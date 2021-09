Voličů jak do mariáše. Akce Petra Fialy: Jiná. Hodně jiná

reklama

Nechyběl ani plzeňský primátor Martin Baxa. Veverka v diskusi představoval obyčejného občana, byť si v žertu za smíchu přítomných pochválil sako, které má prý lepší než Václav Moravec. Další zajímavostí a náhodou byl fakt, že správce zámku, kastelán Fiala, je nejen jmenovec, ale také je stejně starý jako předseda ODS. Diskusi avizovala na sociálních médiích ODS jako svoji oficiální akci.

Pokorní politici

Po půlhodince hudebního představení začala diskuse, do které poměrně dlouho a intenzivně vstupoval právě hobojista Veverka.

„Legitimita politika je, že může pracovat. Je dána tím, že získá důvěru, je zvolen, reprezentuje ostatní v určitých rozhodnutích, a těm se také zodpovídá. Jiná forma legitimity v parlamentní a zastupitelské demokracii ani nemůže být,“ uvedl Petr Fiala. „Se vší pokorou tedy říkám – pokud máme spravovat veřejné věci, tak je to jen díky tomu, že nám lidé dají svoji důvěru. Nemůžeme ale rozhodovat všichni o všem. Jsou tu určité tendence, ale jako politolog tomu nevěřím a ani si nemyslím, že by to bylo dobré,“ řekl Fiala k referendu. „Není ani čas, aby se všichni těmi věcmi do detailu zabývali. Není důvod, abychom všichni v každé chvíli rozhodovali o všem, a proto si volíme reprezentanty, kteří to nějakým způsobem dělají za nás.“

Hobojista Veverka s předsedou Petrem Fialou. Foto: Václav Fiala

Referenda netřeba

„Nyní je hrozná móda říkat, že bychom mohli všichni rozhodovat a bylo by nějaké každodenní referendum. To by nefungovalo. I přímá demokracie, jak ji třeba známe z některých antických států nebo ze Švýcarska, funguje spíše v menších komunitách. Ale nikde na světě to nefunguje, jak jsem uvedl. Takže musíme si vybírat reprezentanty, kterým věříme a kteří politiku dělají ne ani tak za nás, ale pro nás, kteří tu politiku chápou jako povolání a zodpovídají se těm, které reprezentují,“ pokračoval profesor Fiala. „Je to veřejná služba, opravdu služba spoluobčanům, kteří mi dají důvěru, abych za ně některé věci vyřešil.“

Pak pokračoval: „Chtěl bych říci několik vět, které nejsou populární, ale pravdivé. Jednak génius průměrnosti. To bylo použito na Hitlera a šéfy nacistického Německa. To nás vede k myšlence, zda si v té demokratické cestě lze zvolit demokraticky tyrany a špatné vládce. Na čem vždy záleží, je vůle společnosti, jakou chceme mít zemi a její reprezentanty a na kolik jim záleží na kvalitě, kultivovanosti, demokratičnosti. Byl to myslím Masaryk, který to řekl – ale bylo více myslitelů, kteří toto řekli, že každý národ má vládu, kterou si zaslouží. My si volíme ty lidi a na nás záleží, jaké to tady bude. To bych chtěl zdůraznit – váš hlas má váhu. Když se na to vykašlete a necháte to na druhých a dost se nesnažíte, tak to nikdy nemůže být dobré.“

Psali jsme: Na Českou televizi míří stížnost a žaloba. Jde o předvolební debaty Primátor Hrabálek: V Hradci bude možné třídit gastroodpad, zatím na zkoušku Maláčová: Seberte peníze ministerstvu obrany. Jde tam až moc Jana Maláčová (ČSSD): Nežijeme na divokém východě, lidem se musí dostat zastání

Východ není pro nás, jsem „zápaďáci“

„Tento příklad, který jsem zde zmiňoval, ukazuje, že se dá zvolit špatně,“ upozornil Fiala. „Proto já varuji, že tady hrozí – když se špatně rozhodnou – vláda populistů s extremisty. Posuneme se na Východ, omezí to naše svobody a společnost bude více rozdělena. To je nebezpečí, které nepřináší nějaké síly, ale tomu můžeme zabránit my svými hlasy.“

Petr Fiala při diskusi. Foto: Václav Fiala

Koncert. Foto: Václav Fiala

„A co když si společnost přeje jít doleva?“ pozeptal se mimořádně stručně umělec Veverka.

„Tak to bude mít,“ konstatoval předseda ODS. „Ne všichni lidé si to uvědomují, ale je to stoprocentní pravda… Klíčové pro demokracii jsou přesvědčení demokraté. Tak to prostě je. Nedělal bych to, co dělám, kdybych nevěřil, že je dost lidí, kteří chtějí demokracii a svobodu. Je dost lidí, kteří se dají přesvědčit a není jim to jedno. Protože nebezpečí je obrovské. My čelíme ještě tomu problému, že se nám rozpadá veřejný prostor do spousty podprostorů a že se společnost silně individualizuje. A to ji do značné míry rozbíjí. A my bychom měli toto i těmi politickými prostředky nějak překonat.“

SPOLU je unikát

„Proto je strašné, když do této společnosti klíčoví ústavní činitelé ještě vnášejí další hluboké rozdělení, což dělají docela pravidelně, třeba prezident Zeman,“ uvedl dále Petr Fiala. „Co proti tomu dělat? My jsme dali dohromady koalici SPOLU. My jsme ty roztříštěné hlasy lidí a roztříštěné prostory od středu doprava, kdy voliči nevěděli, koho volit, a ještě měli strach, že ty hlasy by ztratili, protože určitá strana je třeba velmi slabá. Takže my jsme je dali dohromady. Řekl bych, že toto je dokonce něco historického. Nejdříve se tomu nevěřilo, vypadalo to, že koalice je nerealizovatelná, protože jindy to pořádně nefungovalo. Ale tohle funguje!“ pochválil situaci Fiala. „Poprvé v historii volič od středu doprava, ať se cítí blíže ke středu nebo více napravo v demokratickém spektru, má možnost dát hlas jednomu subjektu, který bude reprezentovat jeho zájmy a bude dostatečně silný, aby se politika v České republice změnila.“

Mladí volí pravici

„Já se na to dívám velmi pozitivně a myslím, že po osmi letech populismu je velká šance na změnu. Setkávám se s mladými lidmi, kteří mají obrovský zájem o veřejné věci. V ODS jsme dokonce vytvořili jakousi platformu – Mladí občanští demokraté, protože tito lidé se chtějí napříč republikou spolu bavit a oslovovat další mladé lidi,“ pochvaloval si situaci Petr Fiala. „V rámci koalice SPOLU máme přímo v těchto volbách aktivitu, která je zaměřena na mladé voliče, na prvovoliče. To je cesta a my to vážně nepodceňujeme. Mladí lidé si uvědomují, že mají ten hlas. Mezi nimi jsme poměrně úspěšní. A to i mezi prvovoliči.“

Kdybychom tu podle profesora Fialy seděli před sto lety, „…tak bychom se bavili, jak je třeba rozšířit volební práva žen, dělníků, a to se všechno vybojovalo. Naši předci vlastně by nechápali, že dnes mají lidé volební právo a nechtějí jej využít.“

Existuje zajímavá kniha, která se jmenuje Kup si svou revoltu, „…kde se mluví o tom, že dnes jakákoliv forma protestu nebo alternativy, třeba i v umění či jinde, je vlastně velmi komplikovaná,“ odbočil Fiala.

A dále burcoval: „Musíme si uvědomit – a to často zapomínáme – že ten společenský stav, kterého dosáhla západní civilizace, nemá v historii obdoby. Nikdy, nikdy, ale ani náhodou, se lidem nežilo tak dobře, jak se jim žije v západní demokracii. Nikdy nebyli tak zabezpečeni. Dosáhli jsme takového stavu komfortu, svobody a zabezpečení, že pro část mladých lidí se to stalo samozřejmostí. To je na jedné straně opravdu skvělé, ale na druhé straně nás to musí vést k tomu, abychom si uvědomovali, že to tak samozřejmé není. To jsou ty svobody, privilegia, které můžete okamžitě ztratit. Za třicet let, co jsem učil, jsem zažil obrovský generační zlom. Ti, kteří prošli komunismem ještě jako studenti a ti, kteří již toto nezažili. To není negativní zlom. Najednou pro mladou generaci byla svoboda přirozená. Jim připadá přirozené, že mohou cestovat, říci si, co chtějí. To, co nám připadalo jako něco, o co jsme museli bojovat a usilovat. A co je strašně křehké.“

Za cenu osobních obětí

„Nesvoboda je od nás vzdálena vždy jen o jednu generaci. To řekl Ronald Reagan. Nemůžeme se uklidňovat, že žijeme ve svobodě a demokracii, máme prosperitu a bude to navěky. Nebude, když o to nebudeme znovu a znovu zápasit,“ agitoval Fiala. „Je to výzva mé generaci, abychom toto mladým lidem zprostředkovali, aby si to sami uvědomovali. Právě kvůli tomu jsem šel do politiky. Omezil jsem svoji akademickou dráhu, která mne nesmírně bavila a baví a vstoupil jsem do politiky proto, že jsem si uvědomoval, že to jde celé špatným směrem. Řekl jsem si, že se musím snažit tyto věci změnit… Pokud se nebudeme snažit, je to ztracené. My ty volby jako politici nevyhrajeme, my je vyhrajeme spolu s vámi. Na nás je, abychom byli co nejpoctivější a nejkompetentnější,“ uvedl předseda ODS profesor Petr Fiala.

Stará část zámku. Foto: Václav Fiala



