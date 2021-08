Zvaní ruské armády. Zatýkání za vlajku. 610 politických vězňů. Česká mládež proti Lukašenkovi

Rok od dramatických událostí po běloruských prezidentských volbách si připomnělo několik desítek lidí na shromáždění v Liberci. „Nedokážeme si ani představit, jak bychom dopadli, kdybychom zůstali v Bělorusku. Je to opravdu děsivá představa,“ konstatovala v dopise jedna studentka. A mluvilo se i o počtu politických vězňů a atmosféře strachu a teroru v zemi, která je v područí diktátora. „I mezi námi jsou tady Bělorusové. A právě i pro ně toto shromáždění je. Ukázat jim, že na to nejsou sami a že prožíváme jejich obtíže s nimi. A že dokážeme nabídnout pomocnou ruku, když je to potřeba. Ne proto, že bychom museli, ale že je to správné a lidské,“ vysvětlil hlavní organizátor akce Matyáš Moc.

„I když pozornost veřejnosti i médií se nyní upíná k dění v Aghánistánu, byl bych velmi nerad, kdyby se zapomnělo, co se nejen poslední rok děje v Bělorusku. V zemi, která není tak daleko od nás. Minulý týden si Bělorusové připomínali rok od zfalšovaných prezidentských voleb. Voleb, které jim byly ukradeny. A také od začátku protestů, které nemají v historii Běloruska obdoby,“ připomněl úvodní řečník a hlavní svolavatel akce Matyáš Moc, který připomenul několik čísel. „610 politických vězňů, tisíce uvězněných z politických důvodů a 36 tisíc lidí, kteří se ocitli v detenci. A tato čísla stále narůstají a jasně ukazují, v jakém stavu běloruská společnost momentálně je. V područí diktátora, který ve velkém ruší občanská sdružení, vyhrožuje vlastním sportovcům včetně jejich rodin a zbavuje se nepohodlných oponentů. To vše v atmosféře strachu a teroru,“ konstatoval.

„Situace se nelepší. Běloruská KGB má oči na mnoha místech. Velmi znepokojivá jsou slova o pozvání ruské armády, kdy nelze zahnat myšlenku na srpen 1968 u nás. Domnívám se, že stát na náměstí po celém světě a otevřeně se hlásit k podpoře Bělorusů, je to nejmenší, co můžeme pro ně a pro nás udělat. Budoucnost Běloruska i nás, demokratické Evropy, se píše každým dnem včetně dnešního dne,“ uvedl.

Hlavní organizátor Matyáš Moc. Foto: Oldřich Szaban

Vysvětlil také speciální důvod, proč se tato akce koná zrovna v Liberci. „I mezi námi jsou tady Bělorusové včetně běloruských studentů technické univerzity. A právě i pro ně toto shromáždění je. Ukázat jim, že na to nejsou sami a že prožíváme jejich obtíže s nimi. A že dokážeme nabídnout pomocnou ruku, když je to potřeba. Ne proto, že bychom museli, ale že je to správné a lidské,“ řekl Moc.

Prosím o podporu běloruských studentů, kteří jsou ve vězení

Po něm vystoupila běloruská studentka Lizabeta Dauhulevičová, která je od ledna na technické univerzitě. Vylíčila dramatické události svých posledních měsíců v Bělorusku, odjezdu nejdříve do Kyjeva a pak do Liberce. „Moji kamarádi jsou ale stále političtí vězni. Prosím o podporu běloruských studentů, kteří jsou ve vězení,“ sdělila přítomným. Politolog Lukáš Hájek poté přečetl slova další z běloruských studentek, která v Liberci také studuje. „Chceme vyjádřit hlubokou vděčnost vedení školy, díky kterému máme možnost pokračovat v získávání vysokoškolského vzdělávání v natolik nelehké době pro naši vlast. Uplynul rok po volbách, situace v Bělorusku se dále zhoršuje. Doslova každý den jsou další lidé kvůli ochraně vlastní bezpečnosti nuceni opustit Bělorusko a zanechat rodiny svému osudu. Jedna slečna byla bohužel zbavena možnosti dojet za vzděláním. Běloruská vláda ji zatkla v listopadu 2020, ještě předtím než jsme byli schopni pro ni připravit dokumenty pro příjezd do České republiky. Nyní je odsouzena na dva roky a šest měsíců podle trestního zákoníku. Podle ochránců lidských práv je považována za politickou vězenkyni. Pevně však doufáme, že až bude znovu na svobodě, bude mít možnost pokračovat ve svém vzdělání, stejně jako mnoho jiných studentů, kteří jsou nyní kvůli politickým příčinám za mřížemi,“ přečetl politolog.

„Nedokážeme si ani představit, jak bychom dopadli, kdybychom zůstali v Bělorusku. Je to opravdu děsivá představa. Naši rodiče, příbuzní a kamarádi tam ale zůstávají. A i když jsme tady, také to nemáme někdy jednoduché. I když jsme v bezpečí, stále sledujeme, co se děje v Bělorusku a děláme to, co je v našich silách. Museli jsme opustit vysokou školu a odejít z Běloruska nikoliv proto, že bychom byli zločinci, či že bychom se dopustili nějakého zločinu, ale že jsme se vyfotili s historickou běloruskou vlajkou v prostorách univerzity. Potom, co někdo vyslovil svůj názor vedení školy. Potom, co se někdo procházel po univerzitní budově ve skupině a byl zkrátka zatčen,“ vysvětlila v přečteném dopise studentka, který zakončila sloganem: Ať žije svobodné Bělorusko.

Běloruská studentka. Foto: Oldřich Szaban

Následně Matyáš Moc přečetl vzkaz prorektora technické univerzity Radka Suchánka. „Před rokem lidé v Bělorusku rozhodovali o tom, kdo má vést jejich zemi. Jejich hlas zazněl zcela jasně a bez jakýchkoliv pochybností. Je smutnou skutečností, že vůle občanů není respektována a lidé jsou perzekvováni za své občanské postoje. Není to situace, kterou bychom my ve střední Evropě ze své nedávné minulosti neznali. I z tohoto důvodu Technická univerzita v Liberci z rozhodnutí jejího rektora Miroslava Brzeziny se rozhodla pomoci našim mladým kolegyním a kolegům, kterým bylo znemožněno nadále studovat na vysoké škole v Bělorusku. Je to náš drobný příspěvek k odkazu, který nám zanechal a vetkl do základního kamene naší republiky prezident Tomáš G. Masaryk. Systematickou podporu nebolševické emigrace. V tomto duchu činíme i my a hlásíme se k odkazu prezidenta Masaryka. Naše shromáždění je mimojiné připomínkou toho, že svobodná vůle a občanské, náboženské a jiné svobody nejsou samozřejmostí, a že je třeba o naše svobody i nadále usilovat a pomáhat lidem, kterým se toho nedostává,“ sdělil.

Demonstrace v Liberci na podporu Běloruska. Foto: Oldřich Szaban

