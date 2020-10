Romy do kontejneru? Nechce se jim. ,,Jak zvířata." A je zle

„Chovají se jak zvířata. Je možné je zavřít jen do antivandalského provedení domu.“ Nejen tato slova rozpoutala další akci Chanova proti výstavbě modulového bydlení, a to celostátní. Petice se dostala na vysoké školy, jak nám sdělil přímo chanovský mluvčí. Je navíc spojená s kampaní proti „nepřizpůsobenému“ politikovi, jehož výroky putují doprovodnými maily. Ten se bez okolků pro PL vyjádřil.

reklama

Anketa Máte důvěru v Romana Prymulu? (Ptáme se od 12.10.2020) Ano 53% Ne 47% hlasovalo: 11039 lidí

Jednou z vysokých škol je například Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, na které se mimo jiné vyučuje obor romistika. Podepsané archy je možné posílat i přímo poštou na adresu Jána Chromého do Chanova, potvrdil pro PL.

Lidé, kteří už se chovají spíše jako zvířata…

Novou petiční akci doprovází kampaň proti mosteckému radnímu Jiřímu Nedvědovi. Ten mimo jiné vede Výbor pro mapování a eliminaci negativních jevů. Ještě před tím založil portál Nepřizpůsobení.cz. Jeho nejnověji prosazované počiny v řešení sociálního napětí v severočeském městě jsme popsali například zde a zde.

„Znepokojují nás výroky pana radního města Mostu Jiřího Nedvěda, který se v souvislosti s plánem na výstavbu kontejnerů nevhodně vyjadřuje na sociálních sítích,“ podotýká Ján Chromý a předkládá ukázky jeho výroků, o které se opírá a které zájemcům o petici a některým novinářům rozesílá i elektronicky. Tvůrcům petice se nelíbí i to, že právě on předsedá zmiňovanému výboru zastupitelstva.

Psali jsme: Romobyznys neziskovek. Dává to vodu na mlejn Klausovi. Otevřený rozhovor se Zeleným z drsného Mostu

Podle petičního výboru je na hraně například Nedvědův výrok, který psal Karině Cinové: „I v Chanově jsou lepší a horší baráky. Ty lidi, kteří už se chovají spíše jako zvířata, je možné zavřít opravdu pouze do antivandal provedení modulového domu.“ Cinová mu tehdy na to reagovala slovy: „Takže to je podstata věci – zavřít zvířata do klecí?“

„Plivnutí do obličeje všem slušným platícím lidem“

Osočený radní Jiří Nedvěd má prý k problematice stále stejný postoj: „Lidé, kteří dlouhodobě městu dluží peníze a nic s tím nedělají, mají minimální právo do něčeho hovořit. Bylo by to plivnutí do obličeje všem slušným platícím lidem nebo lidem, kteří se snaží své dluhy řešit. Pokud mě osloví někdo, kdo prokáže, že se svou dluhovou situací opravdu zabývá – splátkový kalendář a podobně – tak s ním rád budu jednat. To ale pan Chromý není,“ podotýká směrem k muži, který je Chanovskými dle svých slov pověřen jednat ve věcech petice proti modulovým domů a rozšiřování ghett.

„Co se týká modulového bydlení, těžko předjímat pro koho nakonec ten nový čistý dům bude. Je dost možné, že o něj bude veliký zájem mezi těmi slušnějšími Romy, jelikož vše bude čisté a nové. Nicméně ať to bude, jak to bude, tak tento typ domů vydrží i případné horší zacházení, a to je pro nás důležité z hlediska budoucí údržby,“ poukázal k předjímanému výběru nájemníků pro budoucí rodinné domy kontejnerového typu.

„Domníváme se, že plán radního Nedvěda na řešení problémů v ulici Dobnerova v Mostě, může možná souviset s plánovanou výstavbou kontejnerového bydlení v Chanově,“ pojmenoval Chromý další obavy, s poukazem na video, kde politik svůj plán prezentuje. Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 27314 lidí

I k tomu se komunální politik pro ParlamentníListy.cz vyjádřil:

„Co se týká programu Pod ochranou města, se kterým se začalo v ulici M. G. Dobnera, tak je potřeba si uvědomit širší souvislosti. Program je navržen tak, aby se nám povedlo ovlivňovat skladbu obyvatel v Mostě, kde je spousta lidí v zoufalé situaci kvůli problémovým sousedům,“ podotýká Nedvěd s tím, že nikdo necílí na Romy jako takové, i když je prý pravdou, že se většinou o Romy jedná.

Chystáme se na Chanov i s tímhle… Nechceme vás

„Tito lidé v rámci zmíněného programu dostávají šanci na zlepšení svého chování. Dostávají nejdříve výzvy k nápravě svého chování. Dostávají nabídky na prostupnou práci. Dostávají nabídky na sociální pomoc. Až poté, co pomoc odmítnou, se na tyto lidi tlačí přes několik opatření, aby se přestěhovali někam jinam,“ vysvětlil mostecký systém.

Zdůrazňuje, že do Chanova je ale nikdo nezve. „Do budoucna si dokážu představit situaci, kdy program Pod ochranou města rozšíříme i na Chanov a všichni problémoví obyvatele Chanova ať si hledají útočiště jinde,“ hovoří a přidává slova rozlišování místních:

„Jsou pouze dva typy problémových obyvatel. Ti, kteří chtějí pomoc a jsou ochotni s tím něco dělat. Ti mají dveře na magistrátu otevřené a u mě také. A ti, kteří pomoc odmítají. Pro ty mám jediný vzkaz: ´Nechceme vás v našem městě, běžte natahovat ruku po státu a po Agentuře pro sociální začleňování.´ Přístup těchto lidí vznikl z dlouhodobé ignorace státu a je to jejich odpovědnost. My jako zastupitelé města jsme tu především pro to, abychom ochránili naše obyvatele.“

Kapacit v Chanově se rovněž týká jeden z náhledů z diskusí, který petenti šíří:

Na portálu petic je od druhého říjnového týdne umístěna i elektronická verze. Od konce uplynulého týdne se u ní objevilo přes sto podpisů. „K tomuto kroku jsme se uchýlili proto, jelikož město Most i přes většinový nesouhlas obyvatel sídliště Chanov nadále plánuje výstavbu kontejnerového bydlení v Chanově,“ uvádí ještě k celkově obnovené akci Ján Chromý.

A reakce veřejnosti? „Podepisuji, protože je nehorázné, aby se lidé ubytovávali jako chovná zvěř a mezitím bojujeme za právo slepic,“ uvedl například Jan Cverčko z Liberce. „S Romy se už tak zachází jak s dobytkem a takhle jim vezmete poslední zbytky hrdosti. Jsou to hitlerovské praktiky,“ míní pro změnu Mária Horváthová z Pardubic. Z hlavního města se ozval například Michal Gill: „Podepisuji, ježto kryptorasismem to začíná a otevřeným nacismem končí.“

Psali jsme: Syn Jana Krause: Romové? Byla s nima sranda. A gádžové...

Bývalý Pirát zůstal proromským aktivistou

Petici podepsal i mostecký zastupitel a do minulého týdne předseda tamních Pirátů Adam Komenda, politolog studující aktuálně práva. „Podepisuji, protože nemohu jinak, nechci, aby po celé ČR vyrostla kontejnerová sídliště na okraji měst,“ sdělil. Na svém profilu na facebooku následně sdílel fotografii i informaci.

Reakcí se mu dostalo různých. Někteří jej podporují, ale například Pavel Hadraba z Teplic mu napsal: „Jestli to myslíte vážně, tak se běžte léčit. Kdo jim tam rozmydlel ty domy? My snad ne, oni sami, tak ať si je sami opraví ze svého. Oni mohou být rádi, že tam město alespoň něco postaví.“ Petr Paluška dodal: „Slušný člověk si svůj byt musí koupit. Mít vizi, že dostanu bydlení zadarmo, tak držím tlamu a šoupu nohama. Tady se proti bydlení zdarma podepisují petice! Dal bych jim lopatu, dláto a udělej si svoje bydlení.“

„A takovým Romům dáte byty?“ Názor Věry Levi, která se zabývá původem Romů, napsaný badatelkou na profilu proromského aktivisty Adama Komendy.

Z Mostu se k petentům přidal František Nistor, s kterým jsme v minulosti vedli rozhovor. Nyní se vyjádřil: „Nesouhlasím s vytvářením chudinských čtvrtí.“ Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 10592 lidí

Objevil se také podpis Terezy Cajthamlové z Dobroměřic. „Všichni lidé mají mít právo na důstojné bydlení. Podporuji co nejvyšší míru zapojení obyvatel Chanova do rozhodování o tom, kde a jak budou bydlet,“ prohlásila absolventka žurnalistiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Také pražský architekt Vít Svoboda přidal svůj pohled: „Výstavba modulových domů pro bydlení v rámci městské struktury je vždy provizorním řešením. Provizorní řešení nemůže nikdy nahradit plnohodnotné bydlení. Vždy je lepší opravit stávající objekty v rozumném základu než zbytečně investovat do provizorních řešení formou kontejnerů.“

Podpis, ale z opačných důvodů

Někteří lidé ovšem podepisují ze zcela jiných důvodů než předešlí respondenti. Myslí si, že prostě chýnovští obyvatelé nemají nárok dostat něco zdarma, natož modulové rodinné domy.

„Na co bychom platili bydlení lidem, kteří se neuměli postarat o svoje předchozí a prodali všechno, i to, co bylo přišroubované nebo součástí budovy?“ táže se řečnicky Mostečan Vladimír Jelínek.

Podepsat petici za nesouhlas s výstavbou modulových domků v Chanově je možné přímo na tomto mosteckém sídlišti každý den od 16 hodin, a to v AVERKLUBU nebo u Jána Chromého či Richarda Ciny (Cicek).

Psali jsme: Žije tu mnoho nepřátel svobody, zjistila díky kovidu právnička Zahumenská. Lidi stačí vystrašit jak slepice a vzdají se všeho

Milan Štěch je sympatický. Dokud nepromluví. Že něco nejde? První den prázdná pokladna, druhý den jste hladoví a třetí den mrtví, říká podnikatel Chalupský, uchazeč o Senát

Covid: Toto hraje velkou roli. A někteří před tím neutečou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.