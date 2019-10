Zemanova facka Senátu? Kubera promlouvá. Zde na PL

Prezident Miloš Zeman ve svém projevu při slavnostním ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu k 28. říjnu jako tradičně prezentoval životní příběhy vybraných laureátů státního ocenění.

Vedle jiných získal nejvyšší vyznamenání, Řád Bílého lva první třídy, i bývalý prezident Václav Klaus. Hlava státu během výkonu funkce je automaticky držitelem tohoto vyznamenání, ale nezůstává jí automaticky po skončení mandátu.

Prezident Zeman zdůraznil, že Václav Klaus je krom toho, že byl deset let prezidentem, též přímým účastníkem sametové revoluce a prvním ministrem financí. Podle Zemana lidé často zapomínají na ty, kteří se na revoluci opravdu podíleli. „A tito lidé jsou často upozaďováni a nahrazováni někým, kdo buď byl vůči této revoluci naprosto lhostejný, anebo stál proti ní,“ uvedl.

„Dovolte mi uvést alespoň jeden jediný příklad. Existuje muž, který má ten rekord, že podepsal Antichartu dvakrát, s týdenním odstupem. Tento muž, pilný antichartista, nedávno dostal Stříbrnou medaili Senátu. A tentýž Senát nedávno odmítl signatářku Charty 77 kandidující do Rady ústavu pro výzkum totalitních systémů. Václav Havel by řekl, to jsou paradoxy,“ řekl doslova prezident Zeman.

Konkrétní jméno, koho má na mysli, sice neuvedl, ale mířil na divadelníka a publicistu Karla Steigerwalda. Naproti tomu Lenku Procházkovou, chartistku a spisovatelku, Senát opakovaně odmítl jmenovat do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Co na prezidentova slova říká šéf Senátu? ParlamentníListy.cz se zeptaly přímo Jaroslava Kubery.

„Pan Steigerwald to popírá, takže nevím. Kdybychom takhle pitvali vyznamenané panem prezidentem, tak bychom se dočkali daleko horších věcí. Když jsem uděloval medaile Senátu, žádné negativní reakce na vyznamenané jsem nezaznamenal. Kromě toho, že navržených bylo asi 50, ale k dispozici bylo zhruba 13 ocenění,“ uvádí Kubera.

Podle něho se jednalo o typické rýpnutí od prezidenta. „Zřejmě stále související s ústavní žalobou Senátu na pana prezidenta. Proto i vybíral hosty podle toho, kdo a jak hlasoval o žalobě. Říkal jsem už včera, že tyto žabomyší války jsou pod moji rozlišovací schopnost a nehodlám na ně reagovat, protože by to všechno jen zbytečně eskalovalo,“ míní předseda Senátu.

„Pan prezident tam mluvil o závisti a nenávisti, ale bohužel podobně jako pan Zaorálek se sám chová opačně, takže je velmi těžké na to nějak reagovat a nestojí to za komentář,“ konstatuje dále Jaroslav Kubera.

Nicméně nepřímo ocenil, že hlava státu na nikoho neútočila. „Popravdě řečeno, prezidentův projev, když se vezme jako celek, byl velmi mírný. Opravdu tam nic zásadního a žádné zásadní výzvy k národu nedělal, spíš představoval oceněné a zdůvodnil, proč si to zaslouží. Jeho extempore s tím, jestli řád má být první, druhé nebo třetí třídy, to nechci komentovat, je to jeho licence,“ má jasno druhý nejvyšší ústavní činitel.

„Obecně je to tak, že vždycky kolem těchto vyznamenání budou spory. Na druhé straně má prezident naprosté právo udělit vyznamenání, komu uzná za vhodné, a my to můžeme akorát komentovat nebo kritizovat, ale to je všechno, co s tím můžeme dělat. Bylo tomu tak vždycky a bude to tak i v budoucnu,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Jaroslav Kubera.

Prezident Miloš Zeman v den 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky ocenil 42 osobností. Z toho zhruba čtvrtina obdržela vyznamenání in memoriam, mezi ně patřil třeba Jan Antonín Baťa. Státní vyznamenání si z Pražského hradu odnesl například fotograf Jan Saudek, srbský režisér Emir Kusturica nebo jedna z největších kapacit v oblasti onkologie, profesor Luboš Petruželka.

