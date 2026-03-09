10. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

09.03.2026 10:31 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty se v 10. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 22 CZK/litr. Celkem bylo zobchodováno 32 tisíc litrů v hodnotě 0,7 milionu.

10. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se v 10. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 22 CZK/litr. Celkem bylo zobchodováno 32 tisíc litrů nafty v hodnotě 0,7 milionu korun.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

Psali jsme:

9. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
9. týden na Energetické burze ČMKB
8. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
8. týden na Energetické burze ČMKB

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

burza , pohonné hmoty , TZ , kontrakt , ČMKB

Radek Koten byl položen dotaz

Co tím přesně myslíte? Jaké změny plánujete?

SPD: Budeme proto prosazovat jasnější zákonné vymezení hranice mezi trestným činem a politickým projevem, zejména v době volebních kampaní, a posílení právních záruk svobody projevu a politické soutěže. A naopak nemyslíte, že by se imunita, kterou máte měla redukovat maximálně právě na to, co říkáte...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močovéNápoje vhodné při velmi vysoké hladině kyseliny močové Čas večeře významně ovlivňuje váhu, zdraví i spánekČas večeře významně ovlivňuje váhu, zdraví i spánek

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČPZP: Lékařská prohlídka pomůže ochránit také ledviny

10:58 ČPZP: Lékařská prohlídka pomůže ochránit také ledviny

Světový den ledvin, který letos připadá na 12. března, upozorňuje na význam prevence a včasné diagno…