Přijďte, popijeme. A oni nepřišli... Co se děje kolem ČT? Problém bobtná. Žhavé informace

Boj o rozpočet i funkce. To v současné době charakterizuje vztahy mezi Radou České televize a jejím managementem. Před Vánocemi se v luxusní pražské restauraci konal večírek, na který ale většina členů Rady, i přes pozvání, nepřišla. Zato se tam prý „upekla“ jedna důležitá dohoda. ParlamentníListy.cz zjišťovaly, co může následovat.

Česká televize se nachází v bezprecedentní situaci. První měsíc nového roku se kvapem blíží k závěru a veřejnoprávní TV stále nemá na letošek schválený rozpočet. Kdy se tak stane, není vůbec jisté.

Šéf ČT Dvořák podle našich zjištění stále radním nedodal požadované materiály a strategické plány na další období. Místo toho se prý snaží vlastní křeslo zachraňovat pomocí zákulisních dohod.

Nejprve si přehledně shrňme situaci. Důležitá věc číslo jedna: zatímco Český rozhlas má bez problémů rozpočet ve výši 2,3 miliardy schválen z 18. prosince minulého roku, z hlediska financí největší veřejnoprávní médium, Česká televize, rozpočet stále schválen nemá. To je z historického hlediska nevídaná situace.

Příčina problému je známá, na což jako první upozornily ParlamentníListy.cz. Generál ředitel Petr Dvořák v listopadu přinesl na zasedání Rady ČT návrh rozpočtu, který se sice tvářil jako vyrovnaný, ale ve skutečnosti v něm byl ukrytý schodek zhruba 700 milionů korun. Ten byl „zaplácnutý“ z finanční rezervy, která v ČT zůstala po předešlém šéfovi Jiřím Janečkovi a kterou současné vedení postupně rozpouští.

To se radním hrubě nelíbilo a Dvořákovi, lidově řečeno, hodili rozpočet na hlavu a poslali ho to přepracovat a znovu předložit s výraznými úsporami. O měsíc později předložil šéf ČT nový návrh rozpočtu, kde byl sice skrytý schodek nižší, ale pořád tam byl. Opět nedošlo ke schválení. Podobné to bylo i na dalším zasedání Rady počátkem ledna tohoto roku.

Pojďme dál. Dohady o podobu a stav hospodaření televize začaly mnoha členům Rady ČT vadit natolik, že se mezi nimi začalo mluvit o možnosti Dvořákova odvolání a jeden z radních dokonce dostal úkol vytipovat možné kandidáty.

Poté, co po podzimním semináři o ČT ve Sněmovně vypluly na povrch problémy s hospodařením televize, si totiž radní dle našich zjištění začali výrazněji uvědomovat, že jde především o jejich zodpovědnost a přestali vedení televize ve všem automaticky vycházet vstříc.

Celé to patrně souvisí s důležitou věcí číslo dvě. Generál ředitel ČT Petr Dvořák nejspíš začal cítit, že jeho vlastní pozice už není tak pevná, jako bývala. Mohl by využít toho, že na konci února skončí mandát šesti členům z celkem patnáctičlenné Rady ČT a snažit se místo nich prosadit sobě nakloněné lidi, kteří by mu přestali dělat problémy a klást „nemístné“ otázky typu, jak chce problematickou situaci s financemi řešit.

Podle informací ParlamentníchListů.cz už začal vše řešit a koncem roku pozval televizní radní na předvánoční večírek do luxusní restaurace Bokovka v pražské Dlouhé ulici. Jenže. Radní tuto akci většinou ignorovali. Výjimkou měl být kupříkladu předseda Rady Jan Bednář. Ten patří k lidem, kterým v únoru končí mandát a hodlá ho před poslanci obhajovat (termín pro nominaci kandidátů skončil v pondělí 20. ledna).

Jak jsme zjistili, právě na zmiňovaném večírku v podniku, kde lze pořídit lahev vína v rozmezí zhruba od 600 korun až do 13 tisíc, nabídl údajně šéf ČT Dvořák Bednářovi, že pokud mu zajistí, že Rada nebude navrhovat odvolání, postará se na oplátku o jeho znovuzvolení radním.

Nakolik Petr Dvořák sliboval něco, co může splnit, není zatím jasné. Pro své záměry má totiž mít předběžně podporu poslaneckých klubů ODS, Pirátů a TOP 09. A to mu rozhodně stačit nebude. Nejvíc bude záležet na tom, jak se k volbě nových radních veřejnoprávní televize postaví nejsilnější klub, tedy klub hnutí ANO, který disponuje 78 hlasy.

ParlamentníListy.cz se tématu hospodaření České televize věnují dlouhodobě. Jako první jsme upozornili na nevídaný fakt, že vedení veřejnoprávního kolosu má problémy se schválením rozpočtu.

Dosavadní vedení v čele s Petrem Dvořákem opakovaně díry v rozpočtu ve výši stovek milionů korun dorovnává z tzv. Fondu televizních poplatků (Fond TVP), ve kterém byla alokována mnohamiliardová finanční rezerva, kterou se díky přebytkovému hospodaření povedlo nashromáždit bývalému generálnímu řediteli Jiřímu Janečkovi. Tato rezerva ale pod současným vedením kvapem mizí.

Současný šéf ČT Petr Dvořák v minulosti odmítl, že by čerpání z Fondu TVP cokoli vypovídalo o finanční kondici televize, což ale odmítají mnozí ekonomové či odborníci z odvětví účetnictví. Podobně se pro ParlamentníListy.cz před časem vyjádřil i ekonomický expert přímo z prostředí ČT.

„Jde o jeden ze způsobů, jak skrýt ztrátu. Podobně je to uvedeno i ve výročních zprávách z minulých let. Pokud je plánován rozpočet deficitní, musí se to jasně napsat a pak definovat, odkud se vezmou peníze na financování deficitu, což klidně může být přebytek z minulých let nebo třeba půjčka. Základem transparentního sestavování rozpočtu je ale jasně říci, zda jde o deficit. Tady měli napsat, že rozpočet ČT má deficit 719 milionů a zbytek dofinancují z rezerv z minulých let. To tam není a v tom spatřuji největší problém rozpočtování v České televizi. Nejenže to nesdělují, ale ještě to maskují a zakrývají. V konečném důsledku z toho plyne i to, že když Rada schvaluje odměnu generálnímu řediteli, ten dostane odměnu i za vyrovnaný rozpočet, což se v minulých letech dělo. Jde o problém a klamání těch, kteří se problematikou zabývají. Ať už členů Rady, poslanců nebo i koncesionářů. Tvrdit, že použití prostředků z Fondu TVP nic nevypovídá o hospodaření a finanční situaci ČT, je nesmysl. Popírá to i podvojné účetnictví. To pozná i laik, který není ekonom a třeba někdy drobně podnikal,“ sdělil počátkem loňského prosince expert s tím, že se vedení veřejnoprávní televize v podstatě dopouští falšování.

Tématu se začali podrobněji věnovat i někteří poslanci. Jeden ze zákonodárců z hnutí ANO, podnikatel Pavel Juříček, v listopadu redakci sdělil, že pokud nebude krize v ČT urychleně vyřešena, hrozí v budoucnu nutnost drastických úspor v podobě osekání výroby pořadů, propouštění zaměstnanců nebo prodej majetku.

PL budou situaci kolem sporů vedení ČT s členy Rady podrobně sledovat i nadále. V nejbližší době bude středem pozornosti i zmiňovaná volba šesti nových členů Rady České televize. Uzávěrka podávání nominací na kandidáty ve Sněmovně byla do pondělní půlnoci.

