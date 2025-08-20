„Není to na nás.“ Vondra překvapil na ČT

Poslanec Evropského parlamentu Vondra se úvodem vyjádřil také k otázce, zda po schůzce Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce může Ukrajina směřovat k míru. „Putinovi nevěřím ani nos mezi očima,“ zdůraznil. Podle něj je nyní situace především o čase. „Pochopitelně myslím si, že hraje teď v létě o čas, protože ty letní měsíce jsou pro tu bojovou činnost daleko výhodnější než ta zima,“ uvedl v Interview ČT24 s tím, že zároveň to neznamená, že ho má neomezené množství.
Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi drží palce v jeho snaze válku ukončit. „K té snaze Donalda Trumpa o ukončení války... To mu přeju, aby bylo jasno. Držím mu palce,“ pokračoval. „Ale není to jednoduché, protože na druhé straně je muž, který skutečně sleduje imperiální agresivní cíle, územní zisky a samozřejmě dojít k nějaké dohodě podle mě ještě nebude úplně jednoduché,“ vysvětlil místopředseda ODS.
„Myslím si, že jsme se přece jenom k míru přiblížili, ale že to ještě potrvá,“ dodal Vondra.
„Myslím si, že Evropa teď to celé táhne za jeden provaz a že je logicky jasné, že máme-li mít mír a skončit válku, tak za těch okolností, že to nebude jenom pozvánka pro další ruskou agresi,“ vyjádřil se k roli Evropy v současném konfliktu.
„Snad je ten Západ poučen, že třeba minské dohody a to soustavné ruské porušování a nedostatečné záruky, že není cesta kupředu, že je potřeba k tomu přistoupit daleko odpovědněji,“ připomněl nutnost poučení ze zkušeností z minulosti.
Následně se vyjádřil i k podmínkám možného ukončení války a k teritoriálním otázkám. „Myslím si, že není na nás jako na Češích, abychom tady dávali nějaké hraběcí rady. Z naší zkušenosti, myslím, je naprosto klíčové, aby se tu neopakoval nějaký Mnichov. To je naše zkušenost, že usmířit jaksi autoritativního diktátora nějakým štítkem a nemít pak vůbec žádný plán, co dál, když to poruší, že je úplně špatně. Klíčem jsou bezpečnostní garance.
Je to především o tom, že to nesmí být přes hlavy Ukrajinců, ale mezi Ukrajinci a Rusy. Válka může skončit buď tak, že jeden kapituluje, ale to si myslím, že není na stole a nebude. Takže myslím si, že jediná možnost je nějaký kompromis, který může být i na té územní bázi, ale není na nás, abychom my říkali, kde co,“ zdůraznil Alexandr Vondra, že rozhodování o míru musí být především mezi válčícími stranami.
V rozhovoru se také jasně vymezil proti představě, že by se Ukrajina měla vzdát své obranyschopnosti. „Je absolutně nepřijatelné, aby se Ukrajina odzbrojovala, my ji musíme podpořit, nemůže být demilitarizace cestou k nějakému míru. Pak je to slabý versus silný,“ zdůraznil.
Podle něj musí mít Ukrajina dostatečnou vojenskou sílu a podporu od spojenců. „Čili Ukrajina bude muset být dostatečně vyzbrojená i s naší pomocí a musí mít vůli se bránit. A bude-li vyzbrojená i s naší pomocí, budeme mít vůli se bránit v případě, že by si Rusko něco trouflo, tak bude mít prostředky, které Putina donutí přemýšlet, jestli by další útok pro něj mohl dopadnout špatně. Pak jsme úplně v jiné situaci,“ vysvětlil europoslanec.
„Je samozřejmě pak i možné si představit, že tu bude nějaká záruka, že Ukrajinu nenecháme ve štychu, a nemusí to být NATO. Mohou to být vybrané země jako jakási pojistka,“ dodal Alexandr Vondra.
Přesunul se i k domácí politice a komentoval start ostré fáze kampaně koalice SPOLU. Popsal, že mezi kolegy v souvislosti s bitcoinovou kauzou žádné obavy z oslabení necítil. „Strach jsem vůbec necítil. Když se bavíte v zákulisí, tak se bavíte, do jaké míry máme šanci vyhrát. Míříme za vítězstvím,“ uvedl s tím, že kauzu už příliš nesleduje: „Hele, já to fakt nesleduji. Co jsem se o tom mohl dozvědět, jsem se dozvěděl. Jsou tu orgány činné v trestním řízení, které vyšetřují, což je naprosto správně. Já mám v náš systém policejní a justiční důvěru a nevidím tu žádný důvod, proč nad tím nějak spekulovat,“ uvedl europoslanec ODS s tím, že se „zabývá pouze důležitými otázkami“.
Na otázku, zda Pavel Blažek poškozuje bitcoinovou kauzou ODS, uvedl: „Pavel Blažek udělal chybu a vyvodil z toho politickou odpovědnost, odstoupil. On už nemůže poškozovat ODS, protože není politik,“ uvedl Alexandr Vondra v Interview ČT24.
autor: Natálie Brožovská