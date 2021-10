Zbořeny řeči na Zemana. Ohrožuje stát? Ministryně utnula

reklama

Nemocný prezident prý začíná brzdit stát. Aspoň takové titulky se objevují v některých médiích. Aktuálně jde o tvrzení prezidenta Soudcovské unie ČR Libora Vávry, podle něhož je ke jmenování připraveno 50 nových soudců.

Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 27% Ne 71% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3336 lidí

Pokud by prý prezident jejich jmenování nemohl provést, noví kandidáti by po Novém roce museli opět projít výběrem a hlavně by prodleva dle Vávry zbrzdila projednávání soudních kauz, kterých je velké množství. Tolik aspoň pohled šéfa Soudcovské unie ČR.

Realita je ovšem podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové úplně jiná. Žádné zbrzdění soudního systému podle jejích slov nehrozí. Navíc prý máme soudců dostatek, ve srovnání třeba s Německem a s jinými zeměmi dokonce nadbytek.

Co se týče aktuálních 50 kandidátů na pozice soudců, jejich jmenování může podle šéfky resortu spravedlnosti proběhnout i jinak než obvyklým hradním ceremoniálem. Benešová zdůrazňuje, že slib mohou soudci složit písemně, protože nikde není stanoveno, že jediný platný způsob je ten osobní.

„Těch 50 soudců je poslední letošní etapa, kterou jsem navrhovala za ty, co odcházejí do důchodu. Další soudce už do budoucna nemáme v úmyslu ve velkém navrhovat, protože soudců je v České republice dost, ubývá jim agenda a to zejména na trestním úseku, kde se už téměř všechno řeší dohodou o vině a trestu, tedy prakticky od stolu, do jednacích síní se moc nechodí. Navíc se přeskupují různé agendy. Dělali jsme systemizaci a vyšlo nám, že máme soudců hodně. Když 50 soudců počká, justice určitě neklekne, jak pokřikuje pan prezident Soudcovské unie Vávra,“ sděluje jednoznačně Marie Benešová pro ParlamentníListy.cz.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Marie Benešová



ministryně spravedlnosti Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Předsedové jednotlivých soudů si podle jejích slov musí vzájemně vyhovět. „Soudce je univerzální, musí si přeřadit soudce z úseků, kde není dostatek práce, tam, kde jsou naopak potřeba. Dáváme jim navíc asistenty, v čemž jsme jim vyhověli. Ať už šlo o Nejvyšší správní soud, Městský soud v Praze a další. Soudy potřebují spíš servis, který dovedou dělat dostatečně právě asistenti, a soudci si pak vydají konečné rozhodnutí. Soudy to tak vždycky chtěly, funguje to tak i na západě, a když to teď mohou mít, najednou by chtěly další soudce. Asistent je také podstatně levnější, průměrný plat je zhruba 40 tisíc, zatímco u soudce 140 tisíc korun,“ uvádí ministryně spravedlnosti

„Vydiskutovávali jsme novou systemizaci, zpočátku na to soudy moc nechtěly slyšet a pořád chtěly další soudce, soudce a soudce. Nakonec jsme je přesvědčili argumenty, že tohle není možné. Kromě toho tu máme pana Paula Springera, německého soudce, který nám dělá poradce od našeho vstupu do EU. Je velmi znalý německých poměrů a sám říká, že není možné, kolik máme v ČR soudců na obyvatele. Ze strany šéfa Soudcovské unie jde o zbytečný poplach. Vede to pouze k tomu, že se hledá klacek na nemocného prezidenta,“ míní Benešová.

Anketa Myslíte, že Parlament nakonec Zemana zbaví pravomocí? Jde o předpověď, ne přání. Zbaví 7% Nezbaví 90% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 5536 lidí

Slova o tom, že by prezidentova hospitalizace v současné chvíli působila problémy a prodlevy v systému justice, jsou podle jejích slov mimo. „Jde o politická prohlášení. Žádná okamžitá potřeba jmenovat těch 50 nových soudců tu není, soudy si mezi sebou vyhoví. Soudců máme v celé škále přes tři tisíce a těch nových 50 neznamená skoro nic. Stačí, aby si na soudech lépe zorganizovali práci, jenže jsou velmi konzervativní, nechce se jim do toho a zkoušejí to na ministerstvo. Kromě toho nemáme peníze, rozpočet na tom není dobře a 140 tisíc korun nebo 40 tisíc korun je absolutní rozdíl,“ popisuje.

Řešení, jak nových 50 soudců jmenovat, prý ministerstvo spravedlnosti hledá. „Není problém v tom, že by ti soudci chyběli, ale překlápí se nám to do nového zákona o soudech a soudcích a někteří z nich by výběrová řízení museli dělat znovu. To samozřejmě nechci, protože všichni prošli, vláda to odsouhlasila, je to v podstatě u konce a chybí už jen slib prezidentu republiky. Hledáme teď způsob, jak to nejlépe vyřešit, protože soudci slib nemusí dělat fyzicky, lze to provést i písemně. S Kanceláří prezidenta republiky hledáme řešení, jak do konce roku „odslibovat‘, aby se tato etapa zachránila. Jednáme s Hradem, jak si vzájemně vyhovět a provést to tak, aby to bylo vzhledem k situaci komfortní i pro pana prezidenta. Řešení existuje, soudci nemusí nikam fyzicky chodit, slib podepíší apod. Finální rozhodnutí o tom musí provést pan prezident a my mu nabízíme řešení, jak to provést,“ dodává pro PL ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Fotogalerie: - Zeman skutečně podepsal

Psali jsme: A Zeman pravil: „Nechte Havla na pokoji, je nemocný.“ Zde je záznam U prezidenta má vzniknout lékařské konzilium. Dohromady ho dává ředitel Zavoral Taková pr*sárna na Zemana, že i na Seznam Zprávy to bylo moc ,,Srab Vystrčil.” Týrání Zemana: I před chvílí. Ale ticho u klíčové věci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.