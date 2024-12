Zrušení koncertu klavírní legendy smrdí politikou. Církev žehnala Prague Pride

Spolek Svatopluk, jehož zakladatelem a předsedou je bývalý elitní diplomat a pedagog profesor Petr Drulák, organizuje akce všeho druhu včetně těch kulturních. Takovou akcí, prostou jakékoli politického obsahu, měl být avizovaný tříkrálový koncert legendárního klavíristy Radoslava Kvapila. I tak to vadilo.

„Bohužel musíme oznámit, že Tříkrálový koncert pana Radoslava Kvapila, který pro nás přichystal na 4. 1. 2025, zakázala Českobratrská církev evangelická (ČCE), v jejíž prostorách se měl koncert odehrávat,“ uvádí facebooková stránka Svatopluku.

Podrobněji o tom promluvil šéf spolku Petr Drulák ve svém pořadu Nalevo, který vysílá internetová televize Jany Bobošíkové ABJ.

„Koncert připravoval spolek Svatopluk ve spolupráci se svým členem, klavírním mistrem Radoslavem Kvapilem. Měl se konat v kostele Českobratrské církve evangelické, kterému mistr Kvapil věnoval klavírní křídlo a pořádá tam koncerty jak pro církev, tak pro své přátele. Takovou měl s církví dohodu. Když nás Radoslav Kvapil pozval na tento koncert a požádal o pomoc s organizací, dali jsme po dohodě s ním na naše stránky pozvánku, a dozvěděli jsme se, že tam nejsme vítáni. Prý snad proto, že jsme politicky angažovaný spolek, což má být v rozporu s nepolitičností Českobratrské církve evangelické. Církev má samozřejmě právo, aby ve svých kostelech zakazovala politické aktivity, ale to nebyla tato situace. Lidé se tam měli sejít pouze proto, aby si poslechli klasickou hudbu v podání váženého člena této církevní obce,“ uvedl Drulák ve svém vysílání.

Dohledal zároveň, že evangelická církev je politicky angažovaná. „Její vedení zastává ostrá stanoviska, jimiž štěpí společnost a dokonce i své členy. Například jde o podporu a účast na Prague Pride. Takže vlastenecký spolek je problém a Prague Pride nikoli,“ popisuje a dodává, že evangelická církev rovněž podporuje migraci. „Soustavně připravuje veřejné mínění na příchod mimoevropských migrantů bez ohledu na to, jaké zkušenosti s touto migrací mají západoevropské státy. Není tedy pravda, že by tato církev byla nepolitická, je velice politická. Troufám si říct, že je to církev režimní,“ řekl profesor Drulák.

Ve vedení ČCE se objevuje známé jméno. Bývalý diplomat a někdejší šéf české pobočky amerického vlivového Aspen Institutu Jiří Schneider. „Je to bezpochyby ctihodná osoba, ale je jednoznačně ideologicky orientovaný. Do vysoké církevní funkce šel z pozice ředitele Aspen Institutu, který zde slouží jako tréninkové centrum k výchově proamerické elity,“ sdělil šéf Svatopluku.

Lze připomenout i další významnou postavu ČCE, kterou je Benjamin Roll. Známá postava díky demonstracím Milionu chvilek pro demokracii, jehož je spoluzakladatelem. Roll působí jako farář evangelické církve v Litoměřicích.

Českobratrská církev evangelická je také známá svým angažmá v podpoře LGBT ideologie a žehnáním svazkům lidí stejného pohlaví. Pravidelně též organizuje bohoslužby pro účastníky Prague Pride, kdy na oltáři je rozvinuta duhová vlajka.

ParlamentníListy.cz se obrátily na ČCE s otázkami, z jakého důvodu byl koncert zrušen. Zda bylo důvodem, že se koná v organizaci Svatopluku, jemuž předsedá Petr Drulák. Ptali jsme se též, jak církev světově uznávanému klavíristovi Kvapilovi vysvětlila, že se koncert nebude konat.

„Spolek Svatopluk s námi o pronájmu kostela nejednal, ani si jej neobjednal a bez našeho vědomí uveřejnil pozvánku na koncert jako svoji uzavřenou akci s povinnou registrací,“ tvrdí farář ČCE Zdeněk Šorm. „Panu Kvapilovi jsme možnost veřejného koncertu, jehož pořadatelem by byl on sám nabídli. On sám navrhl zrušení koncertu, o jehož skutečném pořadateli jsme nevěděli. Proto jsme požádali spolek Svatopluk, aby pozvánku ze svých webových stránek stáhl,“ sdělil na otázky PL.

Podle Druláka neříká představitel ČCE pravdu. „Celé to posouvají. Radoslav Kvapil v tom kostele organizuje své koncerty a ujišťoval nás, že v tom má volnou ruku a věnoval jim do kostela klavírní křídlo, na kterém si tam pořádá koncerty a může si zvát, koho chce. To byla naše výchozí pozice. Na základě toho, že nás požádal o organizaci akce, jsme vyrobili pozvánku, rozeslali členům a umístili ji na naše webové stránky. Najednou dostal pan Kvapil od faráře e-mail, ve kterém mu bylo vyčteno, že se paktuje s extremisty a není možné, aby se taková akce uskutečnila. Jasné je, že jim vadil Svatopluk. Teď si vymýšlí různé důvody, že jim vadilo, že to bylo na našich stránkách a podobné věci. Radoslav Kvapil pořádal koncert, pověřil nás organizací a takhle to bylo. Je naším členem, jsme jeho přátelé, a tak jsme to začali organizovat. To je celé,“ popsal celou genezi příběhu pro ParlamentníListy.cz předseda Svatopluku Petr Drulák.

Připomeňme, že Radoslav Kvapil je osobnost světového formátu. Devadesátiletý klavírní viruos, hudební skladatel a pedagog během své kariéry koncertoval v nejslavnějších světových síních, například v Carnegie Hall v New Yorku, The Royal Albert Hall v Londýně a řadě dalších proslavených míst. Vystupoval v Paříži či Jeruzalémě. Je držitelem řady významných ocenění.

