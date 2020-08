Rusko? Prasárna: Pompeo vytáhl papíry a Babiš jen koukal. A Čína? Média lhala. Jak to bylo s návštěvou z USA

reklama

Velká sláva, vzájemná chvála a nadšení a prohlášení o pevném spojenectví a stále se zlepšujících vztazích. To všechno provázelo návštěvu šéfa americké diplomacie v České republice.

Po tolik mediálně probírané návštěvě minulý týden se ale objevilo několik informací z jednání, které mohly způsobit minimálně větší překvapení. Jde o důležité otázky zahraniční politiky.

Věc první. Mike Pompeo na společné tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem konstatoval, že se oba shodli, že se Rusko snaží zničit západní demokracie a rozbít západní alianci. Dále mluvil obecněji o hroznách, které USA spatřují v Rusku i Číně.

Český premiér na to poté reagoval jen velmi stručně a obecněji, že žádné takové hrozby necítíme. Vůči Pompeovým slovům se sice vymezil, ale velmi opatrně.

Věc druhá. Hospodářské noviny po návštěvě přišly s tvrzením, že česká strana nepříjemně překvapila Američany, protože Mike Pompeo prý do Prahy přivezl memorandum proti čínské společnosti Huawei. Konkrétně se mělo jednat o dokument, ve kterém bychom se zavázali, že tuto čínskou firmu vyloučíme z možnosti podílet se na budování 5G sítí. Podle některých médií tím česká vláda v čele s premiérem Američany velmi nepříjemně zaskočila a ti museli odjet s nepodepsaným dokumentem zpět.

V obou popsaných případech byl ale vývoj podle našich zjištění podstatně jiný, než jak dosud média informovala.

Pokud jde o první záležitost ve věci údajné shodě na ruské a čínské hrozbě, nic takového nemělo podle informací ParlamentníchListů.cz na jednání Pompea s Babišem padnout.

“Tak to vůbec nebylo. Pusťte si tu tiskovku a uvidíte. Babiš byl viditelně překvapený, když Pompeo vytáhl tři papíry a začal číst věci, které na společném jednání vůbec nebyly. To je taková, s prominutím, prasárna amerických jednání. Něco se řeší na schůzce a něco jiného se pak řekne. Většinou to dopředu napíše ambasáda nebo spolupracovníci a to se pak přečte a tohle je potom výstupem z návštěvy. Fakt se podívejte na ten záznam, kdy to Pompeo čte a Babiš na něj nevěřícně kouká, co to říká, když nic z toho na schůzce nepadlo,” řekl redakci pod podmínkou anonymity významně postavený zdroj z prostředí vlády a diplomacie.

Zajímalo nás, jak je možné, že by vysoce podstavený představitel USA na tiskové konferneci říkal něco, co na jednání vůbec nezaznělo. “Ale takhle se to přece dělá, že nejde o to, co na jednání skutečně bylo, ale o to, co si napíšete, že tam bylo. Na to se pak nabalují další věci a už to nijak nezastavíte. Jaká byla skutečnost, pro to už se v médiích prostor nenajde, protože to nikdy nedostane takovou pozornost, jako ta původní prohlášení. Tak to prostě chodí,” upřesnil náš zdroj.

Kolem spekulací, že česká strana šokovala Američany tím, že v Praze odmítla podepsat přivezené memorandum týkající se firmy Huawei, to mělo být něco velmi podobného. Opět necháme promluvit náš zdroj, který je s celou situací velice důkladně obeznámen.

“Ty zprávy, co byly v médiích, že Pompeo přivezl memorandum a Babiš mu řekl, že to nepodepíše, to je absolutní nesmysl. Tak to nebylo. Někdo si to celé vymyslel a začal to šířit. Netvrdím, že si to vymyslel nějací novináři, ale spíš jejich zdroj. Žádné memorandum se tu podepisovat nemělo a žádný tlak na náš Pompeo nevyvíjel. Nějaké ty zkazky, že jsme nám dal nůž na krk nebo že když neodmítneme Huawei, bude z toho atomová bomba nad Prahou, to jsou všechno výmysly. Jedno to memorandum nebylo vůbec rozjednané a od toho druhého se ustoupilo už dřív z důvodů, o kterých mluvil i Petříček, že bude potřeba udělat memoranda se všemi účastníky počínaje Korejci a konče Číňany, což samozřejmě vadilo Američanům. Co napsala některá média, že jsme zaskočili Pompea a odmítli něco podepsat, to bylo od začátku do konce regulérně vymyšlené a hodně lidí se na tom pak přiživilo,” dodává náš zdroj.

Ministr zahraničí USA Mike Pompeo byl na návštěvě České republiky minulý týden od úterý do čtvrtečního rána, kdy pokračoval do Slovinska. Kromě setkání se svým protějškem Tomášem Petříčkem též navštívil Plzeň, kde si připomněl památku Američanů, kteří před 75 osvobodili západní Čechy. Během středy pak jednal hlavně s premiérem Babišem, pronesl projev na půdě Senátu a setkal se s prezidentem Milošem Zemanem.

