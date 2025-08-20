„To je vtip, že to máme platit?“ Fico odpálil bombu o Ukrajině

V Bílém domě se tento týden uskutečnilo klíčové jednání, kterého se kromě amerického prezidenta Donalda Trumpa zúčastnil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a několik evropských lídrů. Jedním z klíčových témat byly bezpečnostní záruky pro Ukrajinu v případě mírového urovnání války s Ruskem.
Zelenskyj po schůzce uvedl, že rámec záruk by mohl být dohodnut už během deseti dnů. Jeho součástí má být i rozsáhlý balíček amerických zbraní v hodnotě desítek miliard dolarů, který by posílil obranyschopnost Kyjeva. Podle návrhu by však tyto nákupy nemusela financovat samotná Ukrajina, ale především státy Evropské unie, jak informuje deník The Guardian.
Ukrajina v minulosti opakovaně projevila zájem o moderní systémy protivzdušné obrany Patriot či o spolupráci na výrobě dronů. Právě takové projekty by mohly být do výsledného dokumentu zahrnuty.
Jednání v Bílém domě ukázalo, že Spojené státy jsou ochotné sehrát roli partnera při zajišťování bezpečnosti Kyjeva, avšak hlavní finanční tíha by měla ležet na evropských spojencích. Takový návrh ale rezolutně odmítá slovenský premiér Robert Fico.
Fico na facebooku okomentoval videokonferenci s lídry států EU, kterou absolvoval po jednáních ve Washingtonu a na úvod ocenil mírové iniciativy Donalda Trumpa.
„Od samého začátku konfliktu na Ukrajině jsem podporoval všechny mírové iniciativy, i kdyby přišly z nejvzdálenějšího koutu vesmíru. Proto vítám i poslední vývoj, protože konflikt se nedá vojensky vyřešit. Jadernou velmoc, kterou Rusko bezpochyby je, nelze v konvenční válce porazit,“ má jasno Fico.
Základním stavebním kamenem míru je pode něj pochopení dvou klíčových věcí. Zaprvé, že se Ukrajina nemůže stát členem Severoatlantické aliance. „Po bitvě je každý generál, ale dovolím si připomenout, že odmítání členství Ukrajiny v NATO, bylo z mé strany jasně řečené od prvních hodin války na Ukrajině. A byl jsem za tento postoj tvrdě kritizovaný,“ připomíná Fico.
Stejně tak důležité je faktické porozumění nutnosti územních změn na Ukrajině, bez kterých se k míru nedostaneme. „Pouze tyto dvě věci povedou k ukončení bojů a nesmyslného zabíjení Slovanů, a pokud se tak stane po nedávných jednáních, bude to obrovský osobní úspěch amerického prezidenta Donalda Trumpa,“ uvedl Fico a zkritizoval vedení Evropské unie.
„Můžu jen vyjádřit lítost, že v Evropské unii jsme museli čekat na Donalda Trumpa, aby nám ukázal cestu k míru. Vojenský konflikt je na evropské půdě, logika proto káže, že na evropské půdě pod plným patronátem Evropské unie má být i ukončený,“ tvrdí Fico.
Slovenský premiér ale rázně odmítá spekulace, že by Evropa měla platit ukrajinské nákupy zbraní v rámci bezpečnostních záruk. „Je mnoho otázek, které zůstávají otevřené. Například, že Ukrajina v rámci bezpečnostních záruk koupí od Spojených států zbraně v hodnotě 100 miliard eur. Ale účet zaplatí členské země Evropské unie. Zní to jako nepovedený vtip, ale těch jsme v této válce svědky celkem často. Ani v nejdivočejším snu si nedovedu představit, že by Slovensko koupilo ve Spojených státech nějaké zbraně a potom je zadarmo poslalo na bojiště na Ukrajinu,“ prohlásil Fico.
Závěrem Fico uvedl, že si přeje co nejdřívější dosažení míru. „Ukrajině přeji svobodný mírový vývoj a podporuji její ambici vstoupit do Evropské unie, pokud splní všechny nevyhnutelné podmínky. A stejně tak mám zájem na normálních politických vztazích s touto zemí. Vítám proto návrhy ze strany Ukrajiny ohledně brzkého jednání se slovenskou vládou. Nyní začínáme hledat termín a místo,“ dodal slovenský premiér.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Jakub Makarovič