„Není to na nás.“ Vondra překvapil na ČT

20.08.2025 22:00 | Monitoring

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) v Interview ČT24 hovořil o válce na Ukrajině. Podle něj se sice k míru přiblížili, ale cesta k dohodě ještě potrvá. Vyjádřil se rovněž k bitcoinové kauze – obavy z jejích dopadů na ODS nemá.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Alexandr Vondra

Poslanec Evropského parlamentu Vondra se úvodem vyjádřil také k otázce, zda po schůzce Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce může Ukrajina směřovat k míru. „Putinovi nevěřím ani nos mezi očima,“ zdůraznil. Podle něj je nyní situace především o čase. „Pochopitelně myslím si, že hraje teď v létě o čas, protože ty letní měsíce jsou pro tu bojovou činnost daleko výhodnější než ta zima,“ uvedl v Interview ČT24 s tím, že zároveň to neznamená, že ho má neomezené množství.

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi drží palce v jeho snaze válku ukončit. „K té snaze Donalda Trumpa o ukončení války... To mu přeju, aby bylo jasno. Držím mu palce,“ pokračoval. „Ale není to jednoduché, protože na druhé straně je muž, který skutečně sleduje imperiální agresivní cíle, územní zisky a samozřejmě dojít k nějaké dohodě podle mě ještě nebude úplně jednoduché,“ vysvětlil místopředseda ODS.

„Myslím si, že jsme se přece jenom k míru přiblížili, ale že to ještě potrvá,“ dodal Vondra.

„Myslím si, že Evropa teď to celé táhne za jeden provaz a že je logicky jasné, že máme-li mít mír a skončit válku, tak za těch okolností, že to nebude jenom pozvánka pro další ruskou agresi,“ vyjádřil se k roli Evropy v současném konfliktu.

RNDr. Alexandr Vondra

  ODS
  europoslanec
„Snad je ten Západ poučen, že třeba minské dohody a to soustavné ruské porušování a nedostatečné záruky, že není cesta kupředu, že je potřeba k tomu přistoupit daleko odpovědněji,“ připomněl nutnost poučení ze zkušeností z minulosti.

Následně se vyjádřil i k podmínkám možného ukončení války a k teritoriálním otázkám. „Myslím si, že není na nás jako na Češích, abychom tady dávali nějaké hraběcí rady. Z naší zkušenosti, myslím, je naprosto klíčové, aby se tu neopakoval nějaký Mnichov. To je naše zkušenost, že usmířit jaksi autoritativního diktátora nějakým štítkem a nemít pak vůbec žádný plán, co dál, když to poruší, že je úplně špatně. Klíčem jsou bezpečnostní garance.

Je to především o tom, že to nesmí být přes hlavy Ukrajinců, ale mezi Ukrajinci a Rusy. Válka může skončit buď tak, že jeden kapituluje, ale to si myslím, že není na stole a nebude. Takže myslím si, že jediná možnost je nějaký kompromis, který může být i na té územní bázi, ale není na nás, abychom my říkali, kde co,“ zdůraznil Alexandr Vondra, že rozhodování o míru musí být především mezi válčícími stranami.

Kromě jiného okomentoval slova politického geografa Michaela Romancova, který v podcastu Deníku N připomněl, že Vladimir Putin zpochybňuje legitimitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „To jsou řečičky pro ruský domácí konzum. Je to dehonestace toho soupeře. Myslím, že na tohle vůbec nemáme brát zřetel,“ reagoval Alexandr Vondra.

V rozhovoru se také jasně vymezil proti představě, že by se Ukrajina měla vzdát své obranyschopnosti. „Je absolutně nepřijatelné, aby se Ukrajina odzbrojovala, my ji musíme podpořit, nemůže být demilitarizace cestou k nějakému míru. Pak je to slabý versus silný,“ zdůraznil.

Podle něj musí mít Ukrajina dostatečnou vojenskou sílu a podporu od spojenců. „Čili Ukrajina bude muset být dostatečně vyzbrojená i s naší pomocí a musí mít vůli se bránit. A bude-li vyzbrojená i s naší pomocí, budeme mít vůli se bránit v případě, že by si Rusko něco trouflo, tak bude mít prostředky, které Putina donutí přemýšlet, jestli by další útok pro něj mohl dopadnout špatně. Pak jsme úplně v jiné situaci,“ vysvětlil europoslanec.

„Je samozřejmě pak i možné si představit, že tu bude nějaká záruka, že Ukrajinu nenecháme ve štychu, a nemusí to být NATO. Mohou to být vybrané země jako jakási pojistka,“ dodal Alexandr Vondra.

Přesunul se i k domácí politice a komentoval start ostré fáze kampaně koalice SPOLU. Popsal, že mezi kolegy v souvislosti s bitcoinovou kauzou žádné obavy z oslabení necítil. „Strach jsem vůbec necítil. Když se bavíte v zákulisí, tak se bavíte, do jaké míry máme šanci vyhrát. Míříme za vítězstvím,“ uvedl s tím, že kauzu už příliš nesleduje: „Hele, já to fakt nesleduji. Co jsem se o tom mohl dozvědět, jsem se dozvěděl. Jsou tu orgány činné v trestním řízení, které vyšetřují, což je naprosto správně. Já mám v náš systém policejní a justiční důvěru a nevidím tu žádný důvod, proč nad tím nějak spekulovat,“ uvedl europoslanec ODS s tím, že se „zabývá pouze důležitými otázkami“.

Na otázku, zda Pavel Blažek poškozuje bitcoinovou kauzou ODS, uvedl: „Pavel Blažek udělal chybu a vyvodil z toho politickou odpovědnost, odstoupil. On už nemůže poškozovat ODS, protože není politik,“ uvedl Alexandr Vondra v Interview ČT24.

Na vás teď záleží. Vidlák se naléhavě obrátil na ozbrojené sbory ČR
„Všimněte si, co neřekl.“ Havlíček dal gól Baxovi z ODS
Po jednání o Ukrajině povyk v Německu
Trump si dělal ze Zelenského srandu kvůli zrušeným volbám

Článek obsahuje štítky

Putin , Rusko , Ukrajina , válka , Vondra , Interview ČT24 , mír , Bitcoin , Trump

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Natálie Brožovská

