S*re na lidi, leží v Chorvatsku! řekl Babiš o Fialovi. Akce o hubu. Přišel k nám Minář

„Hanba!“ „Estébáku!“ Křičeli hned při příjezdu obytného vozu na vodňanské náměstí Babišovi odpůrci. Výkřiky a nadávky doprovázelo houkání a pískání, které doslova rvalo uši. Ačkoliv příznivců bývalého premiéra bylo na místě mnohem víc, odpůrci byli rozhodně mnohonásobně hlasitější.

„Hovada jsou to! To nemá omluvu. Tohle jsou hovada, to jsou opravdu provokatéři. Tady může člověk něco poslouchat, když dělají takový bordel?!“ rozčílil se na hlučící skupinu pan František.

„Žlutej baron, nažer se své řepky! Kazíš pole řepkou. Žlutý hnusný pole,“ křičel jeden z odpůrců a pokračoval. „Babiš neplatí daně! Je to hnusnej oligarcha!“

„Ty jsi fialovej č*rák, ty vole,“ dostalo se mu odpovědi z druhého tábora.

Slovní přestřelka mezi Babišovými příznivci a odpůrci v jednu chvíli vyústila až ve strkanici.

Mezi Babišovými příznivci a odpůrci došlo až ke strkanici. Foto: David Hora

Odpůrci odmítali a zakazovali focení i od novinářů. Pokud je chtěl někdo vyfotit, okamžitě ho začali fotit také. Někteří z nich už byli i na dalších místech v jižních Čechách, kam expremiér zavítal.

Babiš: Fialova drahota! A on leží v Chorvatsku na pláži! S*re na lidi!

Na adresu svých odpůrců se hned na začátku vyjádřil do mikrofonu i Andrej Babiš. „Poprosím vás, abyste si nevšímali těch lidí. Přišli jenom řvát a lhát, abyste neslyšeli, co říkáme. Tohle dělají v podstatě od včera. V Českém Krumlově jeden takový magor a fanatik dokonce uhodil jednu paní, hodil ji na zem. Poprali se s městskou policií. To je projev jejich demokracie. Oni budou takhle řvát, ale to jim nepomůže. My se nedáme. Je jich podstatně míň než nás. A lidi pochopili, koho si zvolili do vlády. To jsou jejich voliči, tihle zoufalci. A když tihle zoufalci dostanou fakturu za elektřinu, která je nejdražší v Evropě, tak se jim protáhne ksicht. I za plyn! Fialova drahota! Máme ji tady. 17 procent! A on leží v Chorvatsku na pláži. S*re na lidi! Kašle na lidi! Nejhorší vláda…“ nebral si servítky bývalý premiér. V tu chvíli k němu přistoupil jeden z odpůrců.

„Neříkej mi zoufalče!“ vyjel na Babiše.

Ten okamžitě zareagoval. „Já si s vámi netykám! Hned útočí pán! Já nevím, proč sem přišel. Jděte na mítink koalice Spolu a dejte nám pokoj. Nevím, proč sem chodíte? Sem si přišli lidi s námi povídat. A my jsme jim přišli říct, co jsme pro ně udělali a co bychom udělali, kdybychom byli nyní ve vládě. Rozdáváme knížky a chceme s vámi debatovat. A támhle ti jsou agresivní. Tady nějaký fanatik, asi je to živnostník, asi se mu nedaří… My jsme dali peníze živnostníkům. Snižovali jsme daně. Třeba ta restaurace naproti, tam mají DPH na točené pivo, na nealko a na jídlo deset procent. Já jsem snížil DPH na deset procent,“ připomněl.

Rozebral i, kolik papírů musí dnes lidé vyplnit, pokud si chtějí zažádat o podporu na bydlení a dostal se také k pětitisícové podpoře rodiny s dětmi.

„Jurečka říká už dva měsíce, že dá rodinám na dítě, ale jenom do jeho osmnácti let, pět tisíc korun. Směšných pět tisíc korun! Ukrajinské děti dostanou 6x pět tisíc korun. A ne do 18 let, ale do 26 let!“ uvedl rázně.

Havlíček: Odpůrci napadli i městskou policii. A co státní?

K tomu, co se odehrálo v Českém Krumlově, kde se situace během Babišovy návštěvy vyhrotila, se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil bývalý ministr Karel Havlíček, který expremiéra na cestách po jižních Čechách doprovází.

„Vyhrotilo se to hlavně v Třeboni a potom v Krumlově. Jinak ta ostatní místa bych řekl, že policie zvládla docela dobře. Samozřejmě, chodí i naši odpůrci, byť jsem přesvědčen, že drtivá většina jsou naši příznivci. Ale co se týká Krumlova, tam to tedy bohužel nezvládla státní policie. Tam, řekl bych, skoro zfanatizovaní odpůrci, napadli i městskou polici, která dělala v zásadě dobrou práci. Ti městští policisté byli lidé tak kolem 60 let, odhadem. A napadli je naši odpůrci. Státní policie bohužel se na to jenom dívala a když jsme je vyzvali, aby něco činili, protože tam začali napadat i naše fanoušky, dokonce i v seniorském věku, tak nedělali vůbec nic. Pokrčili rameny a řekli – co bysme měli dělat, když jste sem přijeli provokovat. Což se mi zdá naprosto šílené, protože my jsme nikoho neprovokovali,“ vysvětluje exministr a dodává. „My jezdíme město od města, máme 145. zastávku a nechť někdo řekne, co děláme špatně. My prostě řekneme svůj názor, chceme diskutovat s našimi fanoušky, nebo s našimi voliči, případně s kýmkoli dalším,“ vysvětlil a pokračoval:

„Ale řekl bych, že jak se vládě daří méně a méně, jak má horší a horší výsledky, tak se mi zdá, že se čím dál tím více radikalizují její odpůrci. Jsou naštvanější. Nicméně pláčou na špatném hrobě. Protože to, že se vládě nedaří, není naše vina. To je samozřejmě vina jenom této vlády,“ podotkl.

Pozn. redakce: (Na internetu se mezitím objevilo video z akce z Krumlova, kde prý neuniformovaní policisté odvážejí v neoznačeném autě ženu. Podle policie těmto záběrům předcházelo fyzické napadení neuniformovaného policisty z její strany. Postup a taktiku policistů prý prověří úřad vnitřní kontroly)

Výhrůžka atentátem?

Snad ještě vyhrocenější situaci zažil Andrej Babiš a jeho doprovod předtím v Třeboni. Tam kromě výstupu odpůrců nechyběla ani výhrůžka atentátem. „Tam to policie rovněž nezvládla. To náměstí bylo úplně plné. Bylo tam obrovské množství našich příznivců, ale bylo tam i dost odpůrců. Ti odpůrci byli hlasití, začali vytlačovat naše příznivce,“ popsal exministr situaci a pokračoval: „A mezitím přišla policie s tím, že má nahlášené, že hrozí až atentát. To je samozřejmě otázka, kdo co kde řekl. Ale ta policie toto řekla jasně. Řekla vlastně, že není schopna v danou chvíli zabezpečit naši bezpečnost a doporučila, abychom tam nebyli příliš dlouho. Abychom spíš jeli. My jsme tam byli asi půl hodiny a poté jsme odjeli,“ uvedl Karel Havlíček.

Minář: Přinesl jsem obrovskou koblihu. A zmínil sloní trus

Na Babišovu akci ve Vodňanech dorazil i zdejší rodák, bývalý předseda Milionu chvilek, Mikuláš Minář. „Přišel jsem proto, protože jsem na plakátě viděl nápis – pojďme to probrat. A to je přesně to, co jsem chtěl udělat. Protože si myslím, že pan Babiš dluží občanům spoustu odpovědí na spoustu otázek,“ vysvětlil s tím, že bývalý premiér prý nikdy nevysvětlil některé věci ze své minulosti. Chtěl se prý s Babišem poradit také, koho by měl volit za prezidenta. „Zajímalo by mě, na základě čeho on by doporučil občanům ČR, co by měl vlastně příští prezident splňovat. Jestli by to měl být třeba člověk, který lže, nebo jestli by bylo dobré, kdyby se ukázalo, že třeba křivě přísahá, nebo že zbohatl za velmi nevyjasněných podmínek,“ vypočítával Minář a dodal, že informace, které od bývalého premiéra chtěl, nakonec ani tady nedostal.

Na akci dorazil i Mikuláš Minář. Foto: David Hora

Nepodepsal mu prý ani knihu – O čem sním, když náhodou spím, kterou si přinesl.

„Nevím proč vlastně. Asi se mu nelíbilo, že je podtrhaná, že je prostudovaná, že jsem ji opravdu četl a studoval. Takže to mi odmítl podepsat, ale podepsal mi jinou brožuru – Může za to Babiš,“ uvedl.

Expremiérovi prý přinesl dárek: „Předal jsem mu velkou koblihu. Ne obyčejnou, byla to mega kobliha, hodně pocukrovaná. Sám jsem ji, musím říct, pekl, teda vlastně smažil. Koblihy se smaží. A nebyla to ledasjaká kobliha, protože si myslím, že vlastně kobliha je takový dobrý symbol právě toho nablýskaného marketingu pana Babiše, který je navenek krásnej, voňavej, křupavej. Ale myslím si, že když se člověk právě potom podívá dovnitř, na tu minulost, to jak zbohatl, na to, že lže, tak si myslím, že ta kobliha nemá úplně vábnou náplň. Že tam je něco shnilého. Dokonce možná… No zkrátka, je to kobliha se sloním trusem… Kobliha plněná sloním trusem, to mi přišlo tak nejlíp, to, co mě napadlo...“ usmál se.

Poté nám také prozradil, že píše knihu, ve které nebude chybět právě ani Andrej Babiš.

