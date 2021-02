Zásek do Babiše a Zemana, třeba už zítra. Hodně zlý. Hra, která přeřve i covid

Nastane revoluce českého volebního systému? Ústavní soud bude rozhodovat o stížnosti skupiny senátorů a na konci celého procesu mohou být změny, které by výrazně pomohly malým stranám. ParlamentníListy.cz zjišťovaly, co se kolem celé věci děje. Ze Sněmovny přišly zajímavé zprávy i možnosti, jak by vládní hnutí ANO, které by změnou utrpělo, mohlo chtít věc vyřešit.

Český volební systém možná čeká revoluční změna. Ústavní soud bude v úterý řešit stížnost skupiny senátorů, podle nichž je nutné ze zákona vypustit jak současně používanou D'Hondtovou metodou pro přepočítávání získaných poslaneckých mandátů, tak nutnost sčítat volební zisk koalic pro vstup do Sněmovny. V současné době totiž koalice dvou stran musí pro vstup do poslaneckých lavic získat nikoli pět procent jako jednotlivé strany, ale deset. Koalice tří stran potom procent patnáct.

Ve hře jsou podle dosavadních informací tři možnosti. První je samozřejmě jednoduchá, že ústavní soudci stížnosti nevyhoví a vše zůstává při starém. Další varianta je, že soudci mohou pouze vypustit ono posledně zmiňované sčítání pro volební koalice. Vyškrtnutím této pasáže ze zákona by byla změna kompletní a začala by platit. Nebo soudci mohou vyhovět i škrtnutí D'Hondtovy metody, čímž by v zákoně vznikla „díra“, kterou by musel Parlament zalepit a do zákona tak dát jinou metodu pro přepočet mandátů. A tady by pravděpodobně vznikl problém, neboť lze očekávat, že většina v Poslanecké sněmovně by měla na řešení jiný názor než většina senátní. Zajímavé je i to, že stížnost senátorů na stole Ústavního soudu leží od roku 2017 a soudci ji budou řešit právě nyní, zhruba osm měsíců před volbami.

D'Hondtova metoda totiž svým způsobem zvýhodňuje velké strany. Senátoři podle webu Seznam zprávy vypočítali, že hnutí STAN, které v roce 2017 získalo ve sněmovních volbách 5,18 procenta a do Sněmovny těsně proniklo, potřebovalo pro zisk jednoho poslaneckého mandátu hlasy 44 tisíc voličů. Zatímco hnutí ANO, které vyhrálo volby s 29,64 procenta, stačilo pro zisk jednoho mandátu pouze 19 tisíc voličských hlasů. Je tak pochopitelné, že pro velké strany je současný systém výhodný a těžko ho budou chtít měnit. Naopak menší strany jako právě STAN, by mohly ze změny podmínek těžit.

Další otázkou nad blížícím se rozhodováním ústavních soudců je, zda by se případná změna volebních pravidel týkala už letošních voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu, anebo těch příštích za čtyři roky. Kritici této stížnosti totiž upozorňují, že soudci budou o změně systému voleb jednat v době, kdy již ze strany prezidenta republiky došlo k jejich oficiálnímu vyhlášení a letošního volebního klání by se tak případné změny neměly týkat.

Pokud Ústavní soud stížnosti senátorů skutečně (ať už zcela, nebo částečně) vyhoví, půjde takřka o revoluční změnu, což v politických kuloárech přináší značnou nervozitu, ale i nadějná očekávání.

Případná změna systému v přepočtu volebních hlasů na poslanecké mandáty může výrazně poškodit hnutí ANO, coby nejsilnější politický subjekt na české scéně. Zcela logicky tak vládní hnutí premiéra Andreje Babiše doufá, že systém zůstane beze změn.

Lze říci, že všechny další strany by na změně profitovaly, nejvíce pak ty nejmenší. Na svou podporu senátní stížnosti mají jednoduchý argument, že současný systém přepočtu hlasů měří dvojím metrem a ze silnějších dělá ještě silnější.

Ilustruje to názor šéfa poslanců pirátské strany a místopředsedy ústavně-právního výboru Jakuba Michálka. „Dodržování ústavy a volby jsou základ demokracie a my máme v ústavě pro volby do Sněmovny poměrný systém, který zaručuje, že má hlas každého občana stejnou váhu. Současný volební systém je pokřivený, protože ti největší mají dvakrát více mandátů za stejné hlasy než ti nejmenší, což je zjevný nepoměr. Způsobuje to paradox, že koalice vládne, ač získala menšinu hlasů ve volbách. Podporuji, aby Ústavní soud zrušil současné přepočty a aby Sněmovna velmi rychle schválila systém v souladu s ústavou, který zachová současné kraje a zajistí skutečně poměrné rozdělení mandátů. To je řešení spravedlivé pro všechny,” řekl ParlamentnímListům.cz Michálek.

Před změnou naopak varoval prezident Miloš Zeman, podle něhož by vedla k destabilizaci politického systému. „Tato žádost skupiny senátorů je tři roky stará a je bizarní, jestliže to má Ústavní soud probírat krátce před parlamentními volbami. Ve skutečnosti by to vedlo k naprosté destabilizaci našeho politického systému,“ řekl prezident v Pressklubu rádia Frekvence 1. Podle svých slov se obrátil na ústavní soudce s výhradou, že ÚS má stabilitě politického systému pomáhat, nikoli ho bourat.

Téma logicky budí mezi politiky výraznou pozornost. Zvláště pak v Poslanecké sněmovně, o čemž se s námi podělil výrazný politický hráč, který se ve sněmovních kuloárech pohybuje jako ryba ve vodě. Pokud by ústavní soudci stížnosti zcela vyhověli, mohlo by to podle něho způsobit velkou politickou bitvu, protože by bylo nutné urychleně reagovat a případně společně se Senátem schválit náhradní řešení pro přepočet volebních hlasů.

„Byla by z toho anarchie, protože Sněmovna a Senát se těžko shodnou. Je jasné, že ta skupinka senátorů, co to podala, postupovala v souladu, ne-li na přání vedení svých stran, kterým by změna pomohla. Jenže Sněmovna by se teoreticky ústavní většinou mohla Ústavnímu soudu postavit a nějakou formulací s odkazem na vymezení volebního zákona podržet současnou úpravu podmínek. Byl by to masakr, ale některé i menší strany by to mohly chtít s ANO zobchodovat, třeba za trafiky pro své představitele, kteří se už nemusí do Sněmovny dostat. Dlouhodobě ve hře jsou velvyslanecké posty pro některé lidi, co jsou aktuálně na ministerských postech, ale to asi dobře víte. Je tam jedno velké ale, ústavní zákon by musel podpořit i Senát,” analyzuje situaci náš zdroj.

Potvrzuje též, že se šíří spekulace ohledně existence a smyslu dvou předvolebních koalic. „Mohlo by se stát (jestli ÚS změnu systému provede, pozn. red.), že ODS, lidovci a Topka upustí od koalice SPOLU a půjdou samostatně, protože by to pak pro ně mohlo být výhodnější. Podobně i ta druhá koalice Pirátů a STAN, i když tam to zas tolik pravděpodobné není. Jasné ale je, že se ještě může hodně věcí změnit. Mohla to být reakce na Zemanovo brzké vyhlášení voleb, které ty pidistrany a koalice rozpálilo do běla, protože už se jim počítá strop pro předvolební rozpočet. Prezident jim tím krokem s odpuštěním nachcal do mraveniště, protože můžou legálně utratit mnohem míň peněz, než plánovaly. Může o tom vypovídat načasování, kdy to ÚS bude řešit. Pojďme si zaspekulovat, na tom nic není. Dejme tomu, že někteří lidé z opozičních stran znají jiné lidi a ti zase někoho hypoteticky znají na Ústavním soudě… Nic netvrdím, vše říkám jako hypotetický příklad. Dodávám jen, že na náhody v politice nevěřím,“ naznačuje náš zdroj.

Podle něho je málo pravděpodobné, že by se změna z pera ústavních soudců mohla týkat až dalších voleb a ty letošní by proběhly dle původních pravidel. „Jestliže Ústavní soud řekne, že je něco protiústavní a zruší to, těžko si představit, že řekne, aby letošní volby proběhly ještě postaru, a tedy vlastně protiústavně a v souladu s ústavním pořádkem budou až ty další. Blbost, že? Takže jestli soudci stížnosti vyhoví, nejspíš se to bude týkat už letošních voleb. Máme se na co těšit, hraje se o hodně,“ uzavírá náš zdroj ze Sněmovny.

Jistá je v tuhle chvíli dle našich zjištění jediná věc. V případě, že ÚS stížnosti v plném rozsahu vyhoví, způsobí to na politické scéně pořádný chaos a různé politické skupiny začnou rozehrávat vysoké hry o budoucí podobu voleb. Nikdo si totiž není pořádně jistý tím, jak nejlépe vzniklou situaci vyřešit, zda by se všechno stihlo do voleb, a zda by to nevedlo k ústavní krizi i možnému soudnímu napadání voleb, protože by různé strany nemusely být při různém způsobu řešení problému spokojeny.

