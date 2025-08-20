Krtkovi na zámek Čejkovice přijedou zazpívat Březinová, Nálepková, France i Issa

20.08.2025 15:57 | Komerční článek

V pátek 29. srpna 2025 od 19.00 hodin přijedou pro Nadační fond Krtek v rámci benefičního koncertu „Srdce na dlani“ už potřetí zazpívat interpreti, kteří mají svá srdce na správném místě a pomůžou tak dětem s onkologickým onemocněním.

Krtkovi na zámek Čejkovice přijedou zazpívat Březinová, Nálepková, France i Issa
Foto: France
Popisek: Světlana Nálepková a Martin France

 V ten den se interpreti nejdříve potkají v hotelu Panon v Hodoníně, kde jsou všichni ubytováni a odtud hromadně odjíždějí autobusem přímo na zvukové zkoušky na romantické nádvoří jihomoravského zámku Čejkovice.

Letos bude premiérově pro příchozí diváky připraven i velkokapacitní stan pro diváky v případě deště. A na koho, že se diváci mohou z letošních účinkujících těšit? Dorazí zpěvačka a zároveň pedagožka Marcela Březinová, která v dorazí od Kutné Hory, kde v současné době bydlí, premiérově na zámek dorazí herečka a šansoniérová zpěvačka Světlana Nálepková, svou premiéru si zde odbyde taky čerstvý čtyřicátník zpěvák Sámer Issa, téměř místní občan, známý kamioňák a i muzikálový zpěvák Jiří Zonyga. Po roce se sem vrací i zpěvačka a zdravotní sestra Maja Rose. Poprvé si v Čejkovicích zazpívá i herečka divadla Semafor, zpěvačka a moderátorka Kouzelné školky na ČT Lucie Černíková, též dorazí zpívající sympaťák s kytarou Jan Vytásek a též zpěvák Dušan Klik, který rád zpívá nejen písně Karla Gotta.

Celou benefiční akci bude už podruhé provázet moderátor TV Pálava Aleš Strnad.

Vstupné za 200,- Kč už teď mohou případně diváci koupit přes Ticketlive a nebo v den konání koncertu přímo na místě. 

Psali jsme:

Pro postižená dvojčata Krouzovi přijede zapívat na balkón českolipské radnice spoustu interpretů
Brožová s Francem si po 20 letech zazpívali duet v Nových Hradech
France, Doubravová nebo Pálek zažili adrenalin na Lipně
„Jedeme dál…“ jižní Čechy Lipensko

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Issa , Nálepková , France

autor: Tisková zpráva

Jinde na netu:

Když má váš partner problém zůstat tvrdýKdyž má váš partner problém zůstat tvrdý Chůze do kopce spaluje více tuku než běhChůze do kopce spaluje více tuku než běh

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Temelín v červenci přivítal přes čtyři tisíce návštěvníků

16:26 ČEZ: Temelín v červenci přivítal přes čtyři tisíce návštěvníků

Zájemci o energetiku, ale i cyklisté, snoubenci nebo rodiny s dětmi. Ti všichni zavítali během červe…