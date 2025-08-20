FNUSA: Nový typ kardiostimulátoru zvládne reagovat na pacientův dech i tlak krve

V rámci mezinárodního konsorcia CResPulse by měl vzniknout nový typ inteligentního kardiostimulátoru.

Ten zvládne okamžitě reagovat na specifika pacientova těla a přispěje tak k úspěšnější a individuálně přizpůsobené léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Součástí konsorcia jsou také vědci Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC). Práce na prototypu začaly v ICRC s nástupem léta, odhaduje se, že do deseti let by se mohl přístroj začít používat v běžné klinické praxi.

Respirační sinusová arytmie (RSA) je přirozený jev, kdy se srdeční tep mění podle toho, jak dýcháme – zpomaluje při výdechu a zrychluje při nádechu, což zjednodušuje srdci práci a zejména v noci jej umožňuje lépe regenerovat. S přibývajícím věkem ale tento mechanismus může oslabovat, což souvisí se zhoršeným zdravím srdce nebo metabolismu. „Chceme zjistit, jak lépe číst dechové vzorce. Napodobení přirozené spolupráce mezi dechem a srdcem by mohlo být klíčem k novým, personalizovaným přístupům, hlavně u pacientů s těžkým srdečním selháním nebo závažnými poruchami srdečního rytmu,“ uvedl kardiolog Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a vědec ICRC Martin Pešl.

Pomoci by měl nový inteligentní kardiostimulátor pro srdeční resynchronizaci, který se dokáže přizpůsobit fyziologickým signálům pacientova těla, a tím obnovovat procesy, jenž jsou v důsledku onemocnění oslabovány. „Nový typ kardiostimulátoru zvládne tep po tepu upravovat srdeční frekvenci i časování srdečních oddílů podle pacientova dechu nebo množství kyslíku a oxidu uhličitého v krvi,“ doplnil Martin Pešl.

Jeho vývoj probíhá v rámci mezinárodního konsorcia, ve kterém spolupracuje ICRC již od roku 2016 společně s výzkumnými týmy University of Bath a Medizinische Universität Wien. Právě profesorovi Alainu Nogaretovi z University of Bath se podařilo vyvinout unikátní hardwarový generátor centrálních vzorců, který přirozenou respirační sinusovou arytmii věrně simuluje. Obsahuje neuronovou síť, která se synchronizuje s fázemi dechového cyklu, tedy s okamžiky nádechů a výdechů, a upravuje intervaly srdeční stimulace, takže se mnohem lépe a přirozeněji přizpůsobuje specifikům těla jednotlivých pacientů.

Od letošního roku je konsorcium a celý výzkum finančně podpořen v rámci projektu CResPulse ve výši 2,5 milionu Eur.

 

Financováno Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená v tomto dokumentu jsou však výhradně názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory Evropské unie nebo Výkonné agentury pro evropskou radu pro inovace a malé a střední podniky (EISMEA). Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

