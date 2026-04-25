Symbolické členství Ukrajiny v EU Okamura odmítá: Nechceme volný pohyb pro mafie

25.04.2026 12:03 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

„Nechceme, aby ukrajinské mafie měly volný pohyb po Evropské unii,“ reaguje předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura na návrh o „symbolickém“ členství Ukrajiny v Evropské unii, se kterým dle deníku Financial Times přichází Německo a Francie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský symbolické členství také odmítá, Ukrajina podle něj potřebuje plné členství.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura

Německo a Francie navrhují pro Ukrajinu zjednodušenou formu členství v Evropské, která by jí přinesla některé výhody ještě před plným vstupem. Ukrajina by tím získala několik „symbolických“ výhod včetně možnosti na účastnit se jednání ministrů a představitelů Evropské unie, ovšem bez hlasovacího práva a bez automatického přístupu ke společnému rozpočtu či zemědělským fondům.

Německý model počítá se statusem „přidruženého člena“, francouzský se „statusem integrovaného státu“.

Deník Financial Times píše, že tato „odlehčená“ forma členství by mohla zahrnovat ustanovení o společné obraně v rámci Evropské unie.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj „symbolické“ členství v Evropské unii odmítá.

„Ukrajina nepotřebuje symbolické členství v EU,“ uvedl ukrajinský prezident, cituje server Euronews. „Ukrajina brání sama sebe a rozhodně brání i Evropu. A nebrání ji jen symbolicky – lidé tam skutečně umírají.“

Podle Zelenského Ukrajina brání „sdílené evropské hodnoty“ a proto si zaslouží plné členství v Evropské unii.

„Chtěl bych především varovat naše ukrajinské instituce: prosím, neusilujte o symbolické členství Ukrajiny v EU. Já to nepodporuji. Lidé to nepodporují. Nejdůležitější jsou naši lidé. Symbolických svazků jsme už měli dost – budapešťská memoranda, symbolické bezpečnostní záruky, NATO, symbolická cesta do NATO. Zasloužíme si plnoprávné členství v různých aliancích a samozřejmě i v Evropské unii,“ uvedl Zelenskyj.

Předseda Poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura odmítá i samotné „symbolické“ členství Ukrajiny v Evropské unii i v Severoatlantické alianci.

„Odmítáme jakoukoli formu členství Ukrajiny v EU či v NATO,“ uvedl Okamura v pátek na svém facebookovém profilu.

Jako hlavní důvody pro odmítnutí jakékoliv formy členství Ukrajiny v těchto institucích uvedl obavy z finanční zátěže pro české občany, kteří by podle něj prostřednictvím rozpočtu EU financovali rozvrácenou ukrajinskou ekonomiku.

„Navíc jde o velmi zkorumpovaný stát, takže spousta peněz by se tam rozkradla,“ tvrdí Okamura.

Dalším Okamurovým argumentem proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie a NATO byly obavy o bezpečnost. Okamura varoval před volným pohybem „ukrajinské mafie“ po Evropské unii, před možností další migrace z Ukrajiny do Česka i před návratem bývalých vojáků z fronty, kteří by podle něj nepřispěli k bezpečnosti země.

„Nechceme být vtaženi do války s Ruskem,“ říká předseda Poslanecké sněmovny.

Psali jsme:

Lidovec premiérem? Hodně snů, nikdy se to nepovedlo
„Nové zdroje jsou nepostradatelné“. Leyenová napočítala, o kolik si EU bude muset říci
Ruku v ruce s tchajwanskými krajany za krásnou budoucnost sjednocení vlasti a obrody národa
Vystrčil v rádiu: Hrbení před Čínou lepší obchod nepřinese, jen ztrátu respektu

Další články z rubriky

Lidovec premiérem? Hodně snů, nikdy se to nepovedlo

10:10 Lidovec premiérem? Hodně snů, nikdy se to nepovedlo

Máme cíl řídit stát, vyhlásil na sjezdu lidovců nový předseda Jan Grolich. Mnoho diskusních příspěvk…