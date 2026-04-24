Ministerstvo vnitra: Vláda schválila novou smlouvu o státních hranicích s Německem

25.04.2026 7:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vláda schválila návrh nové dohody, která usnadní správu státních hranic a zefektivní činnost společné hraniční komise.

Připravovaná smlouva nahradí dosavadní právní úpravu z let 1994 a 1999, která je již z technického hlediska překonaná. Hlavním důvodem pro uzavření nové smlouvy je zejména proměna způsobu určování státních hranic v návaznosti na technologický pokrok.

Nově bude průběh státních hranic na nepohyblivých úsecích vymezen výhradně prostřednictvím pevně stanoveného seznamu souřadnic hraničních bodů, nikoli rozsáhlým hraničním dokumentárním dílem. Aktuální průběh státních hranic nicméně nebude touto smlouvou nijak dotčen.

„Mou snahou je zjednodušovat a zefektivňovat procesy, a oblast správy státních hranic není výjimkou,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar s tím, že v obou státech se jedná o smlouvu nejvyšší, tzv. prezidentské kategorie, která po podpisu projde parlamentním projednáním a následně ratifikací prezidentem.

Návrh smlouvy byl již projednáván v minulém volebním období, Poslanecká sněmovna jej však nestihla schválit. Z tohoto důvodu bude nyní znovu předložen k projednání oběma komorám Parlamentu České republiky.

