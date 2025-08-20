Nový (TOP 09): S Babišem může prosperující ČEZ následovat osud České pošty

Chcete, aby prosperující ČEZ následoval osud České pošty, Českých drah a dalších státních molochů? Pak jej znárodněme přesně tak, jak chce po volbách hnutí ANO.
Vedení ČEZ už nebude muset řídit firmu s péčí řádného hospodáře tak, jak je definována pro soukromé firmy.
Navíc hnutí ANO chce po volbách zestátnit ČEZ z peněz samotného ČEZu. Jinými slovy: místo aby firma investovala do moderní energetiky a sítí, má své zisky utratit na vykoupení menšinových akcionářů. Současně státní rozpočet přijde o své pravidelné příjmy.
Zároveň hnutí ANO plánuje přes regulovanou složku snížit investice do energetické infrastruktury. Budeme mít sice nové zdroje energií, ale nebudeme jej mít jak připojit.
Populismus Karla Havlíčka možná zní líbivě, ale nakonec nás všechny vyjde pěkně draho. Myslete na to u podzimních voleb.
autor: PV