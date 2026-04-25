Grolich (KDU-ČSL): Děláme tlustou černou čáru za kecáním lidem do života

Vážené dámy, vážení pánové,
víte, proč tu dnes před vámi stojím? Protože máme naději. Kde jinde než u nás má zaznít „Nebojte se!“? Přes prohrané volby, přes nízké preference – my máme naději.
Z atmosféry u nás ve straně je totiž cítit odhodlání a odvaha udělat změnu. Nejen ve vedení naší strany, ale i v opoziční politice. Ta energie je z nás cítit. Po dlouhé době se lidé dívají na lidovce s nadějí a s velkým očekáváním. Chtějí vidět, jestli tu změnu do dnešní politiky opravdu přineseme. Je to velký závazek. A my nesmíme zklamat.
Česká republika potřebuje sílu, která se opírá o hodnoty, funguje moderně a dokáže řešit největší výzvy, kterým čelíme. Tou silou jsme my. Lidovci.
Pokud ale chceme víc, musíme fungovat jinak. A to je důvod, proč tu dneska jsme. Hned na úvod musíme být schopni pojmenovat, co je potřeba změnit. Lidé to od nás potřebují slyšet. A za tím vším my dnes musíme udělat tlustou černou čáru.
- Děláme tlustou černou čáru za morálními soudy a kecáním lidem do života. Naše cesta je empatie, respekt k lidem a řešení jejich skutečných problémů.
- Děláme tlustou černou čáru za politikou „kam vítr, tam plášť“. Nekandiduji, abych nabízel spolupráci kterékoli ze stávajících vládních stran. Kandiduji proto, že naším úkolem je tyto strany porážet ve volbách.
- Děláme tlustou černou čáru za nekonečným schůzováním. Budeme moderní profesionální stranou, která funguje efektivně.
- Děláme tlustou černou čáru za tím, že budeme spokojeni s průměrností v politické práci i marketingu.
- Děláme tlustou černou čáru za absencí strategie. Budeme mít ekonomickou kompetenci, vizi a jasné priority.
- Děláme tlustou černou čáru za malými ambicemi. Nechceme řešit, jak přelézt pět procent. Chceme řídit stát. Tohle je náš úkol. Znamená to, že opouštíme naše hodnoty? Ne.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Znamená to, že naše hodnoty chceme naplnit. Chci, aby naše hodnoty byly vidět v naší práci a taky v tom, jak se stavíme ke spravedlnosti, jak řešíme daňovou politiku, sociální oblast, ale třeba i životní prostředí.
Ve světě i u nás najdeme spoustu samozvaných ochránců tradičních hodnot a morálky, ale jejich skutky, jejich politika pak dělá pravý opak. Vidíme to v Americe, viděli jsme to v Maďarsku, vidíme to na Slovensku i u nás. Pořád platí: poznáte je po ovoci. A jestli je ovocem rozdělení společnosti, vyvolávání strachu a nenávisti, korupce a omezování svobody, tak tohle nikdy nebyla cesta lidovců. A nikdy nebude.
Analýz, proč jsme prohráli, jste slyšeli už desítky. Špatná komunikace. Věcné chyby. Kauzy… My jsme ale ztratili lidi, kteří žijí normální život. Chodí do práce, vychovávají děti, někteří pečují o své rodiče, ale dokážou se o sebe postarat a po státu toho moc nechtějí. Takže vždycky, když přijde nějaká krize, tak se dopady hodí na tuhle střední třídu. Protože si všichni řekneme – oni to nějak zvládnou. A oni to doopravdy zvládnou, protože musí a protože nemají čas chodit na demonstrace a stěžovat si.
Ale ono se to časem nastřádá. Když na tyhle lidi dlouhodobě jenom nakládáte a nic jim kromě líbivých slov o demokracii a hodnotách nedáváte, tak se na to prostě vykašlou a k volbám nepřijdou. A přesně tohle se stalo. Přitom po nás často chtějí jenom to, aby stát fungoval a my je neotravovali nesmysly a tím, že svou práci děláme blbě. Vždyť ti lidé po nás chtějí úplně základní věci: řešte opravdové problémy a nepřidělávejte nám práci. Pro tyto lidi máme přinášet řešení a pro tyto lidi máme být jasnou první volbou.
Před Českou republikou stojí tři obrovské výzvy.
První výzva se týká naší bezpečnosti a změn ve světě. Vzhledem k tomu, co se dnes děje, jaké tam probíhají změny, musí být Evropa silnější a samostatnější. A Česká republika musí být součástí toho všeho. Není možné si myslet, že v dnešním světě si sami vybudujeme vlastní bezpečnost a soběstačnost. O novém přístupu Evropy se bude rozhodovat v nejbližších letech a Česká republika musí být u toho. Ne, nejsme malý národ, který se má jenom krčit a čekat, až se svět přežene, a nechat o sobě rozhodovat druhé. O svou budoucnost a místo ve světě se musíme poprat sami. My lidovci jsme součástí nejsilnější evropské strany a máme sílu toto ovlivnit i přes nezodpovědné kroky naší vlády.
Druhou obrovskou výzvou je stárnutí populace. Tohle ovlivní úplně všechny. Od trhu práce přes sociální oblast po zdravotnictví. Nejvíc to ovlivní život rodin, o kterých jsem mluvil. A máte pocit, že to ostatní strany opravdu poctivě řeší? Že o těchto tématech byly minulé volby? Kromě důchodové reformy, kterou jsme prosadili my, od tohoto tématu dávají všichni ruce pryč. Proč? Protože to nejsou jednoduché a líbivé věci. Jestli ale chcete v čele někoho, kdo bude říkat a prosazovat jenom to, co přináší laciné body, tak to se omlouvám, to já nebudu. Protože tohle nejsou lidovci. Když je něco potřeba udělat, tak my to uděláme.
A třetí výzva je zaostávání celého státu. A není to jenom o fungování našich úřadů a institucí. To rádi říkají úplně všichni, i když se pak často neudělá nic. Je to i o tom, kde vidíme budoucí zdroj prosperity České republiky.
Řeknu vám jeden příběh. Na jižní Moravě před 23 lety vzniklo Jihomoravské inovační centrum, které má za úkol podporovat začínající firmy a startupy s vysokou přidanou hodnotou. Byla a je to jasná priorita Jihomoravského kraje a vydrželo to za vlády KDU-ČSL, ČSSD, ANO a teď znovu za nás. A díky systematické a dlouhodobé podpoře teď sklízíme plody. Do vědy a výzkumu u nás jdou 3 % regionálního HDP. Rozvoj IT sektoru a výzkumných a vývojových center znamená, že po Praze jsme se stali nejsilnějším regionem a jižní Morava je mozek České republiky. Proč by něco podobného nemohlo fungovat pro celou zemi? Stačí mít jen jasnou prioritu a držet ji napříč politickým spektrem.
Tohle je příběh úspěchu, ale nás také čekají hrozby. Kvůli zastarávání infrastruktury nám hrozí, že nám ujede vlak. I když možná ani to ne, protože aby mohl ujet, potřeboval by nejdřív vysokorychlostní tratě. Nebo aspoň jednu! Musíme se také připravit na hospodářskou a ekonomickou krizi, kterou nám svou politikou chystá tahle vláda. Jestliže teď byl schodek rozpočtu nezákonný, tak ten další při dodržení všech slibů této vlády dost možná nepůjde vůbec sestavit. Tahle politika nás dovede k nárazu do zdi. Musíme se připravit na napravování škod po současné vládě.
A to je důvod, proč potřebujeme ekonomickou kompetenci. Dnes ji nemá vůbec nikdo. Budeme to my, kdo ji získá a přesvědčíme o tom voliče.
Politika nemůže být one man show. Je to týmová práce. A proto vám chci představit tým, se kterým do této mise chci jít. Je to Benjamin Činčila, který má obrovský potenciál a opravdu rozumí ekonomice a hospodářské politice, František Talíř, který dokáže zkombinovat konzervativní hodnoty s moderní prezentací, Monika Brzesková, silná žena se silným příběhem a skvělým výsledkem v Moravskoslezském kraji, neuvěřitelně pracovitý Václav Pláteník, který nás bude hlídat, abychom jeli podle plánu, nebo Libuše Hubáčková, skrytý talent z Plzeňského kraje.
Společně můžeme pohnout naší stranou a přepsat naše místo na politické mapě. Čeká nás spousta práce, která lidem řekne, že jsme dnes udělali skutečnou změnu.
Vážené dámy, vážení pánové. Chci vám říct jednu důležitou věc. Do jednoho roku udělám jednu zásadní chybu. Tři střední a pět malých. Protože každý dělá chyby a udělám je i já. Navíc udělat velkou chybu v politice můžete jen tehdy, pokud v té politice máte velký vliv. Jediný způsob, jak neudělat chybu, znamená nedělat nic. A to by znamenalo čekání na konec.
Ale dnes to není konec. Naopak. My jsme noví lidovci a toto je náš nový začátek. Nechceme přežívat. Chceme vyhrávat.
Pojďte do toho se mnou!
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku