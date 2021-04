Šlachta popsal byznys místostarosty Pirátů i jeho bohatnutí. Facebook vystřikuje nadšením

„Není to jenom o vládě. Jak to říkali Piráti? Nejsme jako oni a pusťte nás na ně? Tak je tam voliči pustili a zdá se, že jsou přesně jako oni," napsal ve středu zakladatel hnutí Přísaha na svůj Facebook. Citovaný příspěvek mimochodem za necelý den olajkovalo přes pět tisíc fanoušků, zhruba dva tisíce ho sdílely.

reklama

Anketa Uspěl Jan Blatný ve funkci ministra? Ano 25% Ne 75% hlasovalo: 1145 lidí

„Na čem přesně tahle firma tak rychle vyrostla? Ano, tušíte správně. Roušky a respirátory. Firma místostarosty samozřejmě dodávala i na místa, kde jsou Piráti u moci. Praha, Jihomoravský a Karlovarský kraj. Kromě toho taky několika pražským nemocnicím a České poště. Štrébl se obhajuje tím, že zakázky řádně vysoutěžil a vyhrál, protože prodává respirátory s nejnižší cenou. To mě nepřekvapuje, protože jako obvykle v těchto příbězích jeho firma přeprodává roušky a respirátory z Číny," podotkl Šlachta.

Po tom, co se to prý celé provalilo, politik Štrébl řekl, že firmu prodá. Prý aby nedával munici kritikům Pirátů.

„Takže ne proto, že by to považoval za nesprávné. Jsem si jist, že po tak podnikatelsky úspěšném roce pan místostarosta nebude mít problém najít kupce pro svoji firmu," míní dále.

Nezůstává ovšem pouze u žižkovského Štrébla. Všímá si také zajímavých propojení na pravicové části politického spektra.

Diskuse z FB Roberta Šlachty (příspěvky byly kráceny a gramaticky opraveny)

„Podobný příběh se taky odehrál na Praze 6. Starosta městské části Ondrej Kolář z TOP09 nakoupil čínské roušky a respirátory od firmy svého stranického kolegy z TOPky za více než sedm milionů korun. Co na to řekl starosta? V podstatě to, co říkají vždycky. Nebyl čas, muselo se to řešit narychlo, určitě na tom není nic podezřelého a cena byla přiměřená. Já jim to ale nevěřím, a proto za hnutí Přísaha jasně říkám. Musí se provést audit všech zakázek, které se realizovaly za nouzového stavu. Od začátku pandemie uběhl už rok. Co všechno za ten čas chtěli v chaosu před námi skrýt?" ptá se bývalý ředitel ÚOOZ.

Anketa Dostane se Robert Šlachta se svým hnutím Přísaha do Poslanecké sněmovny? Ano 67% Ne 33% hlasovalo: 16070 lidí

„Plány máte skvělé, ale obávám se, že jde o boj s větrnými mlýny. Možná na nějaké vyšetřování příjde, ale potáhne se to donekonečna, popíšou se stohy papíru a nakonec zamete pod koberec. Vím, jsem skeptik. A taky se tím stanete nepohodlný. Měl byste si na sebe dávat pozor, aby se nepřihodila nějaká nečekaná nehoda. Kdyby se Vám to povedlo, bylo by to veliké vítězství. Skoro zázrak v tom našem zkorumpovaném státě," napsala Pavla V.

„Bohužel se tady ukazuje pravý charakter lidí. U Pirátů a nejen u nich jsou jen populistické řeči a hned, jak se naskytne příležitost, tak se ukáže. Kéž by se podařilo, aby všichni dostali, co jim patří!" poznamenal Jan K., označený za předního fanouška Roberta Šlachty. „Strašně moc Vám držím palce a snad se Vám to povede, moc si to přeji. Vím, že jste byl vždy čestný chlap, který šel za podlostí a zlodějskými zmetky jako buldok, padni, komu padni (všichni policajti, kteří Vás znali a přišli s Vámi do styku, tak vás chválí jako čestného chlapa) a takové lidi naše země potřebuje jako sůl," dodala Marika T.

Psali jsme: Šlachta se pohrabal v kšeftech s pandemií: Šílené veřejné zakázky. Z nuly na 172 za rok, jediná firma. Co chtěli skrýt?

„Ze všeho toho marastu kolem si pan Šlachta vybral útok na Piráty. To je teď hodně v kurzu u jistého druhu elektorátu, o který bojují všechny populistické strany. Spravedlivý hněv vzbuzen," postavil se nastolenému proudu v diskusi Karel H.

„Tato země prožívá své dno. A jak se říká, ode dna se už dá jen odrazit! Nemyslím pouze tyhle rozkrádačky, ale celý systém. Když vezmete resort po resortu, všude kalamita. Tahle parta se chová podle hesla, urvat pro sebe, co se ještě dá a rozebrat vše na součástky. Po nich potopa. Věřím na změnu, ale taky tuším, že změny budou mít své bolístky," doplnila Martina V.

Celkově lze uvedenou diskusi považovat za kladnou pro Šlachtovu Přísahu, kdy mu desítky lidí přejí štěstí a slibují hlas. Kriticky z příspěvků vzešli především Piráti, o nichž ostatně celý status byl.

Jak ve čtvrtek naši redakci informovala tisková mluvčí Přísahy Karolína Skrčená: „Dovoluji si Vás pozvat na zahájení celonárodní petice, kterou vyhlásí Robert Šlachta příští týden, v pondělí 12. dubna v 10.30 na Palackého náměstí v Praze před Ministerstvem zdravotnictví ČR.“ Událost bude možno sledovat i na Šlachtově Facebooku.

Psali jsme: Balcarová (Piráti): Turów ohrožuje zásoby podzemní vody, hladina vody v oblasti klesla již o 60 metrů Piráti, u starších narazíte! Drogy, EU, migrace. Poslanec Valenta straně rozebral kampaň Bartošův apríl: Už máme seniory, přišli sami. Ale chceme víc Předsedové demokratické opozice vyzvali vládu k důslednému vyřazení Ruska a Číny z tendru na dostavbu Dukovan

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.