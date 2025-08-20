Rakušan chce povolební koalici zplodit už před volbami

Koalice SPOLU dnes zveřejnila svůj program s názvem „Svoboda a prosperita i pro budoucí generace“. Obsahuje sliby dokončit dálniční síť do roku 2033, reformovat Evropskou unii, zvýšit výdaje na obranu, přijmout euro, až to bude pro Česko výhodné, a také zrušit zákaz prodeje aut se spalovacími motory po roce 2035. Premiér Petr Fiala přitom zdůraznil, že koalice chce, aby Česko zůstalo pevně ukotveno v EU a NATO.
Na program okamžitě na síti X reagoval předseda hnutí STAN Vít Rakušan, jehož strana je rovněž součástí vládní koalice. Nejprve ocenil, že se v mnoha bodech shodují: „Jsem rád, že naši koaliční partneři dnes představili své programové priority, a ještě víc mě těší, že se na mnoha z nich shodujeme.“
Zároveň zdůraznil, že je potřeba dát voličům jasnou naději na vládu bez ANO: „Abychom ale dali voličům naději, že může vzniknout vláda bez ANO, musíme se veřejně shodnout ještě na jedné věci, v níž my, Starostové, máme jasno: že vládu s ANO nepodpoříme ani do ní nevstoupíme – za žádných okolností,“ zdůraznil.
Připomněl také, že jedinou alternativou k vládě ANO je pokračování dosavadního modelu: „Říkáme jasně, že jedinou alternativou k vládě ANO je vláda na stejném půdorysu, jako byla ta předchozí, a to je něco, co musíme říct společně všichni tři,“ dodal předseda hnutí STAN.
Kvůli tomu pozval i lídra ODS a šéfa Pirátské strany ke společnému jednání: „Z tohoto důvodu jsem dnes pozval Petra Fialu a Zdeňka Hřiba na společné setkání, kde to probereme,“ oznámil Vít Rakušan.
Podle Rakušana je zásadní vyslat před volbami jasný signál: „Voliči, kteří si vládu ANO nepřejí, potřebují naději, že dokážeme nabídnout lepší alternativu. A my musíme 44 dní před volbami vyslat jasnou zprávu, že ta naděje tu je. Řekněme jasné NE vládě s ANO,“ vyzval Rakušan závěrem.
Nejnovější průzkumy potvrzují, že hnutí ANO Andreje Babiše je jasným favoritem voleb. Opoziční hnutí ANO si udržuje stabilní podporu nad třiceti procenty a zatím neukazuje známky oslabování. SPOLU naopak zůstává s odstupem na druhé příčce. Ačkoliv hnutí ANO podle aktuálních průzkumů jasně vede a s přehledem by zůstalo nejsilnější politickou silou, zatím by samo vládu nesestavilo. Pokud by se volby konaly nyní, potřebovalo by ke své vládě koaličního partnera, možná i dva.
