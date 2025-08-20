Solařová (ANO): Jihomoravská ODS? Stejný příběh pořád dokola

Jihomoravská ODS? Stejný příběh pořád dokola. Kraj v čele s ODS prodá zdravotnickou ubytovnu ve Znojmě za 38 milionů.
Místo sociálního bydlení nebo startovacích bytů pro mladé ji za pár dní bere podnikatelka, vlivná členka ODS, a aby to nebylo tak okaté, jde to přes prostředníka, který nemá na koupi peníze, tak mu je laskavě půjčí. A je vyděláno. Z ubytovny jsou byty za 150 milionů.
V článku se dočtete také o propojení celé kauzy na krajského radního, člena vlivné Regionální rady ODS, zastupitele Znojma a místopředsedy místní znojemské buňky strany pana Podzimka, který prý ale samozřejmě o ničem neví.
Veřejná tajemství přestávají být tajemstvími. Tohle není náhoda. To je organizovaný byznys s veřejným majetkem na úkor občanů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV