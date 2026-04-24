Ministerstvo zdravotnictví: Česko a Slovensko posilují spolupráci záchranek

24.04.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Pacienti v příhraničních oblastech České republiky a Slovenska se dočkají rychlejší a dostupnější pomoci při akutních stavech.

Foto: mzcr.cz
Popisek: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Poslanecká sněmovna schválila mezinárodní smlouvu o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb, která umožní záchranářům zasahovat i na území sousedního státu. Smlouvu již v prosinci schválil Senát, k jejímu dokončení zbývá podpis prezidenta republiky. Ministerstvo zdravotnictví tímto krokem reaguje na potřebu zkrátit dojezdové časy v situacích, kdy rozhodují minuty, například u infarktu, cévní mozkové příhody, těžkých úrazů nebo hromadných neštěstí.

„O životě pacienta v kritických situacích nesmí rozhodovat státní hranice, ale rychlost poskytnuté pomoci. Nová smlouva umožní, aby v případech, kdy domácí záchranná služba nemůže zasáhnout v zákonem stanovené lhůtě, vyjela na místo i posádka z druhé strany hranice. Jde o konkrétní krok ke zvýšení dostupnosti a kvality urgentní péče pro obyvatele příhraničních regionů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Smlouva se vztahuje na pozemní i leteckou záchrannou službu a nově umožní překračování státní hranice bez dosavadních administrativních omezení, včetně využití výstražných světel a zvukových signálů. Zásah tak bude plynulejší a rychlejší než doposud. Pacient bude vždy transportován do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení bez ohledu na státní hranici.

Spolupráci budou koordinovat dispečinky v obou zemích, které v reálném čase vyhodnotí nejrychlejší dostupnou pomoc v konkrétní situaci. Smlouva se týká příhraničních regionů, na české straně Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje a na slovenské straně Bratislavského, Trnavského, Trenčínského a Žilinského kraje.

Při přípravě smlouvy Česká republika vycházela ze zkušeností s obdobnými dohodami s Německem a Rakouskem, kde se přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb dlouhodobě osvědčila. Ministerstvo zdravotnictví zároveň pokračuje v jednáních o obdobné smlouvě s Polskem s cílem dále posilovat dostupnost urgentní péče v příhraničních oblastech.

Psali jsme:

Ministerstvo zdravotnictví: Energie na rok 2027 za historicky nejvýhodnějších podmínek
Ministerstvo zdravotnictví: Česko otevírá první data o organizaci onkologické péče
Ministerstvo zdravotnictví: Ministr podpořil výuku AI na lékařských fakultách
Ministerstvo zdravotnictví: Česko otevírá výsledky léčby cévních mozkových příhod

Článek obsahuje štítky

MZ , Slovensko , zdravotnictví , TZ

Další články z rubriky

Ministerstvo zdravotnictví: Česko a Slovensko posilují spolupráci záchranek

16:08 Ministerstvo zdravotnictví: Česko a Slovensko posilují spolupráci záchranek

Pacienti v příhraničních oblastech České republiky a Slovenska se dočkají rychlejší a dostupnější po…