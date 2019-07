Zesměšnění Petra Fialy: Dokonce i Schwarzenberg. A dorazil to Klaus ml.

ANKETA Šéf ODS Petr Fiala se svým návrhem zrušit přímou volbu prezidenta narazil. Nesouhlasí s ním ani Piráti, a proti se vyslovil dokonce i největší Zemanův politický rival Karel Schwarzenberg. Premiér i politici z ČSSD se do Fialy za jeho slova tvrdě pustili.

Jak se politici staví k nápadu šéfa ODS Petra Fialy, aby prezidenta příště opět volil Parlament, a ne přímo občané? Zeptali jsme se ve Sněmovně.

Současná hlava státu totiž podle Fialy rozvrací náš ústavní systém, proto by přímá volba měla být zrušena.

„Přímá volba prezidenta vedla pouze k tomu, že prezident má pocit, že porušování Ústavy je dovoleno, neboť získal přes polovinu hlasů voličů, a tedy má jakýsi silný mandát k čemukoli. To ale není pravda: Pravomoci prezidenta zůstaly stejné a stejně tak i jeho povinnosti včetně respektu k Ústavě a její tradici. Co se ale, bohužel, změnilo, je způsob zacházení s Ústavou a její interpretace prezidentem,“ míní Fiala.

Změnilo se podle jeho slov, jakým způsobem s Ústavou prezident zachází. „Co se ale, bohužel, změnilo, je způsob zacházení s Ústavou a její interpretace prezidentem. Je proto nutné tohoto nebezpečného protiparlamentního džina svévole vrátit zpět do láhve, je třeba vymyslet taková pravidla, aby každý musel dodržovat Ústavu a aby za její nedodržování mohl být přiměřeně sankcionován. A je třeba zahájit diskusi o návratu k naší dobré ústavní tradici, totiž volbě prezidenta Parlamentem České republiky,“ uvedl Fiala v textu, který publikoval server forum24.cz.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz do šéfa ODS za jeho návrh ostře pustil. „Pan předseda Fiala by měl asi vrátit diplom. Slyšet tohle od profesora politologie je pro mě šokující. To chce opravdu zrušit volby s nejvyšší účastí jen proto, že se mu momentálně nelíbí, koho si lidi vybrali?“ uvádí Babiš.

Předseda vlády dále připomíná, jakým způsobem probíhaly poslední volby prezidenta Parlamentem. „To chce opravdu sebrat občanům jejich právo na výběr prezidenta a volá po tom, aby zase probíhaly nedůstojné tahanice a handly v Parlamentu? Já to nechápu. Tím spíš, že přímou volbu prezidenta přijala vláda Petra Nečase, kde pan Fiala také působil. Pro přijetí v roce 2012 hlasovali téměř všichni poslanci ODS, VV a TOP 09,“ pokračuje.

„Bohužel ODS často mění názory, jak se jim to zrovna hodí. Je to špatný návrh a hnutí ANO ho určitě nepodpoří. My naopak chceme přímou volbu i pro starosty,“ konstatuje premiér Babiš pro PL.

Místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda sociální demokracie Jan Hamáček na dotaz ParlamentníchListů.cz nereagoval.

Fialův návrh překvapivě narazil také u Zemanova letitéto politického oponenta, exministra zahraničí, čestného předsedy TOP 09 a poslance Karla Schwarzenberga.

„Je-li víno hnusné, není to chyba vinaře, který láhev plní, ale vína, které do lahve bylo nalito. Ne způsob, nýbrž lidi, které volíme, jsou problém. Slováci a Rakušané volí prezidenta přímo a s rozumem,” konstatoval kníže.

Nikterak pozitivně vidí možnost zrušit přímou volbu prezidenta i exšéf lidovců a poslanec Pavel Bělobrádek. „Nemyslím si, že je to nyní reálné,“ uvedl v odpovědi redakci.

„Hnutí SPD prosazuje přímou volbu a odvolatelnost politiků, takže k ideálu chybí ještě zavést tu odvolatelnost a aplikovat tento způsob voleb i na poslance, starosty a hejtmany,“ konstatuje místopředseda nSěmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

Petr Fiala nenašel pro svůj návrh podporu ani u Pirátů, podle šéfa jejich poslaneckého klubu Jakuba Michálka by vrácení nepřímé volby nic nevyřešilo.

„Když si vzpomeneme na Klause, tak to nebylo lepší. My uvažujeme spíš o zjednodušení systému, abychom volili jen v jednom kole jako v Irsku,“ prozradil Michálek.

Vůči šéfovi ODS se ostře vymezil poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. „Pan Fiala tím říká občanům, že pokud budou volit jinak, než si představuje pan Fiala, tak jim možnost volby sebere. Lepší příklad elitářství a papalášství asi nelze najít,“ má jasno poslanec.

„Nikdy jsem nebyl příznivcem přímé volby prezidenta. Na rozdíl od ODS jsem pro to ani nehlasoval,“ uvedl poslanec a zakladatel hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší.

Poslanec ČSSD a hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek připomíná zkušenosti s poslední nepřímou volbou. „Protože poslední volba prezidenta Parlamentem byla tak strašně negativně vnímána, šlo se na volby přímé. Myslím, že veřejnost by nyní návrat k volbě prezidenta Parlamentem nepřijala,“ má jasno Běhounek.

autor: Radim Panenka