Sommerová se na to třese. O to víc budou zírat, co (ne)udělají Piráti. Odstřel Lipovské z Rady ČT? Toto se chystá

Hana Lipovská je nade vší pochybnost nejviditelnější členkou Rady České televize. Od svého nástupu do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize je velmi aktivní, veškeré své kroky vždy podrobně vysvětluje na sociálních sítích, ochotně dává rozhovory a podle vlastních kolegů z rady chodí na jednání mimořádně připravená a veškeré potřebné zákony má nastudované do nejmenších detailů.

Nejen proto si mohla při oznámení kandidatury ve sněmovních volbách za blok Lubomíra Volného dovolit říct, že v žádném případě nehodlá rezignovat na post členky Rady ČT.

Zákon to totiž nezakazuje. Ten upravuje pouze situaci, kdyby byla do zákonodárného sboru zvolena. V takovém případě by se členství v radě vzdát musela.

Padlo sice podezření na „střet zájmů jako vyšitý“, kdy se v Radě ČT může dostat do situace, že bude řešit stížnost strany, za kterou kandiduje, ale Lipovská sama iniciativně sdělila, že ve všech dotčených záležitostech nebude navrhovat žádná usnesení a bude se zdržovat hlasování. Ostatně do říjnových voleb se radní ČT sejdou už jen dvakrát.

Ještě před tím, než Lipovská v pondělí před polednem usedla před televizní kamery na mimořádně svolané tiskové konferenci, několik pirátských poslanců ji už vyzývalo k rezignaci na členství v radě.

Radní a nově vedoucí kandidátky Volného bloku v Pardubickém kraji jim prostřednictvím médií odpověděla, že nikdy. A dodala, že pokud páni poslanci chtějí, mohou ji okamžitě odvolat, protože na to mají plné právo.

Bude tato výzva vyslyšena, nebo vše skončí u mediálních rétorických cvičení? Podle zjištění naší redakce platí druhá možnost.

Základní důvody k tomu existují hned tři. První dva nejsou tolik vážné, proto je probereme v počátku. Za prvé, není mnoho času. Poslanci se nyní scházejí na mimořádné schůzi kvůli jiným záležitostem, pak následují poslanecké prázdniny a řádné schůze proběhnou už pouze dva týdny v září. Následují volby.

Pochopitelně kdyby byla vůle, stačí najít dostatek podpisů a nechat svolat mimořádnou schůzi jen kvůli tomuto bodu. Může k tomu sice dojít, ale proč se do reálného odvolání Lipovské nikdo moc nepohrne, si vysvětlíme níže.

Druhým důvodem je, že pokud by byl nastartován sněmovní proces třeba v podobě mimořádné schůze, Sněmovna by celý den neskloňovala nic jiného než následující slova: Lipovská, volby, Volný blok. Lepší předvolební reklamu by si sama radní a kandidátka v jedné osobě nemohla přát. A to si poslanci dobře uvědomují.

A konečně za třetí. Tento důvod je nejvážnější. Odvoláním členky Rady ČT by Sněmovna otevřela Pandořinu skříňku, kterou dosud úzkostlivě nechávala zavřenou. Opoziční poslanci totiž před časem zařízli návrh na odvolání radního Zdeňka Šarapatky, který podle mnohých porušil povinnosti radního, a neoficiálně se usnesli na tom, že pokud neexistují zvlášť závažné a jednoznačné zákonné důvody, nebudou se členové rady odstraňovat. Anketa Vnímáte sudetské Němce jako své krajany? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10694 lidí

A tím to nekončí. Pokud by část opozice na odvolání trvala, riskovala by, že Lipovská nebude poslední, kdo bude odvolán pro údajný střet zájmů. Někteří její kolegové to totiž nemají také úplně jednoduché z hlediska svých dalších činností. Nejčastěji bývá uváděn radní René Kühn, který roky pracuje pro sociálnědemokratického politika a v současné době ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

Jediný hlas ze Sněmovny, který otevřeně volá po tom, že by se Sněmovna měla odvoláním Hany Lipovské z Rady ČT zabývat, je poslankyně TOP 09 a dokumentaristka Olga Sommerová (poslankyní je čerstvě, nahradila rezignujícího Dominika Feriho, pozn. red.). Odvolání prý hodlá navrhnout. Úspěch by ale spíše čekat neměla.

Důvodem, proč se vůči Lipovské kriticky vyslovili i někteří poslanci vládního bloku, jsou prosté. Podle našich zjištění jsou naštvaní, protože při loňské volbě vkládali do mladé ekonomky velká očekávání a nyní se cítí zklamáni. To však ještě neznamená, že budou aktivně pracovat na jejím “sestřelení”. Důvody jsme si již vysvětlili.

Nechme ještě promluvit náš zdroj ze sněmovních kuloárů, který je v této věci velmi dobře informován. „Mediálně to sice Piráti, ale i další z opozice hrajou na to, že Lipovská musí okamžitě skončit, ale dál nezajdou. O něco slabší prohlášení zazněla i z vládního tábora. Jenže jde o střet zájmů dalších radních, a kdyby došlo k odvolání Lipovské, přišla by řada i na další, a Rada ČT by tím byla zcela rozbitá. Už teď je nekompletní. Hlavně Piráti budou bít na poplach, ale ve skrytu duše doufají, že to Sněmovna projednávat nezačne. Mohlo by jim být oplaceno jejich vlastní medicínou a oni to vědí. Nechci hodnotit, jestli je rozhodnutí Lipovské o kandidatuře šťastné, spíš asi není, ale je to její plné právo a není to protizákonné. Asi tak,“ řekl nám zdroj.

„Zajímavé je, že se zapomíná na stejné případy z minulosti. Jako by se demoblok snažil zapomenout na to, že v roce 2013 za ODS ve středních Čechách kandidovala místopředsedkyně Rady ČT Makrlíková. To nevadilo? To nebyl střet zájmů? Nevadilo to, protože kandidovala za ‚tu správnou‘ stranu? Tady vidíte to jejich špinavé pokrytectví. A zároveň díky tomu vidíte, že Lipovskou ve skutečnosti odvolat nechtějí a vlastně ani nemůžou,“ dodává náš sněmovní zdroj.

