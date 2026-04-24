Studenti za ČT? Indoktrinace. Vyoral ukázal, kdo je žene do ulic

Tak odbory ČT jsou ve stávkové pohotovosti. Už jsem slyšel vtipnou poznámku, že je společnost sjednocená, protože jak příznivci, tak odpůrci ČT chtějí, aby stávkovala. Jak myslíte, že bude případná stávka v ČT probíhat? Zastaví snad vysílání? Nebo to spíš bude „protestní“ vysílání?
To se musíme nechat překvapit. Problém je v těch, kteří si protičeskou ČT přivlastnili a privatizovali pro sebe a nikomu ji nyní „nechtějí dát“, byť není jejich. Ať si onen socialistický moloch, nevyvážený, neobjektivní a závislý – zejména mluvíme-li o zpravodajství a publicistice – platí z vlastních kapes oni nadšenci, kteří se spolu s prominentními redaktory jen navzájem utvrzují ve své nepravdě a nelásce.
Do toho protestovali studenti, jak je ČT děsně důležitá, jak na ni stát nemá sahat a tak. Ale zrovna studenti a obecně mladí koukají na televizi nejméně. Proč myslíte, že studenti protestují za něco, na co ani nekoukají?
Protože je bohužel řada z nich indoktrinová prorežimní propagandou tak jako za každého jiného režimu. Navíc jsou armádou uvědomělých novinářů, umělců, influencerů, někdy zřejmě i pedagogů zneužíváni v rámci zájmů někoho jiného a ponoukáni k protestům, demonstracím a orwellovským pravidelným a takřka povinným chvilkám nenávisti. Věřím a doufám, že řada z nich s postupujícími zkušenostmi dozná toho, jak byli zneužiti a voděni za frňák.
Pak ze zahraničního dění, vláda Andreje Babiše opět nechce poskytnout letadlo. Tentokrát předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. S argumentem, že tam může letět obyčejným linkovým letem a že tato vláda dělá pragmatickou politiku a do toho patří i to, že neprovokuje Čínu. Jak se k tomu stavíte?
U letadel ještě zůstaneme. Pobaltské státy zase dělají naschvál premiéru Ficovi a oznamují, že mu neposkytnou vzdušný prostor pro cestu do Ruska na výročí konce druhé světové války. To samé již udělali před rokem. Je to podle vás zásadové, nebo malicherné?
Zásadně malicherné a trapné, nicméně významně rektálně-alpinistické a uvědomělé vůči těm mocnostem a lidem za oponou a za zrcadlem, kteří v současnosti vedou a řídí takzvaný kolektivní západ. Což se počítá. Minimálně si to oni Pobalťané zřejmě myslí.
Pak takový menší skandálek, v sylabu jednoho předmětu na FHS UK měli studenti napsáno, že si mají připravit prezentaci na téma klimatické krize. A to v „jakékoliv formě“, tedy třeba i trénink blokády, obsazení kotelny nebo třeba sabotáž toku fosilních paliv. Ze stran obhájců zní, že sylab byl jen „nešťastně formulovaný“ a žádný výcvik terorismu na škole neprobíhal. Věříte tomu?
Co se týká „výcviku terorismu“, v tom bych byl rezervovaný, nicméně víme, že soudruzi na Karlově univerzitě, zejména pak na fakultě humanitních studií či na filosofické mají dost problém s vlastní egem, inteligencí a pochopením demokracie. Neb slovy klasika: v demokracii máte právo na svůj názor, ale běda, jak je jiný než ten náš. Oni si tam možná ve své zaslepenosti a hermetickém uzavření ve vlastní bublině možná ani neuvědomují, že jsou absolutně mimo a že vychovávají naprosto zbytečné a v reálném životě v drtivé většině neuplatitelné studenty.
V Pardubicích se student ptal prezidenta Pavla, proč se naváží do Babiše, když sám byl také v StB. Prezident v StB nebyl, nicméně dotaz evidentně pozlobil jistého pátera Špačka. Který by studentovi „dal přes nevymáchanou hubu“. To je docela zvláštní doba, když by tu duchovní dávali „přes hubu“ studentům za blbé dotazy na prezidenta, co?
Jak jsem psal výše. Demokracie je krásná věc, ale jen když je po našem. Páter Špaček zřejmě bude mít problém sám se sebou a nedělá úplně ideální reklamu svému povolání a katolické církvi. Neb dávat někomu přes hubu za nevhodný dotaz jest spíše praktikou totalitní. Místo aby v zájmu vzdělání a poznání podporoval studenty – a nejen je – v tom, aby se ptali po jádru pudla a zajímali se o podstatu a příčiny dění, rovnou by na nich aplikoval inkvizici – za dle něj nevhodné dotazy. Povídejte to ale omezenci, který má jistě patent na pravdu, rozum a jediné správné náboženské vyznání.
