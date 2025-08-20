Krtkovi na zámek Čejkovice přijedou zazpívat Březinová, Nálepková, France i Issa

V ten den se interpreti nejdříve potkají v hotelu Panon v Hodoníně, kde jsou všichni ubytováni a odtud hromadně odjíždějí autobusem přímo na zvukové zkoušky na romantické nádvoří jihomoravského zámku Čejkovice.
Letos bude premiérově pro příchozí diváky připraven i velkokapacitní stan pro diváky v případě deště. A na koho, že se diváci mohou z letošních účinkujících těšit? Dorazí zpěvačka a zároveň pedagožka Marcela Březinová, která v dorazí od Kutné Hory, kde v současné době bydlí, premiérově na zámek dorazí herečka a šansoniérová zpěvačka Světlana Nálepková, svou premiéru si zde odbyde taky čerstvý čtyřicátník zpěvák Sámer Issa, téměř místní občan, známý kamioňák a i muzikálový zpěvák Jiří Zonyga. Po roce se sem vrací i zpěvačka a zdravotní sestra Maja Rose. Poprvé si v Čejkovicích zazpívá i herečka divadla Semafor, zpěvačka a moderátorka Kouzelné školky na ČT Lucie Černíková, též dorazí zpívající sympaťák s kytarou Jan Vytásek a též zpěvák Dušan Klik, který rád zpívá nejen písně Karla Gotta.
Celou benefiční akci bude už podruhé provázet moderátor TV Pálava Aleš Strnad.
Vstupné za 200,- Kč už teď mohou případně diváci koupit přes Ticketlive a nebo v den konání koncertu přímo na místě.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva