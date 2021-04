Smazali nás, řekl doktor Hnízdil. Šlo to do Sněmovny. Smazané přikládáme

reklama

Půl roku úsilí lékařů, kteří loni na podzim sepsali petici proti represivním vládním opatřením a získali pro ni přes 80 tisíc podpisů, vyústilo v online slyšení před Petičním výborem Poslanecké sněmovny. Petenty v něm zastupoval lékař Vladimír Čížek, angiolog a předseda multicentrické etické komise. Ještě před tím se za účasti spoluautorů petice a hostů vakcinologa profesora Jiřího Berana, viroložky Hany Zelené, intenzivisty docenta Martina Balíka a přátel ze Zdravého fóra uskutečnila generálka na slyšení před poslanci. Její průběh natočil, sestříhal a poté vložil na svůj televizní kanál na YouTube režisér Igor Chaun. Za 24 hodin prezentaci zhlédlo přes 60 tisíc lidí. Další ale už nepřibyli, protože YouTube video nazvané „Otevřený dopis lékařů vládě a Parlamentu ČR“ smazal.

Důvodem byly „zdravotní dezinformace“, které video dle provozovatele obsahovalo. YouTube to vysvětlil tím, že nepovoluje obsah šířící zdravotní dezinformace o onemocnění covid-19, které jsou v rozporu s informacemi Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo informacemi vydávanými orgány ochrany veřejného zdraví příslušné země, včetně metod prevence, léčby nebo diagnostiky onemocnění covid-19 a způsobů jeho přenosu. „Tak v takové žijeme době. Podle mého názoru se jedná o omezování svobody slova!“ reagoval bezprostředně režisér Igor Chaun. „Můj kanál Goscha zároveň dostal sankci a dva týdny nemůže využívat různé funkce, například nahrávání videí, publikování příspěvků nebo živé vysílání,“ doplnil s tím, že proti smazání napsal odvolání.

Velký Bratr Covid zarazil šíření petice určené poslancům

V odvolání upozornil na to, že došlo k omylu, a požadoval obnovení videa. „Toto video neobsahuje zdravotní dezinformace, ale názor profesionálních lékařů na pandemii koronaviru a bylo natočeno a zveřejněno aktéry Petice lékařů jako prezentace pro slyšení v Parlamentu. Cenzurujete tedy materiál, který byl přijat ke slyšení Poslaneckou sněmovnou ČR. Za jeho vypracováním stojí přední lékařští odborníci. Žádám o obnovení tohoto videa. Vaše Zásady služby YouTube týkající se covid-19 byly vydány 20. května 2020. Od té doby byly lékařskou a vědeckou obcí přineseny nové poznatky. Toto video o některých těchto poznatcích hovoří. Petice nesnižuje nebezpečí koronaviru ani neobsahuje zdravotní dezinformace,“ argumentoval režisér Igor Chaun ve snaze zvrátit rozhodnutí YouTube o smazání videa.

SMAZANÉ VIDEO ZDE

Natočené video prezentace Petice lékařů mělo za cíl uklidnit obyvatelstvo a přestat je děsit, upustit od plošných restriktivních opatření, dosáhnout toho, aby roušky a respirátory byly povinné jen tam, kde je to opravdu nutné, upustit od povinného testování osob bez příznaků a ponechat rozhodnutí na ošetřujícím lékaři, nedopustit zavedení povinné vakcíny a v neposlední řadě věnovat se práci na obnově zdevastovaného hospodářství. „Igorovo odvolání Velký Bratr Covid obratem zamítl. Igor nesmí kanál dva týdny používat. Pokud by se dopustil dezinformační recidivy, VBC mu ho úplně zruší. Lidé, kteří se snaží šířit nové video, například na diskuzních serverech Seznamu, jsou s odvoláním na šíření dezinformací blokováni a mazáni. Zelenou má informacemi nabité povídání evolučního biologa Jardy Flegra s kocourem Macíkem,“ upozornil pro ParlamentníListy.cz lékař Jan Hnízdil, hlavní iniciátor petice.

V České televizi není debata s nositeli oponentních názorů

Samotné projednání petice před Petičním výborem Poslanecké sněmovny proběhlo 30. března v poklidné atmosféře. Úvodní řeč měl zpravodaj Adam Vojtěch, bývalý ministr zdravotnictví, který jako důvod k přijatým opatřením a omezením zmínil mutace, asymptomatický přenos a super-přenašeče. Následně si poslanci vyslechli prezentaci v podání Vladimíra Čížka. „V diskusi vystoupil poslanec SPD Španěl, který vyjádřil stejný názor jako my, že v České televizi není žádná debata s nositeli oponentních názorů. Pak promluvila MUDr. Matyášová za ANO s tím, že nejlepší informace jsou v časopise Tempus Medicorum. Na to jsem odpověděl, že tam jsou vesměs jednostranné informace a že čtu i jiné zdroje. Po skončení jsem ještě zmínil to o cenzuře, smazání Igorova videa na YouTube, že je to velmi smutné. Bylo ticho, nikdo ani nehlesl,“ popsal jednání před Petičním výborem lékař Vladimír Čížek.

Petiční výbor pak všemi hlasy petici „Proti nesystematickým restriktivním opatřením, omezujícím a zakazujícím svobodný výkon práce občanů ČR“ přijal. „Zjišťoval jsem, co to znamená, že petiční výbor petici přijal. A dozvěděl jsem se, že vůbec nic. Jedině že by si to některý z členů výboru vzal na starost, a buď by o petici referoval v rámci svého klubu, a pak on sám či někdo jiný interpeloval na základě petice některého z ministrů či přímo premiéra,“ konstatoval Vladimír Čížek. Zklamalo ho i to, že nikdo z poslanců nezareagoval na jeho poznámku o cenzuře a smazání prezentace na YouTube. Snaha lékařů, kteří se přes půl roku snažili vést s politiky dialog o smyslu zavedených opatření a omezení, tedy vyznívá do ztracena a bez jakéhokoli výsledku po slyšení před deseti členy sněmovního Petičního výboru.

Zpravodajem exministr, na něhož mířilo trestní oznámení

Zklamání v ohlédnutí za několikaměsíčním úsilím netají ani lékař Jan Hnízdil. „Na podzim 2020 jsme sepsali Petici lékařů proti represivním vládním opatřením. Pracovaly na ní desítky odborníků, argumentace vychází z domácí i zahraniční literatury, odkazů. Manželka ji několik hodin kopírovala. Originál pro Sněmovnu, kopii pro vládu. Táhl jsem ji tam osmého prosince v batohu na zádech. Vážila asi třicet kilo. Velmi vstřícná tajemnice Petičního výboru sněmovny, paní magistra Olga Jirků, mě ujistila, že splňuje všechny náležitosti a bude projednána při nejbližším jednání Sněmovny, pravděpodobně začátkem února. Tajemnice míní, poslanci mění. Běžely týdny, měsíce, nic. 14. ledna dorazilo stanovisko Ministerstva zdravotnictví, signované hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. Ministerstvo zdravotnictví žádné vlastní pochybení neshledalo, argumenty petice v plném rozsahu odmítlo. Ministerstvo nediskutuje, ministerstvo nařizuje,“ zjistil Jan Hnízdil.

V polovině února pak tajemnici Petičního výboru urgoval, jak to s Peticí lékařů vypadá. „Sdělila mi, že petice by mohla být projednána 15. března, zpravodajem, který se mnou bude komunikovat, byl jmenován exministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Zatrnulo mi. Na něj a jeho někdejšího náměstka Prymulu jsem loni podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy. Oba veřejně obvinili zdravotní sestru z Krče, že do nemocnice zavlekla koronavirus a ohrozila pacienty. Podle primářky a kolegyň byla pracovitá, svědomitá, citlivá. Tíhu křivého obvinění neunesla. Puklo jí srdce a zemřela. Zajímalo mě, jestli je možné někoho stíhat za zabití křivým slovem. Tak jsem podal trestní oznámení. Kriminalisté ho sice nakonec odložili, ale komentovala to řada deníků, TV Seznam natočila reportáž,“ líčil hlavní iniciátor petice, do jak prekérní situace se dostal.

Do slyšení vkládali lékaři velké naděje, ty se nenaplnily

Neuměl si představit, jak by jednal s poslancem Adamem Vojtěchem, který ví, že na něj poslal kriminálku. „Pro podjatost jsem se proto vyloučil a navrhl za sebe skvělého lékaře, angiologa, předsedu multicentrické etické komise Vláďu Čížka. Vláďa se toho ochotně ujal, pro slyšení ve Sněmovně připravil perfektní power pointovou prezentaci. Pak se v médiích objevila informace, že byl Adam Vojtěch jmenován velvyslancem ve Finsku, pak zase předsedou představenstva Krajské zdravotní... Má pan poslanec honičku. Znovu jsem urgoval tajemnici Jirků, s prosbou, že bychom si chtěli vystoupení Vládi Čížka ve Sněmovně natočit. V polovině března mi sdělila, že by petice mohla být projednána 30. března, ale online, protože Sněmovna je v režimu lockdownu a cizí osoby mají vstup zakázán. Do slyšení jsme vkládali velké naděje,“ uzavřel Jan Hnízdil popis petiční anabáze a úsilí, které přišlo vniveč.

