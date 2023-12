České dráhy nabídnou před Vánoci v posilových vozech stovky míst k sezení navíc

reklama

„Každoročně v předvánočním čase vypravíme řadu posilových vozů. Větší část posil je plánovaná, ale budeme mít připravené i vozy pro operativní posílení těch nejvytíženějších vlaků. S posilami začneme již zhruba v polovině týdne a počítáme s nimi nejméně do soboty 23. prosince. Nejvíce posilových vozů bude směřovat už tradičně z Prahy na východ republiky, ve vlacích do Ostravy, na Valašsko a na střední Moravu. Více vozů se v předvánočním čase objeví ale také na dalších linkách, třeba z Prahy do Českých Budějovic nebo do Plzně a Chebu,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek pro osobní dopravu.

České dráhy doporučují pro cesty v dálkových vlacích včas pořídit rezervace. Některé vlaky jsou ale již nyní zcela vyprodané, nebo v nich zbývají poslední volná místa. Jsou to např. spoje SC Pendolino Košičan z Prahy na Slovensko s odjezdy v pátek a v soboru 22. a 23. prosince. Na severní a východní Slovensko lze v tyto dny ještě cestovat vlaky EuroCity Ostravan a Valašský expres s přestupem na slovenské vnitrostátní vlaky např. v Púchově nebo v Žilině.

Cestujícím, kteří budou cestovat v přepravní špičce před Vánoci na kratší vzdálenosti, hlavně v oblasti velkých aglomerací jako je např. Praha, doporučujeme využívat místo dálkových vlaků vlaky regionální. Jde např. o relace Praha – Kolín, Praha – Benešov u Prahy, Praha – Beroun atp.

Cestující bez rezervací si pak mohou ověřit obsazení vlaku i krátce před odjezdem v e-shopu Českých drah nebo v mobilní aplikaci Můj vlak, kde mají zákazníci u většiny dálkových vlaků k dispozici schéma celého vlaku a zobrazení rezervovaných míst a míst bez rezervace. Podle obsazenosti vlaku se pak mohou rozhodnout, zda zvolí příslušný spoj nebo využijí jiný vlak.

