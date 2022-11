Zíral na langoše a klobásy za 120 Kč. To není Staromák. Vánoční trhy se zvrtly

reklama

„Půjdu s dětmi na kolotoč, ale vezmu jim s sebou nějakou sladkost, abych se pak s nimi nedohadovala u každého stánku. Kupovat tam nic nebudu. Je to fakt hodně drahé,“ kroutila hlavou mladá žena, která přes náměstí procházela. Dodala, že má sice poměrně slušně placenou práci, ale i tak jí ceny na trhu přijdou přemrštěné.



„Víte, tohle už je moc. Dáme si s ženou každý jeden punč a půjdeme domů. Těšili jsme se, má to atmosféru, ale ty ceny… To snad ne! To není na to jít sem víckrát. Anebo si vezmeme kafe s sebou do termo hrnku. Jsme v důchodu, kde bychom na to asi vzali?“ krčil rameny naštvaně starší muž, který se představil jako Michal Dvořák.



„Takže je to asi zase jen pro někoho,“ utrousil další muž, který s nevěřícným výrazem zíral na ceduli s nabídkou vánoční česnečky za 60 korun a staročeského guláše za 120.

„Ceny masakr,“ objevilo se pak například také v diskusi na facebookových stránkách Českých Budějovic s tím, že ale lidé samozřejmě koupit mohou, ale nemusejí.



Dostali jsme i porovnání s Prahou.



„Langoše na Staromáku jsem viděl za 150 korun. Klobásu stejně jako tady za 120,“ prozradil nám mladý muž, který v Praze pracuje a do Českých Budějovic se vrací k rodičům, a dodal. „Ale Staroměstské náměstí je hodně drahé, i co se týče restaurací. Tady mě ty ceny přece jen trochu překvapily.“



Klobása za 120? Těžká doba pro všechny…



Podle prodejců si lidé přímo jim na ceny nestěžují. „Lidi chodí, mají zájem. Mně přijde, že nakupují stejně jako dřív, nijak se neomezují. Je větší návštěvnost než před covidem, lidé si to chtějí užít,“ říká Zdeněk Beck. Klobásu na grilu si u něj můžete dát za 120 korun. Pravda je, že vypadaly opravdu dobře a na výběr bylo hned několik druhů.



Poté, co jsme obešli všechny stánky, našli jsme i klobásu za 90 nebo 100 korun. V nabídce ale také nechyběla například 200gramová čertovská klobása za 130 korun.



Prodejci se většinou k cenám vyjadřovat příliš nechtěli. Od stánků, kde se v době, kdy jsme na náměstí byli, fronty příliš netvořily, nás s fotoaparátem pozorovali spíše nevraživě.



Někteří také mluví o tom, že než se dostanou z toho, co jim způsobila covidová opatření, bude to ještě nějakou dobu trvat.

„Vidíte, to jste natrefili zrovna dobře, dcera tady má také stánek,“ smála se paní, které jsme se zeptali, co říká na ceny. „To se nedivte, že to není nejlevnější, víte, o kolik vzrostly energie a vůbec všechno,“ vysvětluje a dodává. „Ono taky stát tady celý den v zimě, to fakt není žádný med.“

Nad argumentem, že si ale možná někteří návštěvníci trhu nebudou moci třeba klobásu, bramborák nebo trdelník za tuto cenu dovolit, a prodejci tak o některé zákazníky přijdou, smutně pokyvuje. „Je to těžká doba pro všechny,“ podotýká.



Ceny si prodejci nastavují sami… Zdražil cukr, olej, máslo…



„Prodejci si nastavují ceny sami. To my neovlivníme,“ říká Lenka Střítecká z agentury, která Českobudějovický advent už několikátý rok pořádá, a dodává. „Ano, ceny šly nahoru. Slyšela jsem například argument, že cukr stojí jednou tolik, co stával, že olej stojí jednou tolik, co stával. Máslo a další suroviny šly brutálně nahoru. Takže občerstvení je o něco dražší. Ale to navýšení nepromítají celé, ubírají si to i z těch marží. A je na výběr. Chce to ty stánky obejít. A je to otázka samozřejmě také kvality, chuti, vkusu a kdo si co dá,“ vysvětluje.



Jak je to na jiných trzích, prý ještě neví. „Máme v plánu objet si trhy nejen v ČR a podívat se,“ říká.

Upozorňuje také, že cena jízdy na vyhlídkovém kole se udržela na devadesáti korunách. Děti do výšky 100 centimetrů pak mají jízdu zdarma. Nechybí ani tradiční bruslení, které je stejně jako bohatý doprovodný kulturní program zdarma.

„My se snažíme hlavně vytvořit hezkou vánoční atmosféru, aby se z toho náměstí stalo místo pro setkání, takový ostrůvek, kde zapomenete na starosti a můžete si užít Vánoce,“ říká Lenka Střítecká a pokračuje:



„Myslím, že si to lidé po těch dvou letech omezení zaslouží. Možná si ani neuvědomují, jak moc to potřebují. Že skutečně člověk není živ jen tím – do práce, nakoupit, povinnosti, škola. Že potřebujeme i nějakou potravu pro tu duši. A když si stoupnete třeba k tomu kluzišti a podíváte se směrem na kašnu, je to takové pohlazení. O to jde prioritně. A jestli si koupí langoš třeba za 90, nebo nekoupí, je ta druhotná věc,“ říká a vysvětluje.



„Samozřejmě pro nás jako pro organizátory je důležité, aby ti nájemci byli spokojení. Protože když si vydělají peníze, tak si to zase pronajmou na další rok. Když si je nevydělají, tak si to místo nepronajmou. Ale cenovou politiku si tím pádem musejí upravit tak, aby vydělali. Lidé tam chodí, takže to už je na nich,“ uzavřela.



Města svítí. Ceny energií mají zatím zafixované. Ať si lidé Vánoce užijí!



Vedení řady jihočeských měst se rozhodlo, že chtějí, aby si lidé Vánoce opravdu užili. Sváteční osvětlení tak neomezují buď vůbec, nebo jen v nejnutnějších případech.



Například právě České Budějovice mají zafixované ceny energií, rozsvítí tedy stejně jako dříve.

„Ceny platí do konce roku. I pan hejtman (Martin Kuba) říkal, že město nebude v tomto směru šetřit a nebude brát dětem a vůbec všem lidem radost z Vánoc,“ vysvětlila mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová.



Stejné rozhodnutí udělali například i v Jindřichově Hradci. „Máme zafixovanou cenu elektřiny do konce tohoto roku. Měli jsme ji na dva roky. To znamená, že cena, kterou budeme platit za vánoční osvětlení, bude stejná jako vloni. Tím pádem jsme to nijak neomezovali a rozsvítili ve stejném rozsahu,“ říká mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková s tím, že vedení města také chtělo, aby si lidé advent poté, co ho omezila proticovidová opatření, užili. „Ona to ve finále není zase tak velká položka,“ podotýká.

Stejně tak mluví i v Písku. I tam mají elektřinu ještě za „staré“ ceny. „Bylo proto rozhodnuto, že se na vánočním osvětlení šetřit nebude. Navíc jsou ta světla více méně ledková, takže spotřeba není tak velká,“ říká tisková mluvčí radnice Petra Měšťanová.



Pouze pro „částečné“ osvětlení se pak rozhodli například v Dačicích.



„Chceme zachovat vánoční atmosféru, i když ta doba není lehká. Všem nám domů chodí složenky a chceme jít příkladem, že město také šetří. Soustředili jsme se tak vlastně jen na střed města, tedy to Palackého náměstí, kde je vánoční strom. Ty ostatní uličky, kde to dřív svítilo, jsme nedělali. Byly tam ještě staré žárovky a ty braly moc proudu. Na Palackého náměstí jsou LED žárovky, a to je malá spotřeba,“ popsal starosta Dačic Miloš Novák. Dodal, že se letos také kvůli složité a finančně náročné montáži nerozsvítí velká vločka na radniční věži.

