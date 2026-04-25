Symbolické členství Ukrajiny v EU Okamura odmítá: Nechceme volný pohyb pro mafie

Německo a Francie navrhují pro Ukrajinu zjednodušenou formu členství v Evropské, která by jí přinesla některé výhody ještě před plným vstupem. Ukrajina by tím získala několik „symbolických“ výhod včetně možnosti na účastnit se jednání ministrů a představitelů Evropské unie, ovšem bez hlasovacího práva a bez automatického přístupu ke společnému rozpočtu či zemědělským fondům.
Německý model počítá se statusem „přidruženého člena“, francouzský se „statusem integrovaného státu“.
Deník Financial Times píše, že tato „odlehčená“ forma členství by mohla zahrnovat ustanovení o společné obraně v rámci Evropské unie.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj „symbolické“ členství v Evropské unii odmítá.
„Ukrajina nepotřebuje symbolické členství v EU,“ uvedl ukrajinský prezident, cituje server Euronews. „Ukrajina brání sama sebe a rozhodně brání i Evropu. A nebrání ji jen symbolicky – lidé tam skutečně umírají.“
Podle Zelenského Ukrajina brání „sdílené evropské hodnoty“ a proto si zaslouží plné členství v Evropské unii.
„Chtěl bych především varovat naše ukrajinské instituce: prosím, neusilujte o symbolické členství Ukrajiny v EU. Já to nepodporuji. Lidé to nepodporují. Nejdůležitější jsou naši lidé. Symbolických svazků jsme už měli dost – budapešťská memoranda, symbolické bezpečnostní záruky, NATO, symbolická cesta do NATO. Zasloužíme si plnoprávné členství v různých aliancích a samozřejmě i v Evropské unii,“ uvedl Zelenskyj.
Předseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura odmítá i samotné „symbolické“ členství Ukrajiny v Evropské unii i v Severoatlantické alianci.
„Odmítáme jakoukoli formu členství Ukrajiny v EU či v NATO,“ uvedl Okamura v pátek na svém facebookovém profilu.
Jako hlavní důvody pro odmítnutí jakékoliv formy členství Ukrajiny v těchto institucích uvedl obavy z finanční zátěže pro české občany, kteří by podle něj prostřednictvím rozpočtu EU financovali rozvrácenou ukrajinskou ekonomiku.
„Navíc jde o velmi zkorumpovaný stát, takže spousta peněz by se tam rozkradla,“ tvrdí Okamura.
Dalším Okamurovým argumentem proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie a NATO byly obavy o bezpečnost. Okamura varoval před volným pohybem „ukrajinské mafie“ po Evropské unii, před možností další migrace z Ukrajiny do Česka i před návratem bývalých vojáků z fronty, kteří by podle něj nepřispěli k bezpečnosti země.
„Nechceme být vtaženi do války s Ruskem,“ říká předseda Poslanecké sněmovny.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.