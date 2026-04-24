Studenti za ČT? Indoktrinace. Vyoral ukázal, kdo je žene do ulic

24.04.2026 17:05 | Rozhovor
autor: Karel Šebesta

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor Tomáš Vyoral v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz tvrdí, že studenti protestující za Českou televizi nejsou spontánní, ale „indoktrinovaní" a vedení zájmy jiných. Opřel se i do samotné ČT, kterou označuje za nevyvážený moloch, a rýpl si i do předsedy Senátu Miloše Vystrčila kvůli cestě na Tchaj-wan.

Studenti za ČT? Indoktrinace. Vyoral ukázal, kdo je žene do ulic
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Tak odbory ČT jsou ve stávkové pohotovosti. Už jsem slyšel vtipnou poznámku, že je společnost sjednocená, protože jak příznivci, tak odpůrci ČT chtějí, aby stávkovala. Jak myslíte, že bude případná stávka v ČT probíhat? Zastaví snad vysílání? Nebo to spíš bude „protestní“ vysílání?

To se musíme nechat překvapit. Problém je v těch, kteří si protičeskou ČT přivlastnili a privatizovali pro sebe a nikomu ji nyní „nechtějí dát“, byť není jejich. Ať si onen socialistický moloch, nevyvážený, neobjektivní a závislý – zejména mluvíme-li o zpravodajství a publicistice – platí z vlastních kapes oni nadšenci, kteří se spolu s prominentními redaktory jen navzájem utvrzují ve své nepravdě a nelásce.

Do toho protestovali studenti, jak je ČT děsně důležitá, jak na ni stát nemá sahat a tak. Ale zrovna studenti a obecně mladí koukají na televizi nejméně. Proč myslíte, že studenti protestují za něco, na co ani nekoukají?

Protože je bohužel řada z nich indoktrinová prorežimní propagandou tak jako za každého jiného režimu. Navíc jsou armádou uvědomělých novinářů, umělců, influencerů, někdy zřejmě i pedagogů zneužíváni v rámci zájmů někoho jiného a ponoukáni k protestům, demonstracím a orwellovským pravidelným a takřka povinným chvilkám nenávisti. Věřím a doufám, že řada z nich s postupujícími zkušenostmi dozná toho, jak byli zneužiti a voděni za frňák.

Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...

Pak ze zahraničního dění, vláda Andreje Babiše opět nechce poskytnout letadlo. Tentokrát předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi pro cestu na Tchaj-wan. S argumentem, že tam může letět obyčejným linkovým letem a že tato vláda dělá pragmatickou politiku a do toho patří i to, že neprovokuje Čínu. Jak se k tomu stavíte?

Jako k jednomu z výjimečně rozumných kroků této vlády. Je v zájmu občanů České republiky, aby naši politruci dělali politiku všech azimutů. Což sice nedělají, neb jsou až po ramena v trávicím traktu velkých bratrů zpoza oceánu a od řeky všech nadějí, ale alespoň v nějakém ohledu dokáží být pragmatičtí. A tchajwanský krysínek Vystrčil nechť si lítá třeba po všech čertech, ale ač bohužel ne za svoje, tak alespoň ne speciály nejvyšší třídy.

U letadel ještě zůstaneme. Pobaltské státy zase dělají naschvál premiéru Ficovi a oznamují, že mu neposkytnou vzdušný prostor pro cestu do Ruska na výročí konce druhé světové války. To samé již udělali před rokem. Je to podle vás zásadové, nebo malicherné?

Zásadně malicherné a trapné, nicméně významně rektálně-alpinistické a uvědomělé vůči těm mocnostem a lidem za oponou a za zrcadlem, kteří v současnosti vedou a řídí takzvaný kolektivní západ. Což se počítá. Minimálně si to oni Pobalťané zřejmě myslí.

Pak takový menší skandálek, v sylabu jednoho předmětu na FHS UK měli studenti napsáno, že si mají připravit prezentaci na téma klimatické krize. A to v „jakékoliv formě“, tedy třeba i trénink blokády, obsazení kotelny nebo třeba sabotáž toku fosilních paliv. Ze stran obhájců zní, že sylab byl jen „nešťastně formulovaný“ a žádný výcvik terorismu na škole neprobíhal. Věříte tomu?

Co se týká „výcviku terorismu“, v tom bych byl rezervovaný, nicméně víme, že soudruzi na Karlově univerzitě, zejména pak na fakultě humanitních studií či na filosofické mají dost problém s vlastní egem, inteligencí a pochopením demokracie. Neb slovy klasika: v demokracii máte právo na svůj názor, ale běda, jak je jiný než ten náš. Oni si tam možná ve své zaslepenosti a hermetickém uzavření ve vlastní bublině možná ani neuvědomují, že jsou absolutně mimo a že vychovávají naprosto zbytečné a v reálném životě v drtivé většině neuplatitelné studenty.

V Pardubicích se student ptal prezidenta Pavla, proč se naváží do Babiše, když sám byl také v StB. Prezident v StB nebyl, nicméně dotaz evidentně pozlobil jistého pátera Špačka. Který by studentovi „dal přes nevymáchanou hubu“. To je docela zvláštní doba, když by tu duchovní dávali „přes hubu“ studentům za blbé dotazy na prezidenta, co?

Jak jsem psal výše. Demokracie je krásná věc, ale jen když je po našem. Páter Špaček zřejmě bude mít problém sám se sebou a nedělá úplně ideální reklamu svému povolání a katolické církvi. Neb dávat někomu přes hubu za nevhodný dotaz jest spíše praktikou totalitní. Místo aby v zájmu vzdělání a poznání podporoval studenty – a nejen je – v tom, aby se ptali po jádru pudla a zajímali se o podstatu a příčiny dění, rovnou by na nich aplikoval inkvizici – za dle něj nevhodné dotazy. Povídejte to ale omezenci, který má jistě patent na pravdu, rozum a jediné správné náboženské vyznání.

 


  • Tomáš Vyoral je český publicista a komentátor. Působil jako politický redaktor a autor v médiích skupiny Prima, včetně CNN Prima News a Prima TV, kde se věnoval domácí politice a společenským tématům.
  • Zkušenosti má také z oblasti public relations a komunikace, pracoval jako PR konzultant i editor ekonomického zpravodajství. Dlouhodobě se věnuje komentářům aktuálního dění, ve kterých kombinuje mediální zkušenosti s pohledem na politiku, společnost i veřejnou debatu.
  • V současnosti působí jako komentátor a publicista, spolupracuje mimo jiné s ParlamentnímiListy.cz.

     


 

Pavel si zavařil. Kvůli „Spojeným státům evropským“ se skloňuje vážné slovo
Vondráček (Svobodní): Prezident Pavel má problém obhajovat pozici české vlády
Macinka provokuje, říká klimatický vědec. Tuší naschvál
„Tohle ať už se nemnoží!“ Vyoral přiložil pod kotel. Padla známá jména

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Bartoš: Vláda připravila samoživitele a seniory o podporu v bydlení

Jak jako? Víte, mě to přijde, že se téma bydlení jako problém jen omílá, ale v podstatě se pro lidi nic nemění a je dostupné čím dál míň – kapacitně i finančně, pro většinu lidí nejen pro samoživitele nebo seniory.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

