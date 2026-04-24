Ministryně Schillerová: Pane Kupko, vysíláním signálů ekonomiku nezachráníme

Vážení přátelé, nová doba. Za minulé vlády jezdili Češi kupovat jídlo do Německa. Teď jezdí Němci tankovat do Česka. Hezky „für eine Tankfüllung“, pro plnou nádrž, jak píše Die Welt. Daň z každého jejich nákupu teče do české státní kasy, jen tak mimochodem. Ty stejné noviny ještě píší, že z našeho rozhodnutí zastropovat naftu a benzín profitují jak čeští řidiči, tak „deutsche Autofahrer.“
Německá televize ARD zase udělala reportáž o tom, jak jsou pohonné hmoty v Německu drahé, ale v Česku se smí účtovat jen státem stanovená maximální cena. Na konci pak dodává, že „mnoho ekonomů mluví o úspěchu.“ A když vezmu třeba ještě Reuters, tak tam suše konstatují, že patříme k vládám, které ceny pohonných hmot aktivně řeší.
A teď pro zpestření, co říká naše opozice.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
„SOCIALISMUS!“
„My ceny přikazovat nebudeme,“ napsal na sítě předseda ODS. Chtěl nám tím naordinovat mrtvého brouka, kterého hrála jeho vláda celou svou existenci. Oni tehdy opravdu nepřikazovali, kolik maximálně může stát elektřina a plyn. Měsíce a měsíce trapně přihlíželi, jak kvůli přemrštěným cenám energií leze inflace v Česku nejdřív na 18 procent a na konci jejich vlády dohromady na 30 procent. My teď máme druhou nejnižší inflaci hned za Dánskem právě proto, že jsme se nebáli říznout.
Víte, pane Kupko, vysíláním signálů a sněním o německých platech nad německou nutellou ekonomiku nezachráníme. To přece musíte vědět i vy, jen to neumíte zařídit, bojíte se jednat, a proto rétoricky proti nám bojujete za všech okolností. Natruc. Jako robot, co jede podle šablony. Stejně jste to naordinovali i vašim senátorům, kteří právě teď zařízli náš návrh zákona, aby vláda do budoucna mohla pružně regulovat ceny strategických komodit, pokud by ohrožovaly stabilitu národního hospodářství. Jasně, že je ten zákon dobrý a rozumný. Vy to víte, ale protože nemáte žádné vlastní téma, volíte konflikt, truc a vzdor. I vaši senátoři.
Zpátky ke zdravému rozumu. Tam, kde se jedná, pracuje a řeší. Abyste viděli, jak se dívají na naše rozhodnutí zastropovat ceny pohonných hmot odborníci, ocituji nejdřív viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy České republiky Radka Špicara: „My jsme se tak trochu obávali, aby nástup těch protikrizových opatření nebyl s prodlevou, jako jsme byli třeba někdy v minulosti zvyklí, ale to této vládě opravdu vyčítat nemůžeme. Ta jednání byla velmi rychlá, a to je důležité. Protože prostě v krizi jakákoliv vláda, která reaguje rychle, reaguje dvojnásob efektivně. Takže v tomto opravdu musím říct, že jsme byli velmi mile překvapeni.“
A teď, co říká viceguvernérka České národní banky Eva Zamrazilová: „Argumenty, že vláda nemá zasahovat do tržního prostředí, mi v současné době připadají poněkud liché. Jestliže se cena ropy odvíjí od výroků jednoho člověka (amerického prezidenta Donalda Trumpa) nahoru a dolů jako na houpačce, pak to není tržní prostředí. To prostě není trh daný celkovou situací nabídky a poptávky.“ A ještě paní Zamrazilová k našim opatřením řekla toto: „Jako centrální bankéř musím dodat, že pomáhají tlumit inflační očekávání, protože byly učiněny poměrně brzy.“
Mně, vážení přátelé tato slova stačí. Mysím, že stačí i délka tohoto příspěvku, a proto Vás už nechci zdržovat.
Mějte se krásně a užijte si víkend.
