Solařová (ANO): Jihomoravská ODS? Stejný příběh pořád dokola

20.08.2025 21:01 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podezření kolem jihomoravské buňky ODS.

Foto: Archiv Ivany Solařové
Popisek: Ivana Solařová

Jihomoravská ODS? Stejný příběh pořád dokola. Kraj v čele s ODS prodá zdravotnickou ubytovnu ve Znojmě za 38 milionů.

Místo sociálního bydlení nebo startovacích bytů pro mladé ji za pár dní bere podnikatelka, vlivná členka ODS, a aby to nebylo tak okaté, jde to přes prostředníka, který nemá na koupi peníze, tak mu je laskavě půjčí. A je vyděláno. Z ubytovny jsou byty za 150 milionů.

V článku se dočtete také o propojení celé kauzy na krajského radního, člena vlivné Regionální rady ODS, zastupitele Znojma a místopředsedy místní znojemské buňky strany pana Podzimka, který prý ale samozřejmě o ničem neví.

Veřejná tajemství přestávají být tajemstvími. Tohle není náhoda. To je organizovaný byznys s veřejným majetkem na úkor občanů.

