího věku.

Nejdříve premiér ovšem zamířil ke čtvrté brigádě rychlého nasazení, která sídlí na okraji města. Téma bylo asi jasné – Afghánistán. Řada vojáků odsud si prošla misí v této zemi, hlídali leteckou základnu Bagrám u Kábulu, která byla vůbec největší základnou koaličních sil. A několik jich zde bohužel přišlo o život. O Afghánistánu se mluvilo i na náměstí, kam lidé přišli na autogramiádu s Andrejem Babišem. „Můj zeťák tam byl dvakrát. I tehdy jak to tam bouchlo a na místě zahynuli čtyři vojáci a pak i pátý. To byl zrovna jeho kamarád. Když přijel zpátky, normálně byl šedivý, a to mu bylo kolem třiceti,“ vysvětlovala jedna z přítomných žen.

Další třímala hned tři Babišovy knížky. „Pro synovce, pro mě a pro manžela,“ prozradila s tím, že premiérovi fandí a přeje si, aby jím zůstal i po volbách. „Je nám líp než předtím. A na ty řeči o něm moc nedám. Že má Agrofert, no tak ať si ho má. Podívejte se na jiný poslance. Třeba Fiala v kolika je dozorčích radách a co za to bere. Ale to lidi nevědí,“ konstatovala.

Časovaná bomba: Vyloučené lokality a zahraniční pracovníci na ubytovnách

Muž středního věku ze Žatce se přiznal, že dříve volil ČSSD. „Ta se nejen v Ústeckém kraji zprofanovala, i když to by se dalo říci o více stranách. Už minule jsem volil raději Babiše. Tady jsme měli hejtmanku Vaňhovou a tuhle partu. Štvali mě u sociálních demokratů lidi jako Sobotka, Petříček a spol. Nesnáším tyhle kariéristy, z těch je mi na zvracení. Házejí špínu na vlastní stranu a levicového nemají skoro nic. A Babiš je pro mě pořád lepší varianta než ODS s topkou. Když bych si představil vládu ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, tak to by byl masakr,“ domníval se. Co se týče Pirátů si není jistý. „Mají některé body sociální, ale jiné zase ne. Jsou pro mě dost nepřehlední, nevím, co si o nich mám myslet,“ objasnil.

Pobouřil ho nedávný incident v Průhonicích. „To byli opravdu magoři, tam mi bylo Babiše líto. Viděl jsem z toho záznam na videu a bylo to nechutné. Tam měla paní jiný názor na očkování a hned se na ní dvacet lidí sesypalo, úplní fanatici,“ uvedl. Zda bude volit nyní Babiše ještě přesně neví. „Přece jen uvažuji i o ČSSD. Nejraději bych volil Matěje Stropnického, jeho názory se mi líbí. Je o parník napřed. Hlas bych dal i Janě Maláčové. Ale ti kandidují v Praze,“ povzdechl si.

Na setkání s premiérem. Foto: Oldřich Szaban

Zná i situaci jinde v Ústeckém kraji. „Velkým problémem jsou vyloučené lokality. A to už dlouho. Před lety jsem se vyučil v Krásném Březně. Tam byl park, kterým se člověk bál projít. Nás mlátili, když jsme šli do školy, holky znásilňovali, asi víte kdo. Myslím, že tento problém tam je dlouhodobě a nikdo ho pořádně neřeší,“ sdělil a mluvil i o další časované bombě. „To jsou zahraniční pracovníci, nejvíce Ukrajinci, na ubytovnách. Tam je skrytá kriminalita, naprostá neadresnost. Neví se kdo a kolik jich tam bydlí. Zvyšují ceny nájmů, snižují cenu práce. Tohle všechno nás ještě dožene,“ obával se. Přál si, aby příští vládu sestavoval Babiš a přizval do ní levicové subjekty. „To by bylo nejlepší řešení v tuhle chvíli. Pro mě jako člověka se sociálním cítěním je to jediná forma záchrany pro ty nejchudší lidi. Pokud se ale obklopí pravicovými stranami, už nic nezastaví demontáž sociálního státu,“ byl přesvědčen.

Když vidíte Kalouska a ty ostatní, jsou to většinou kašpaři

Na Babiše čekal i manželský pár ze Žatce. „Jsme jeho fanoušci, protože se nám líbí jeho názory. Myslí to s námi podle mě dobře. Ví, o čem mluví. Je to člověk na svém místě. Když vidíte ty ostatní, Kalouska a podobné, tak to jsou většinou kašpaři,“ konstatovala manželka. To už Andrej Babiš s mírným zpožděním přijel na náměstí a usedl ke stolku, který zcela oblehli zájemci o podepsanou knížku. Opodál postávala paní z vesnice nedaleko Žatce, která do fronty na autogram vyslala manžela. „Jsme voliči Andreje Babiše. V naší rozvětvené rodině to však každý vidí jinak. Což je ale vlastně dobře, ne jako dříve, kdy se mohla volit jen jedna strana,“ domnívala se. „Babiše jsme s manželem volili už minule. Ale například náš zeť je dokonce na kandidátce Pirátů. Ale proč ne, všichni jsme dospělí,“ řekla s tím, že však žádné rodinné hádky o politice při společných setkáních neprobíhají. „Na rovinu volím toho, kdo mi něco dá. Jsem důchodce, takže Babiše. Jsem alergický na ty řeči o zadlužování našich dětí. To je naprostá kravina. Je to pořád dokola. Říkali to už naši rodiče a naše děti to taky budou říkat. Vždyť tohle slyším celý život,“ konstatoval senior třímající v ruce Babišovu knihu.

V okolí hojně navštívené autogramiády se dali najít většinou jen Babišovi fanoušci. V podloubí kousek dál od akce však procházeli i lidé s poněkud jiným názorem. „Volit Babiše určitě nebudu. Je čas na změnu. Hodně slibujou, ale nic se zatím neděje. Ale komu ten hlas dám, teď vůbec nevím. Nikdo mě ještě úplně nepřesvědčil. I ta opozice mi přijde taková divná,“ prozradila mladá žena. O řadu let starší dámy také Babišovi hlas ve volbách nehodí. Ale ani nikomu jinému. „Už jsme to přestaly řešit. Poprvé k volbám nepůjdu. Nemůžete věřit nikomu. Na začátku všichni slibujou a pak je to úplně jinak,“ konstatují a ani je Babiš nenaláká na zvyšování důchodů. „Tohle neřešíme. Já vám dokonce řeknu, že ne že bychom měly hrozně peněz, ale na to žití nám to stačí. Nestrádáme. Možná že jsou jiní lidé, kteří by to potřebovali více,“ překvapivě sdělují skromné seniorky a jedna z nich doplňuje: „Ze začátku jsem pana Babiše volila, přišel mi důvěryhodný. Teď ale ne že bych byla nějaká vyložená jeho odpůrkyně, ale je mi to jedno, kdo tam bude. Vidíte je, co všechno dneska dělají, aby se tam dostali. Jsou schopní všeho,“ povšimla si. Druhá se ještě věnovala Babišovi. „On to je asi možná hodný pán, divím se mu, že z té politiky neodejde. Vždyť to nemá zapotřebí, jak mu pořád nadávají,“ domnívala se. „Měli jsme pohodové mládí, klidnější. Neměli jsme tolik peněz, ale vůbec nám to nevadilo. Teď už je svět někde jinde,“ uvedly na závěr dámy. A k závěru se nachýlila i autogramiáda v Žatci.

Na setkání s premiérem. Foto: Oldřich Szaban

Fotografování na autogramiádě v Žatci. Foto: Oldřich Szaban

