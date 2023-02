Proč to končit? Výhodná válka na Ukrajině: Co se neví o Číně

V předvečer ročního výročí ruského napadení Ukrajiny se v Moskvě začíná rýsovat bližší spolupráce Kremlu a Pekingu. A i když se na první pohled tato spolupráce Číny s ekonomicky slabým Ruskem jeví nevýhodná, opak je podle BBC pravdou a Peking má vše dobře spočítané. „Pokud ruská ekonomika klesá, vadí to Pekingu? Bude jen potřebovat více čínských výrobků pro následné oživení,“ naznačuje server, že je horšící se stav Ruska pro Čínu naopak plus. Hlavní prospěch pak prý Peking vidí i v tom, že má za něj Kreml odvádět „špinavou práci“. Jde tu prý o západní armády a NATO. S tlakem na ukončení války na Ukrajině tak prý Čína spěchat nebude.

Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3414 lidí



Setkání v Moskvě, na němž Putin hovořil o dosáhnutí „nových hranic“ vztahů obou zemí se, jak připomíná agentura Al-Džazíra, děje v době, kdy Západ stále zostřuje své sankce na Moskvu a vážně napjaté jsou vztahy i mezi Spojenými státy a Čínou.



Že by oba státy zpřetrhané vazby se Západem alespoň částečně nahradily oboustrannou spoluprací, naznačil během setkání právě ruský prezident Putin, jenž uvedl, že „je pro stabilizaci mezinárodní situace obzvláště důležitá spolupráce mezi Čínskou lidovou republikou a Ruskou federací na globální scéně“. Do Moskvy by dle něj brzy mohl zavítat i čínský prezident Si Ťin-pching.



Ačkoliv se Peking snaží vystupovat v rámci války na Ukrajině nestranně a deklaruje, že respektuje suverenitu a územní celistvost Ukrajiny, zejména USA vyjádřily obavy, že by mohlo dojít na zbraňovou podporu Ruska. Wang I však toto tvrzení v Moskvě nepřímo popřel. „Čínsko-ruské vztahy nejsou namířeny proti žádné třetí zemi a rozhodně nemohou být předmětem nátlaku ze strany žádné třetí země,“ řekl.

Zároveň však také doplnil, že se Peking i Moskva podporují „multipolaritu a demokratizaci mezinárodních vztahů“ a při setkání se s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem zdůrazňoval, že se Peking chce zaměřit na prohlubování vztahů s Ruskem.



Právě v rámci nynější návštěvy Wanga I v Moskvě je tak podle BBC hrozba vytracení se čínské neutrality. Si Ťin-pchingova administrativa podle serveru považuje Rusko za předního nepřítele amerického vlivu a tedy stát, který sice – podobně jako Severní Korea – „může být považován za mezinárodního vyvrhele, ale který slouží užitečnému geopolitickému účelu“.

Čínská vláda se nezdála být ani tak v rozpacích, když se prezident Putin vrátil domů z účasti na zimních olympijských hrách v Pekingu, poté co vyhlásil nový vztah s Čínou „bez hranic" a během několika týdnů zahájil invazi na Ukrajinu.



Mnozí se ptali, zda byl pan Si varován před hrozící válkou, když seděl vedle svého ruského protějšku, který v té době musel uvažovat sotva o něčem jiném.



Čína kráčí ve vztazích s Ruskem kvůli Ukrajině po velmi křehké cestě. Pan Si může mít pocit, že sebevědomě kráčí po této cestě, ale někteří se domnívají, že se tato cesta na okrajích drolí a nárok Pekingu na neutralitu se stále obtížněji prosazuje.

Peking si je dle BBC dobře vědom, že prohlášení o tom, že Čína a Rusko společně prosazují „mír a stabilitu“, nebude na výročí ruské invaze vyznívat úplně nejlépe a v jiných částech světa bude s ohledem na ruské zabíjení na Ukrajině znít toto výrazivo „směšně“, spočítal si prý, že je v této době výhodnější poskytnout Putinovi významnou morální podporu.



Kreml svým způsobem prý „dělá za Čínu špinavou práci“ tím, že odčerpává západní vojenské zdroje a vyvíjí tlak na NATO. „A pokud kvůli tomu ruská ekonomika klesá, vadí to Pekingu? Bude jen potřebovat více čínských výrobků pro následné oživení,“ naznačuje BBC, že Číně prvořadě o nějakou podporu Ruska nejde. Jde spíše o její prospěch.

Otázkou však má být, nakolik se Peking bude chtít za Moskvu podstavit i s rizikem, že by ji podpořil v konfliktu, který pro ni nemusí dopadnout zrovna dvakrát dobře. I když tato podpora zřejmě nebude zcela horká, mohla by si Čína najít cestu, jak balancovat na tenkém ledu, což v rámci už tak vyhrocených vztahů netěší zejména Washington.



Americké ministerstvo zahraničí se poté, co ruský prezident Vladimir Putin uvítal „nové hranice“ ve vztazích s Pekingem a naznačil, že jeho zemi navštíví čínský prezident Si Ťin-pching, netajilo, že je znepokojené.



Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price podle agentury Reuters uvedl, že Wangova návštěva Ruska v předvečer ročního výročí války je jen dalším důkazem sbližování Pekingu s Moskvou. „Jsme znepokojeni, protože tyto dvě země sdílejí společnou vizi,“ naznačil s tím, že jde o vizi éry, v níž podle něj „velké země mohou šikanovat malé země, hranice mohou být překreslovány silou, éry, v níž síla může znamenat právo“.

Že nejde primárně o vojenské spojenectví Ruska s Čínou proti Západu v přímé podobě, si pak myslí reportér CNN Stephen Collinson a ve své analýze připomíná, že neexistují důkazy o jakékoli vojenské podpoře Ruska v jeho agresi na Ukrajině. Myšlenka formálního spojenectví Ruska a Číny proti Washingtonu se pak dle něj – zvláště kvůli nepoměru Moskvy a výrazně ekonomicky i vojensky silnějšího Pekingu – zdá nepravděpodobná, využít některých prostředků, aby Rusko vydrželo proti Západu udržet dech na bitevním poli a prodloužil se tak konflikt na Ukrajině, už však prý Číně zdaleka není proti srsti.



Čína tak prý sice zřejmě nebude ochotna riskovat sankce a ekonomické problémy kvůli zbraňové podpoře Ruska, bude se však dle Collinsona snažit o prodloužení konfliktu „v domnění, že by to mohlo odvést pozornost USA a jejich vojenských zdrojů od Bidenova rostoucího úsilí reagovat na čínskou dominanci v Asii“.



„Dlouho se vlekoucí konflikt by také mohl vyvolat rozpory mezi USA a Evropou – což by dále nahrávalo čínským zahraničněpolitickým cílům. A mohl by dále podnítit politický nesouhlas ve Washingtonu, což by oslabilo Bidenovu schopnost plnit jeho zahraničněpolitické cíle na globální scéně,“ naznačil též reportér ve své analýze s tím, že důvodů pro snahu nepospíchat s tlakem na konec války na Ukrajině tak má Peking mnoho.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

