Ve sněmovně je policie. Kvůli BIS, Koudelkovi a Rusku

Kauza ricin stále není u konce. Přestože Česká republika na základě šetření kontrarozvědky vyhostila dva ruské diplomaty a formálně tak vše skončilo, když premiér sdělil, že příjezd agenta s jedem byl smyšlený kvůli vnitřnímu boji dvou pracovníků ruské ambasády, vše může mít vedlejší dopady. A to možná i na české poslance. Policie už se podle našich informací věcí zabývá a v úterý kvůli tomu dorazila do sněmovny. Nejspíš bude mluvit se všemi, kdo se schůze v utajeném režimu na počátku května účastnili.

Pražské vrchní státní zastupitelství má totiž na stole trestní oznámení vedení sněmovního bezpečnostního výboru. To bylo podáno poté, co z jejich uzavřeného jednání s šéfem BIS Michalem Koudelkou unikly informace do Deníku N. Přestože nebyla přítomna žádná média a dle deníku Právo poslanci s šéfem tajné služby jednali v utajovaném režimu, deník následně vydal článek, kde citoval údajně přesné pasáže, jež na sněmovní půdě měly zaznít. Všichni přítomní měli přitom zachovat mlčenlivost.

ParlamentníListy.cz měly možnost hovořit s několika členy bezpečnostního výboru a ti jsou rozčileni, že kvůli nezodpovědnému úniku mají být popotahováni policií. Popuzeni jsou i z toho, že se z extrémně citlivého uzavřeného jednání, které může mít zahraničněpolitické dopady, dostávají informace do médií.

Nejprve se podívejme na to, jaký byl oficiální výstup dotčeného jednání. Šlo o usnesení výboru, které bylo zveřejněno na webu sněmovny. „Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodních vystoupeních ředitele Bezpečnostní informační služby plk. Ing. Michala Koudelky, ministra vnitra Jana Hamáčka a policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Jana Švejdara, na základě návrhů přednesených místopředsedy výboru JUDr. et PhDr. Zdeňkem Ondráčkem, Ph.D., a PhDr. Pavlem Žáčkem, Ph.D., a po obecné a podrobné rozpravě I. bere na vědomí informaci přednesenou ředitelem Bezpečnostní informační služby plk. Ing. Michalem Koudelkou, ministrem vnitra Janem Hamáčkem a policejním prezidentem brig. gen. Mgr. Janem Švejdarem. II. považuje opatření bezpečnostních složek státu při hájení chráněných zájmů státu a zdraví občanů České republiky za adekvátní. III. vyjadřuje podporu opatřením Bezpečnostní informační služby proti působení cizích zpravodajských služeb,“ zní text usnesení.

To je vše, co se mohlo legálně dostat na veřejnost. Žádné podrobnosti a už vůbec ne konkrétní informace o tom, co na jednání říkal šéf tajné služby Koudelka či další pozvaní. Krátce poté, co uzavřená schůzka bezpečnostního výboru skončila, se na webu Deníku N objevil článek „Rus, který může představovat nebezpečí pro Hřiba a spol., je stále v Praze. Česko se ho vyhostit nechystá“. Článek podle našich zjištění popisoval přesně to, co na jednání zaznělo. A to je problém.

„Nikdy nám z výboru nic neuniklo. Teď tam byl jako host v uzavřené části poslanec Lipavský od Pirátů a chvilku poté se objeví článek na tom debilním deníku. Je zajímavé, že ti dva novináři (Lukáš Prchal a Jakub Zelenka, pozn. red.) píšou kladně o Pirátech, Tchaj-wanu atd. Volali i dalším poslancům, ale ti je odmítli, že o tom nemohou hovořit. Divné ne? Vše, co uveřejnili v článku, tam zaznělo,“ řekl nám jeden z členů bezpečnostního výboru, který si nepřál být z pochopitelných důvodů jmenován.

Jak se dostal k tomu, že by informace údajně mohl vynést poslanec Jan Lipavský? „Když jsme se o tom bavili na výboru, tak jediné slabé místo je Lipavský. Dělal si poznámky a odešel před koncem, měl čas. My ostatní jsme po řádném ukončení výboru ihned běželi na jednání pléna sněmovny,“ uvádí náš zdroj s tím, že nikdo další tak neměl ani čas volat s novináři, aby to korespondovalo s časem vydání článku.

Sám pirátský poslanec Jan Lipavský to ale odmítá. „Žádné informace jsem Deníku N neposkytl. Jednání jsem se účastnil jako host, protože se problematice ruského vlivu v České republice dlouhodobě věnuji a v té době byl pod přímou policejní ochranou i náš pražský primátor Zdeněk Hřib,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz Jan Lipavský.

Další otazník visí nad tím, v jakém režimu vlastně tehdy Výbor pro bezpečnost jednal. Konkrétně jde o to, zda šlo pouze o veřejnosti a médiím uzavřené jednání, anebo jestli to bylo v utajeném režimu dle zákona. Podle našich informací totiž zhruba polovina členů výboru má za to, že šlo pouze o uzavřené jednání a druhá půlka zase, že se jednalo v režimu utajení dle zákona. Ti, kteří se kloní k druhé verzi, při rozhovorech s naší redakcí poukazovali na to, že pokud by nešlo o jednání v utajovaném režimu, nemuseli by odevzdávat mobilní telefony, což se dle našich zjištění stalo.

Poslance a členy Výboru pro bezpečnost teď nejspíš budou čekat schůzky s Policií ČR. U podání vysvětlení nebo svědecké výpovědi totiž poslanecká imunita nic neřeší. Vydání by policie žádala v případě, že by chtěla zahájit trestní stíhání. Případné vydání ale není podle našich informací pravděpodobné. Jak jsme uvedli, podle našich informací už přílušníci policie kauzu řeší a každého, kdo byl přítomen danému jednání výboru, čeká podání vysvětlení.

