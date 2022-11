Středula, volič SPD a vedení ČSSD. „To jinak nejde.“ Babiš na Hrad: Plán

Prezident republiky Andrej Babiš. Za tři měsíce možná realita. Průzkumy i politologové se prakticky shodují, že expremiérova cesta k vítězství nebude snadná, hlavně s ohledem na druhé kolo. Co všechno musí Babiš udělat, jak vystupovat a čí podporu si získat, aby v sobotu 28. ledna slavil vítězství? Na základě úvah zkušených politiků či PR expertů jsme se pokusili shromáždit to nejdůležitější. Není toho málo, ale prezidentské křeslo pro Babiše prý rozhodně není nereálné.

Dosavadní průzkumy, které s Babišovou účastí v prezidentském klání operovaly, mu dávají prakticky stoprocentní jistotu úspěšného průchodu prvním kolem voleb. Vychází z nich ovšem daleko obtížnější boj v kole druhém. Některé z výsledků průzkumů dokonce přímo tvrdí, že pokud by se Andrej Babiš ve druhém kole utkal s Petrem Pavlem nebo Danuší Nerudovou, prohrál by.

Pořád to jsou ovšem „jenom“ průzkumy, které se v minulosti ukázaly neprůkaznými. Konec konců, v případě prvních přímých prezidentských voleb v roce 2013 ještě několik měsíců před jejich konáním veškeré průzkumy jako jasný favorit vedl Jan Fischer. Ten se nakonec ani nedostal do druhého kola. Stejně tak současný prezident Miloš Zeman platil dlouho před svou první kandidaturou za outsidera. Jak to nakonec dopadlo, všichni víme.

Zpátky k Andreji Babišovi a jeho pozici ve druhém kole voleb, které by se mělo konat 27. a 28. ledna 2023. „Může mu pomoci hned několik věcí. Jednak to, že zbytek vážných kandidátů de facto reprezentuje totéž a počítá se, že půjdou na ruku vládě. On jako jediný kandidát z těch, kteří mají reálnou šanci, by takový nebyl. Jinými slovy, že vedle Babiše nebude v klání žádný levicový kandidát, u kterého by lidi měli záruku, že bude hájit jejich zájmy. Pětikoalice drží pod palcem vládu, Sněmovnu i Senát a zisk Hradu by znamenal totální ovládnutí země. Voliči mají historicky tendenci vyvažovat, takže i toto Babišovi nahrává. Bude hlasem nespokojených,“ míní zkušený politický marketér.

Šéf odborů Josef Středula takovým sjednotitelem nespokojených občanů prý nejspíš nebude. „Po průšvihu s jeho demonstrací, kam skoro nikdo nepřišel, už s ním nikdo nepočítá a nejspíš bude mít problém vůbec sehnat dostatek podpisů. Ztratil i podporu prezidenta Zemana, kterého naprosto otrávila jeho neschopnost zajistit masovou demonstraci v tak výhodné situaci, kdy odbory mají 900 tisíc členů. Bašta za SPD má sice zkušenosti, ale potíž bude působit charisma a vyjadřování. Ostatně i to, že je kandidátem SPD, která má sice stabilní podporu, ale je dosti vyhraněná, mu výhru nepřinese,“ popisuje dále zdroj z oboru PR.

„Další věc, která Babišovi bude hrát do karet, je, že zbylí kandidáti budou útočit na sebe mezi sebou. Pavel čelí kritice za svou minulost, a to, že o tom lhal. Snaží se z toho vykroutit, ale nikdy se mu to nemůže povést. Ostatní toho využijí, budou to přiživovat v naději, že tím pomohou sobě. Třetím vzadu, který se bude smát, může být právě Babiš,“ dodává marketér.

Svým pohledem přispěl i zkušený politický harcovník těšící se stále značným vlivem i informacemi. „Bude muset (Andrej Babiš, pozn. red.) zmobilizovat veškerý svůj voličský potenciál. Musí na svou stranu dostat elektorát Miloše Zemana a zároveň chytrými a fundovanými útoky na protikandidáty otrávit jejich potenciální voliče, aby nešli volit. Pak to může mít v kapse a v březnu s rukou položenou na ústavu skládat prezidentský slib. Pomoc stran jako sociální demokracie a KSČM, která by snad měla přijít, také může pomoci, i když to budou jen drobné, protože za těmi stranami vyjma jejich vlastních členů už moc voličů nestojí. Voliči Okamurovy SPD také v druhém kole těžko hodí hlas lidem typu Petr Pavel nebo Danuše Nerudová,“ uvádí politický matador.

„Současné vedení sociální demokracie je velkou otázkou, ale lze věřit, že pochopí, že veřejná podpora některého z kandidátů pravicového liberálního tábora jim nejenže žádné body nepřinese, ale může je pohřbít. Jinými slovy, bude-li Andrej Babiš jediný kandidát reprezentující levicové voličské spektrum, doporučení sociální demokracie nemůže před druhým kolem znít jinak, než volte Babiše. Důležité ale pro Andreje Babiše bude, aby už v kampani vystupoval ‚prezidentsky‘, tedy aby se nenechal vyprovokovat, dával si pozor na své ukřičené a místy hysterické výstupy, které jsme mohli vidět v jeho premiérské pozici, když na něho někdo útočil. Nesmí se prostě nechat vytočit, argumentovat silně, razantně, ale klidně zároveň. Voličům se nebude líbit kandidát, který se nechá za minutu v debatě vytočit a huláká po všech okolo,“ dodává zkušený hráč české politické scény.

