V horečkách sháněl penicilin. Lékárny civěly. Už ho skoro měl... Pak se to ukázalo

Česká republika měsíce v různých vlnách zažívá dosud nevídanou situaci. Nedostatek různých druhů antibiotik. V posledních týdnech činí velké problémy penicilin, nutný například pro léčbu angíny, bakteriálního zánětlivého onemocnění.

S konkrétním příběhem o tom, jak problematické, ne-li téměř nemožné je daná antibiotika v současné době v naší zemi opatřit, se na naši redakci obrátil čtenář K. T. Popisuje několikadenní maraton, téměř zoufalé objíždění lékáren a nepochopení, jak se může něco takového v civilizované zemi stát.

Jak nám čtenář, jehož celou identitu známe, začalo to klasickými příznaky angíny. Zimnice, silná horečka, malátnost, bolesti hlavy a výrazné bolesti v krku bránící polknout téměř jakékoli jídlo. Stav, při kterém se stěží pohybujete po bytě a dopravit se k lékaři je mimořádně vyčerpávající. „V takovém stavu je vyloučené, abyste objížděli jednu lékárnu za druhou a snažili se s minimální nadějí na úspěch shánět nedostatkový penicilin, který je na druhou stranu jedinou šancí na úlevu. Lékařka mi předepsala známý penicilin Ospen, který ale cestou z vyšetření nebyl ani v jedné ze čtyř navštívených lékáren. Všude reagovali s údivem, že něco takového sháním, se slovy, že toto neměli už týdny. Nezbývalo než se s neúspěchem vrátit domů do postele a zkusit najít někoho ze známých v okolí, kdo by mohl pokračovat v objíždění lékáren a shánění penicilinu,“ popisuje nám čtenář.

„Jenže ani sousedka druhý den nebyla úspěšná. Objela lékárny v Mělníku, Kladně, Kralupech, několika částech Prahy a opět bez úspěchu. Penicilin nikde nebyl. Dokonce ani v lékárně Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Při zoufalém pocitu jsem si začal na internetu vyhledávat možnosti, jak léky sehnat. Objevila se varianta objednat si online na základě zadání kódu e-receptu penicilin v síti lékáren Benu, kde si můžete zvolit vámi vybranou provozovnu k vyzvednutí, kam léky doručí ze svého skladu nebo jiného provozu, kde je mají k dispozici. Zdálo se to jako jediná možnost, která by mohla fungovat. Zadal jsem proto údaje z elektronického receptu a objednávku odeslal. Jaké bylo překvapení, když po zhruba hodině dorazil e-mail se sdělením, že objednávka byla stornována. Důvod? Nedostupnost předepsaného léku v lékárnách Benu a české distribuci. Prostě ani jedna z největších lékárenských sítí ten Ospen neměla,“ pokračuje.

Podle jeho slov následovala komunikace s praktickou lékařkou, jak situaci řešit. „Doktorka telefonicky sdělila, že to je dlouhodobý problém, který řeší všichni její pacienti, co dané léky potřebují. Navrhovala možnost předepsat jiný typ antibiotik, která by mohla možná být dostupná, ovšem s tím, že rozhodně budou reagovat pomaleji a nebudou tak účinná, protože se primárně používají na jiný typ onemocnění. Napadlo ji zkusit ještě poslední možnost, kde podle ní existovala největší šance na sehnání potřebného léku Ospen. Lékárna v pražské Motolské nemocnici. Tato varianta nakonec vyšla, ale podle sdělení tamního personálu šlo spíše o souhru náhod nebo štěstí. V Motole sice Ospen měli, ale třikrát slabší než ten předepsaný, takže musím užívat hrst stejného léku najednou, aby měl požadovaný účinek. Lékárnice na místě sdělila, že Ospen náhodou po delší době mají, protože jim ho asi před hodinou v určitém množství přivezli. Bylo to už čtvrtý nebo pátý den po tom, co se angína rozjela naplno. Už jsem byl smířený s tím, že to ani neseženu a budu se z té otravné silné angíny dostávat mnohem déle než obvykle. Přesto by to šlo nějak přetrpět. Nedovedu si představit zoufalost rodičů, když nemohou tyto léky sehnat pro své malé děti, jak se musejí cítit. To je největší katastrofa. Jak může být něco takového možné v civilizované zemi, v 21. století? Před volbami tu posměšně někteří politici prohlašovali, že už nikdy nezažijeme fronty na banány. No, tohle je mnohem horší. Bez banánu netrpíte, stát fronty na nedostatková antibiotika je něco neskutečného,“ uzavírá svůj příběh náš čtenář K. T.

ParlamentníListy.cz se zeptaly Ministerstva zdravotnictví, jak to s dodávkami antibiotik vypadá. Podle sdělení mluvčího Ondřeje Jakoba prý resort dělá maximum, ale vinu nesou hlavně výrobci.

„Intenzivně jednáme a každý týden se schází pracovní skupina v čele s panem náměstkem Dvořáčkem, která jednala naposledy včera. Její součástí jsou lékárníci, SÚKL, distributoři a snažíme se dělat maximum. Dokonce jedna novela už byla na podzim schválena, díky ní můžeme dělat mimořádné nákupy a vláda následně stanovuje úhradu. Díky tomu se povedlo sehnat statisíce kusů léků. Téměř denně jednáme s výrobci a distributory a mohu říci, že teď pan náměstek Dvořáček vyjednal mimořádné zásilky z Jižní Koreje, o čemž budeme informovat. Okolní země a v podstatě celý svět je na tom stejně. Další dodávky antibiotik včetně dětských by teď zase měly přijít. Děláme naprosté maximum, víc dělat nelze. Věřím, že se hlavně výrobci poučí, protože si po covidu špatně naplánovali výrobu, a podzim už bude lepší,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz mluvčí ministra zdravotnictví Ondřej Jakob.

Člen sněmovního výboru pro zdravotnictví a poslanec hnutí ANO Jiří Mašek sice uznává, že na problematické situaci mají podíl samotní výrobci, ale míní, že stát rozhodně může dělat víc.

„Výroba se z větší části přesunula do Asie a v Evropě se toho již vyrábí minimum, ale například Slováci si zachovali výrobu penicilinu a svým způsobem nás zachránili v období vrcholící epidemie a dodali nám několik desítek tisíc balení penicilinu formou mimořádného dovozu, tuším v lednu. Naproti tomu u nás se nevyrábí nic. Není to tedy ve všech zemích stejné. Ve zbytku Evropy je to trošku jiné proti naší zemi a například v případě léků na snížení horečky u dětí si je občané opatřili v Polsku, Rakousku a Německu a tam všude je bez problému zakoupili. Šlo nicméně o volně prodejné léky. Co se antibiotik týče, tak Slováci peniciliny měli a dodali nám je. Ministerstvo zdravotnictví může být v současné době aktivnější v zajišťování mimořádných dovozů, což je asi jediná páka v současném nastavení smluvních vztahů a nedostatečných objednávek, protože jiné akutní řešení než dovozy z jiných zemí neexistuje. Neumím posoudit, do jaké míry je, nebo není resort zdravotnictví, ale nejspíš příliš není, protože vidíme, že antibiotika stále nejsou,“ konstatuje poslanec Jiří Mašek.

