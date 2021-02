TV Nova a Hrušínský, Adamovská, Ledecký: Jo, najednou. Orloj hvězd roztočil bouři

reklama

Anketa Kdo je lepší politik? Pavel Novotný 2% Lubomír Volný 39% Ani jeden 59% hlasovalo: 2900 lidí

„My nosíme roušky od samého počátku pandemie, dokonce se mi lidé v obchodu tenkrát smáli, takže pro nás není ničím novým nosit respirátory. Je to to nejmenší, co pro sebe i ostatní můžeme udělat,“ promluvil v neděli k divákům TV Nova například houslový virtuos Pavel Šporcl. Vystoupil i zpěvák Janek Ledecký, jenž dříve některá z opatření vlády označil za „debilní.“ Podle něj má být jasno, „kudy bychom se měli vydat“. Ve svém vstupu upozornil na data ze zemí po očkování. Právě to je totiž podle něj správná cesta i u nás. Promluvil dokonce i principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. Ten ještě před necelým rokem po prvních restrikcích reagoval na oznámení o zákazu akcí pro více než 100 lidí slovy, že jde o „likvidaci“ jeho divadla a covid-19 pokládal za nemoc „s příznaky lehké chřipky“. Nyní vyzval diváky, aby se „chovali rozumně“.

ParlamentníListy.cz informovaly: TV Nova, Televizní noviny. Vybafli Ledecký, Hrušínský, Adamovská. Už je zle

Nechyběli ani herci ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. Promluvila například Zlata Adamovská, podle které je „spousta věcí, které lze dělat i s rouškou“.

Zpěvák Matěj Ruppert shrnul, že „situace není dobrá a asi ani dlouho nebude“, a rozhodl se poradit, abychom „přečkali jaro“. „Když přečkáme jaro, tak pak přijde to léto a budeme se moct zase potkávat,“ řekl rozjařeně.

Psali jsme: Jdou po Iloně Csákové. Řeči o respirátorech si měla rozmyslet „Vánoční trhy? Nic nevíte.“ Pravda o Chebu. Cizinci, strach. Kontrola? Chrchlající ven. Co se jen šeptá Duka pro PL: Venkov po roce 1989 nezískal co mladí ve městech. Virus? S lidmi hrají nečestnou hru Primář: Očkovat staré nic nepřináší. Buď umřeli, nebo to už měli. Jde o věk 50, 60

Umělci jako autorita?

„Lidé se chovají podle neformálních autorit, kterými jsou mimo jiné sportovci, umělci, veřejně činní lidé. Tyto osoby, elity, by měly podporovat mainstreamové řešení; tedy to, které prosazují autority a které je v souladu s odbornými názory. Pokud třeba umělec bude razit vlastní ‚řešení‘, které není opřeno o odborné názory, může nadělat více škody než užitku, protože má velký dosah a je autorita, lidé jej poslouchají a následují, ale problému prostě a jednoduše nerozumí,“ říká firemní sociolog Vojtěch Bednář a dodává:

„Z toho plyne, že pokud umělci, sportovci a podobně podporují bezpečné chování veřejnosti, nošení ochranných pomůcek, respektování nařízení a samozřejmě hlavně očkování, je to dobře. Je to dobře proto, že ukazují lidem nejen, co je správně, ale hlavně jim dodávají důvěru v konformní a řekněme ne šarlatánská řešení. Důležité ale je, aby se tak chovali dlouhodobě a systematicky, nikoli pouze nárazově. Mimochodem, bulvární média, jako je televize Nova, tradičně podporují konformní řešení, i když to bude znít trochu divně.“

Ztracený kredit po roce 1989, ale dnešní rozumné názory…

„Je jedno, jestli to říkají zrovna umělci, ale prostě rozumní lidé, když říkají, že pokud nevíme, co by jinak pomohlo, tak nosme alespoň ty roušky, tak je to v tuto dobu jedině dobře. I s tím, když mluví o tom, že i to očkování bude nějak dobře postupovat,“ míní Ivan Vyskočil a dodává. „Jestli tomu budou lidi naslouchat víc proto, že to říkají umělci, to nevím. Protože bych řekl, že my jsme to jako umělci trochu prošvihli tím, jak jsme v roce 1989 tady hrozně „horovali“ a pak to dopadlo tak, že se tu kdeco rozkradlo… Tak myslím, že jsme trošičku, tedy trošičku hodně, ztratili kredit,“ krčí rameny herec.

Psali jsme: Pitomosti od Pekarové probraly i Schwarzenberga! baví se Vyskočil. Roz*sírači Novotný, Hřib, Vystrčil. Už to lítá Zdeněk Troška: „Počkejte, až vám někdo umře.“ Po smrti Štaidla bouře umělců. I na Csákovou Ivan Vyskočil: Zachraňte Geislerové ústřice. Zemanův konec? Jiří Sovák pro vás měl název Bartoška zas kouří? To mě nezajímá! Já chci vědět, kdy budou platy jako v Německu, v televizi uslyším názory i těch druhých... Ivan Vyskočil přitakává veřejnosti

Vyjádřil se i k současným slovům Jana Hrušínského, který z obrazovky lidi nabádal, aby se „chovali rozumně“, zatímco zhruba před rokem po prvních restrikcích reagoval na oznámení o zákazu akcí pro více než 100 lidí slovy, že jde o „likvidaci“ divadla.

„No, tak já si myslím, že ať je to kdokoliv a říká něco rozumného, tak je to dobře. Je to třeba i tím, že lidé dostávají rozum, když vidí, co se kolem děje,“ míní Ivan Vyskočil a podotýká. „Víte, leckdo je strašně chytrý, dokud ho to osobně nepotká, třeba mu někdo z blízkých, nedej bože, umře, nebo leží ve vážném stavu v nemocnici. Pak snad každý změní názor a dívá se na to jinak.“

„Neschopní komedianti, kteří se rádi zviditelňují“

Názory umělců ve zpravodajství TV Nova se ale nesetkaly s přílišným pochopením diskutujících pod textem, kde o nich ParlamentniListy.cz informovaly krátce po vysílání zpráv.

„Myslím, že je čas, abychom jim začali radit, jak mají hrát, jak zpívat, dokonce by mohli dobrovolníci chodit režírovat,“ napsal například jeden z diskutujících.

A odnesl to nejen Hrušínský, ale také například Zlata Adamovská.

„Hrušínský před necelým rokem hovořil o covidu-19 LEHCE...)))))) Ruprdek je taky pořádný hňup. Ztracený se zřejmě ztratil, když řekl, že to není o nařízeních. Kdyby tomu tak bylo, tak dnes nikde roušku neuvidí. A Zlata to pohnojila totálně – proč tedy nejsou otevřené obchody a školy?“ vyjevil svůj pocit třetí.

Psali jsme: Jdou po Iloně Csákové. Řeči o respirátorech si měla rozmyslet Karel Januška: Právní marasmus a jeho příčiny Benešov: První vozy již budou moci zajet do parkovacího domu v Nádražní ulici Vích (SPD): Schizofrenie demobloku v přímém přenosu pokračuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.