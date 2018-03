Svině! Jan Rejžek se vyjádřil k politice

Poté první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová z ČT ohlásila, že ministr vnitra Lubomír Metnar (rovněž příslušník pohotovostního pluku) a premiér Andrej Babiš (agent StB) jsou podle ní ještě nebezpečnější, a teď by se občanská společnost měla zaměřit na ně, přidal se i známý kritik a kočovný diskžokej Jan Rejžek, který rovnou začal plánovat příští „Václavák“.

„Přátelé, výborně. Mlátička Ondráček je pryč a co stejná sorta jako jiná – esenbácká svině z pohotovostního pluku a dokonce ministr vnitra!!!! Lubomír Metnar! Příští Václavák vidím o něm. Luboše do koše!“ napsal na Facebook ve svém tradičním po půlnočním čase.

Jiní reagovali na televizní vystoupení místopředsedy KSČM Josefa Skály, který celou kauzu komentoval na ČT. Pobavil zejména Jindřicha Šídlo ze Seznamu. „Zdeněk Ondráček je takový český Cattani.“ Josef Skála, místopředseda KSČM. Right Here. Right Now,“ ohlásil českým i světovým uživatelům Facebooku.

Další téma vytáhl web Pavla Šafra Forum 24.cz, který uveřejnil text, rozebírající, jak Zdeněk Ondráček za vlády „demokratické žumpy“, jak sám nazval sněmovní pravici, vedl svá vysokoškolská studia. Na Foru zdůraznili, že Ondráček měl jako téma své dizertační práce na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci „Násilí jako sociálně patologický jev v rodině“ a redaktorům toto téma přišlo kuriózní.

Anketa Jste pro vypsání předčasných sněmovních voleb, které by proběhly ještě letos? (Otázka položena 7.3.2018) Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 3889 lidí

„Nový šéf sněmovní komise pro kontrolu GIBS Zdeněk Ondráček (KSČM) dostal od svých kritiků přezdívku „mlátička“. V roce 1989 totiž jako člen pohotovostního pluku zasahoval během tzv. Palachova týdne proti demonstrantům. Ondráček se také honosí tituly před jménem i za jménem,“ píší k tomu na Foru24.cz.

Na Ondráčkova studia se na Facebooku zaměřil i Jiří Vogel, který se představil jako „bývalý policista, starosta a politik ODS“. Nadzvihlo jej Ondráčkovo označení pravice za „demokratickou žumpu“ a vzkázal mu, že tato žumpa ho nejen nechala s jeho minulostí pracovat u policie, ale dokonce mu tolerovala, aby při práci studoval, a to plných čtrnáct let, což je podle Vogela taková doba, jakou u žádného jiného studujícího policisty nepamatuje.

Načež shrnuje Ondráčkovy studijní peripetie od počátku bakalářských studií na Policejní akademii v září 1997 po zakončení doktorského studia v srpnu 2011. „Osobně neznám žádného jiného policistu, kterému byla tak policie vstřícná, pokud se týká studia,“ dodává.

„Vážený p. Ondráčku, včera jste jako člověk, poslanec, bývalý policista znovu selhal a stojím si za tím, že se musíte stydět, jak za svoji činnost u pohotovostního pluku, tak za včerejší vystoupení v Poslanecké sněmovně ČR,“ uzavřel s tím, že Ondráček nevyužil možnosti se za svou problematickou minulost omluvit.

Kromě toho se samozřejmě ozvali i někteří klasici sociálních sítí, například šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Ten spojil Ondráčkův příběh s článkem, ve kterém premiér Babiš sliboval olympijské medailistce Martině Sáblíkové, že jí postaví halu. Kromě toho také prý mluvil s Ester Ledeckou o tom, že by se tu mohl postavit v hale umělý ledovec, jaké už prý mají třeba v Německu. „Andrej dokáže všechno. Sáblíkové postaví stadión, Ledecké ledovec a Ondráčkovi ještě jeden Václavák, aby měl trenažer,“ komentoval to Kalousek.

