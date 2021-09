Ulomil kříž, urážel ho. Migranti dělají binec, pak taxíkem k Maďarsku, kde je čapnou. Svědectví ze Srbska

reklama

Schengenská hranice na jihu Evropy stále čelí náporu migrantů, především z Blízkého východu, kteří se snaží dostat do západních zemí za lepším životem. Osobně se o tom byl uprostřed týdne přesvědčit premiér Andrej Babiš, který zavítal na maďarsko-srbskou hranici a v doprovodu premiéra Viktora Orbána si prohlédl slavný hraniční plot, který už několik let brání masivní ilegální migraci po tzv. Balkánské trase.

Média zprostředkovala, že na základě maďarských oficiálních informací se snaží tamní plot denně překonat průměrně kolem 500 nelegálních migrantů. Snahy maďarských bezpečnostních složek, a především samotný masivní hraniční plot v délce 175 kilometrů případnému masivnímu náporu brání.

Se stálými problémy se ale musí vypořádat Srbsko, tedy země, z níž se migranti snaží plot na schengenské hranici překonat. Obrázky ze srbské metropole v době kulminace migrační krize v létě 2015 ParlamentníListy.cz podrobně zprostředkovaly. Imigranti tehdy v tisících prakticky okupovali Bělehrad a svou masivní přítomností, nepořádkem a kriminalitou dělali obyvatelům srbského hlavního města ze života peklo.

Hlavní tábor se nacházel v parku u autobusového nádraží v centru města, kde skupiny migrantů tábořili a postupně se autobusy vydávali severně k maďarské hranici. Vedení města tehdy po zastavení hlavní migrační vlny muselo z parku kompletně vybagrovat zdevastovanou půdu, která byla nejen nevratně ušlapaná, ale i znečištěná výkaly.

Takovému náporu sice aktuálně Bělehrad čelit nemusí, o přítomnost migrantů ve meště ale nouze není. Stačí navštívit kterýkoli z parků v centru města. Početné skupiny lidí z Blízkého východu sedí na lavičkách, v trávě, obchází město a podle starousedlíků svým často arogantním a povýšeným chováním znepříjemňují život.

„Není to nic příjemného. Jsou jich tady minimálně stovky. Skupinky jich tu pár dní pobydou a pak se vydají na sever. Jenže jedny nahradí další a tak to jde dokole. Okupují tu veřejný prostor, dělají bordel, všude odpadky a hází po nás výrazy, jako by jim to tu patřilo. Občas se dočtu v novinách o různých incidentech a napadeních. Když je odsud vedení města před lety dostalo, myslela jsem, že bude pokoj, ale teď to tady začíná opět. Byla jsem zvyklá se jít občas projít na Kalemegdan (bělehradská pevnost s rozlehlým parkem, pozn. red.), ale už tam raději nechodím. Bojím se. Je jich tam plno, lezou po památkách, likvidují lavičky. Snad to město zase vyřeší. EU na nás kašle a místo pomoci nám jen nadává, že jsme špatní,“ postěžovala si reportérovi PL téměř sedmdesátiletá Milica, která celý život pracovala ve státní správě a nyní je v důchodu.

Koncem března byla dle srbských médií rukou islámského imigranta poškozen i velkolepý pomník srbského panovníka Stefana Nemanji, který byl za přítomnosti celého vedení státu odhalem počátkem roku. Na vnitřní straně pomníku, který je vysoký 23 metrů a těžký 68 tun, je vyobrazen rodokmen rodu Nemanjićů a každý z představitelů má v rukou pravoslavný kříž. „Část pomníku byla znesvěcena, mladý muž, imigrant, odlomil část kříže, který v rukou držel světec. Poté, co k němu očití svědi přišli a ptali se ho, co dělá, anglicky jim odpověděl, že ho to uráží a dal se na útěk,“ uvedl tehdy srbský deník Večernje novosti.

A jak se migranti, především z blízkovýchodních zemí, přesouvají z Bělehradu a další srbská města výše k hranici EU? Někteří jdou z měst na severu pěšky podél hlavního dálničního tahu, jiní se jako páni nechávají až téměř k hranicím vozit taxikáři. Svědky takové situaci byl i reportér ParlamentníchListů.cz.

Jen kousek před značkou malé srbské vesnice Bezdan, která je posledním osídlením před menším hraničním přechodem Bački Breg ze srbská strany a Hercegszántó na maďarské strany, stál v zatáčnce (tedy poměrně nebezpečně) menší vůz s cedulí TAXI na střeše. Z něj vystupovalo pět mladíků snědé barvy pleti, z kufru si vybírali velké batohy a mířili podél kukuřičného pole k schengenské hranici. Tam ně, stejně jako na jejich kolegy u jiných vesnic na severu Srbska, čeká vysoký hraniční plot. Někteří se ho snaží překonat pomocí donesených žebříků. Přestože se díky tomu dostanou za první z plotů, v meziprostoru je už spolehlivě zachytí maďarská hraniční policie. Plot je nonstop střežen stovkami jejích příslušníků i speciální technikou, která okamžitě jakýkoli pohyb zachytí.

Nyní český premiér Andrej Babiš společně se svým maďarským kolegou Viktorem Orbánem už delší čas prosazují, aby se Srbsko stalo členem Schengenu, stejně jako Bulharsko. „Tento plot nemá být tady, nemá stát mezi námi a Srbskem, kde jsou naši přátelé. Schengenská hranice má být až na jižní hranici Srbska,“ řekl při tiskové konferenci před týdnem maďarský ministerský předseda.?

