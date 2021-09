V bytech se bydlí, je to povinnost vlastníka! Aspoň půl platu Němce. ČSSD to rozjela

„ODS a ANO zvednou věk odchodu do důchodu. Slyšela jsem, že plánují 68 let. Budou rozprodávat nemocnice a zase zavádět poplatky u lékaře. Plánují zvýšit DPH, takže všechno ještě více zdraží.“ Tuto temnou věštbu vyslovila místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová v rozhovoru pro Listy ČSSD a rozebírala se i na akci sociálních demokratů v Liberci. Řeč zde ale byla i o problémech ve zdravotnictví, pokračování politiky levné práce a dovozu zahraničních pracovníků prostřednictvím pracovních agentur. A také o zvyšujících se cenách nájmů a bytů způsobených tím, že bohatší lidé byty skupují jako investici, ale mnohé z nich nepronajímají.

Na pivo a buřty zdarma lákali na den české státnosti, kdy slaví všichni Václavové, liberečtí sociální demokraté návštěvníky koupaliště Vápenka. Proběhlo zde rozloučení s létem s různými soutěžemi pro děti a dospělé, například hod pivním sudem. Představili se i kandidáti do sněmovních voleb v Libereckém kraji za ČSSD. Dvojkou je David Rašín z Jablonce. „Musíme se i nadále snažit, abychom udrželi životní úroveň našich obyvatel. Chtěli bychom, aby se dobře měli nejenom bohatí, ale i chudší lidé a přibližovali se v životní úrovni Německu a západní Evropě,“ prozradil ParlamentnímListům.cz. „Chceme to udělat tak, že budeme přesouvat daňovou zátěž na nadnárodní korporace, které tu momentálně neodvádějí daně. Je to díra 300 miliard ve státním rozpočtu, kterou pak lepí zaměstnanci,“ upozornil.

Na akci se točilo pivo Budvar a sociální demokraté jsou proti privatizaci tohoto pivovaru, stejně jako České pošty či Českých drah. „Myslíme si, že strategické podniky by měly zůstávat v rukách státu, zejména České dráhy a Česká pošta. Jsou to veřejné služby pro lidi a když je nebude mít stát pod kontrolou, může se stát, že se stanou pro některé skupiny obyvatel nedostupné, a to bychom rozhodně nechtěli,“ konstatoval Rašín.

Pravicové strany chtějí ale nadále budovat z naší země ostrůvek levné práce uprostřed Evropy

Sociální demokraté se také vymezují proti dalšímu výraznému navyšování zahraničních dělníků, jak prozradil v nedávném rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Josef Jadrný, starosta Janova Dolu, který je jedničkou kandidátky ČSSD v Libereckém kraji. „ANO a ODS vidí cestu v dovozu stovek tisíc zahraničních dělníků z východu. Ale to znamená jediné – pokračování politiky levné práce a s tím související zvyšování kriminality cizinců v naší zemi. Agentury práce, které je sem vozí, totiž jen kasírují peníze, ale o ty lidi se nestarají a nechávají je žít v nelidských podmínkách. Podle nás je tu jiná cesta. Zvyšovat tlak na růst mezd. Pokud má být v Německu minimální mzda 12 euro na hodinu, bylo by fér, aby v České republice zahraniční firmy platily lidem alespoň polovinu této částky. Všechny okolní státy už tento problém řeší. Pravicové strany chtějí ale nadále budovat z naší země ostrůvek levné práce uprostřed Evropy. Jen proto, že to někomu vyhovuje,“ sdělil.

Kandidáti ČSSD do parlamentních voleb v Libereckém kraji – zleva David Rašín, Josef Průcha a Milan Šír. Foto: Oldřich Szaban

„Můžeme dovážet zahraniční pracovníky, ale musíme si říci jaké. Když to budou pracovníci ochotní pracovat za nízkou mzdu, jde to proti tomu, co jsem říkal na začátku, že bychom chtěli zvyšovat životní úroveň. To znamená – můžou tady pracovat lidé ze zahraničí, ale musí mít nějakou úroveň. Pokud nám však budou snižovat cenu práce, nikdy se nedostaneme na úroveň západní Evropy,“ byl si vědom Rašín. „Chtěli bychom omezit agenturní zaměstnávání, protože kvůli dovozu pracovníků ze zahraničí snižují cenu práce,“ doplnil.

Na akci také rozdávali Listy ČSSD. V nich je možné se například dočíst o tom, že mladí lidé řeší bydlení. „Astronomické ceny bydlení i nájmů jsou nejpalčivějším problémem, který dnes řeší mladí, rodiny a senioři. Ceny rostou rychleji než příjmy obyvatel. Na trhu není dostatečné množství dostupných bytů. Český experiment s ponecháním bytové výstavby jen na trhu podle mnohých zcela selhal,“ píše se v nich. „Prosazujeme, aby stát začal s výstavbou veřejných nájemních bytů, omezil spekulanty s byty a zabránil dalšímu zvyšování nájmů,“ vysvětlil v Listech Lukáš Ulrych, předseda Mladých sociálních demokratů.

Za pouhý rok se zvedla cena bytu v Jablonci o milion

David Rašín je také mladý sociální demokrat, je mu třicet let. A problémy s bydlením zažívá na vlastní kůži. „Moje žena skončila mateřskou, konečně měla práci. Řekli jsme si, že si vezmeme hypotéku na vlastní bydlení. Ale za ten rok nám vzrostly ceny bytů jen v Jablonci o milion nahoru. Máme tam v nabídce byty 3 či čtyři plus jedna za 4 miliony. A jsou to byty, není to barák. Je mi třicet, už mám něco za sebou a nemám vyřešené bydlení,“ povzdechl si. „Bydlíme v nájmu, který roste,“ dodal.

„Bytová krize je z několika důvodů. Zrušila se daň z nabytí nemovitosti. V současné nejisté době je nemovitost jedna z nejvýhodnějších investic. Lidi, kteří mají peníze, je investují do nemovitostí. Nájem jim zaplatí hypotéku a je to bezpečná investice,“ povšiml si. „Jedním z řešení by mohla být daň ze čtvrté a další nemovitosti, protože někteří lidé jich mají hodně a takto si do nich ukládají peníze. Zároveň druhé a v podstatě relativně okamžité řešení této krize by mohlo být zavedení pokut z prázdných, nevyužívaných bytů,“ konstatoval.

„Když něco vlastníte, máte práva i povinnosti. Konkrétně byty jsou postavené proto, aby se v nich bydlelo. Pokud je někdo majitelem bytového domu a nikoho v něm nenechá bydlet, protože to má jen jako investici, tak bychom ho měli postihnout. V různých městech máme spoustu bytů, které jsou nevyužité právě proto, že lidem, kteří je vlastní, se jim ani nevyplatí je pronajímat. Můžeme sice stavět tisíce bytů, ale máme desetitisíce bytů, které jsou nevyužité. Měli bychom se snažit do těch bytů dostat lidi. Pokud toto zafunguje, cena bytů by měla jít dolů,“ domníval se David Rašín.

Při popíjení piva se lidé mohli v sociálnědemokratické tiskovině začíst i do rozhovoru s nejvýraznější tváří současné ČSSD Janou Maláčovou. Z čeho má v politice strach? „Mám strach z vlády ODS. Už teď probíhají námluvy s ODS. Spousta lidí se diví, že před tím varujeme, když jsme s nimi v koalici. Uvědomte si ale, že ANO nemá vlastní hodnoty. Kopírují toho, s kým právě vládnou. Jsou jako měňavka a pijavice zároveň,“ konstatovala současná ministryně práce a sociálních věcí. „Bojím se, že nastanou těžké časy. ODS a ANO zvednou věk odchodu do důchodu. Slyšela jsem, že plánují 68 let. Budou rozprodávat nemocnice a zase zavádět poplatky u lékaře. Plánují zvýšit DPH, takže všechno ještě více zdraží,“ obávala se.

Dlouhodobé přetížení, otroci počítačů a papírů

Na sociálně demokratickou akci organizačně dohlížel krajský předseda ČSSD Jan Mečl, který je primářem urologického oddělení v liberecké nemocnici. Před pár dny pronesl prostřednictvím sociálních sítí výzvu zdravotnickým pracovníkům. „Většina obyvatel České republiky je se zdravotnictvím spokojena. My, kdo v něm pracujeme, víme, že ne vše jde dobře. A už nejde jen o platy, ale o dlouhodobé přetížení a problémy se zákoníkem práce, kdy na mnoha místech je závažný nedostatek pracovníků, především sester. Chybí nám spádovost, někdy také možnost předat pacienta. Setkáváme se s neúměrně dlouhými objednacími dobami. Do malých nemocnic nenastupují mladí, protože se zde nemohou vzdělávat. Takto bych mohl pokračovat,“ sdělil.

„Proč to říkám? Ke svému hlavnímu celoživotnímu povolání lékaře jsem aktivní veřejně i v politice, abych se mohl podílet na zlepšování českého zdravotnictví. Máme sice erecept, eneschopenku, ale často jsme také otroci počítačů a papírů, z lékárníků tady chce někdo udělat balíček v zásilkovém obchodu. Jsou tu snahy umožnit připojištění a mít tak třeba doktora jen pro sebe. Ale co ti ostatní pacienti? I proto jsou tu volby, které mají naznačit směr. Jsem přesvědčen, že plán sociální demokracie je ten nejlepší. Rád si o tom s vámi kdykoliv popovídám, nebo napíšu,“ nabídl. V úterním svátečním odpoledni tuto možnost několik lidí využilo. Snad se podobná akce bude konat i v dalších letech.

Opékání buřtů na kampani ČSSD. Foto: Oldřich Szaban



