Český rozhlas Jazz hlásí rekordní počet jazzových alb

Vyplývá to z ankety Česká jazzová sklizeň, kterou pořádá stanice Český rozhlas Jazz a která patří k nejvýznamnějším přehledům domácí jazzové produkce. Anketu letos ovládl Marcel Bárta s albem Episodes from the Spinning Ball. Anketu Česká jazzová sklizeň pořádá Český rozhlas již třináctým rokem. Při té příležitosti každoročně vydává také přehled všech vydaných jazzových nahrávek a databázi klubů.
„Zdá se, že český jazz hraje proti všem geopolitickým turbulencím i utahování šroubů v kulturním sektoru. Zatímco běžně u nás vychází kolem 40 jazzových alb ročně, loni to bylo rekordních 55 desek,“ říká Petr Vidomus, dramaturg stanice ČRo Jazz. „Kvantita ale není to hlavní. Obdivuhodná je především pestrost přístupů a odvaha, s jakou se čeští jazzmani pouštějí i do hraničních vod žánru,“ dodává.
Panel devíti hudebních publicistů a promotérů označil za nejlepší českou jazzovou desku roku 2025 album Episodes from the Spinning Ball saxofonisty Marcela Bárty. Bárta na koncertní nahrávce propojil jazzový kvintet se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. „Spojit jazz se symfonickým orchestrem se ne vždy podaří, zde se to však podařilo dokonale. Tato invenční, dramatická a současně hravá nahrávka se umístila s velkým předstihem před ostatními,“ říká Vidomus.
Na druhém místě ankety se umístilo album Live at Jazz Dock Emila Viklického a Pavla Hrubého, natočené živě v pražském klubu Jazz Dock. Třetí příčku obsadila deska Holy Grail basisty Tomáše Lišky a jeho mezinárodní sestavy Invisible Quartet.
Ačkoli je loňská jazzová produkce velmi pestrá, lze v ní vysledovat některé tendence. „Řada hudebníků vydala alb několik. Nejen rekordman Pavel Zlámal (5 titulů), ale i Beata Hlavenková, Emil Viklický nebo Nikol Bóková. Výrazným trendem je i propojování jazzových sólistů s velkými tělesy, zejména se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (SOČR),“ vysvětluje Petr Vidomus. „Velká část produkce navíc sází na koncertní nahrávky,“ upřesňuje.
Dvaatřicetistránkový katalog vydaných alb distribuuje Český rozhlas zdarma na vybraných jazzových akcích. K dispozici je také ke stažení ve formátu PDF a k prolistování na webu Českého rozhlasu ZDE.
Vítězové ankety Česká jazzová sklizeň 2025:
- Marcel Bárta – Episodes from the Spinning Ball (Animal Music)
- Emil Viklický & Pavel Hrubý – Live at Jazz Dock (Amplion Records)
- Tomáš Liška & Invisible Quartet – Holy Grail (Invisible Records)
Český rozhlas Jazz je digitální stanice Českého rozhlasu věnovaná jazzu ve všech jeho podobách. Vedle hudby nabízí autorské pořady, rozhovory i koncertní záznamy a systematicky sleduje dění na české i světové scéně. Dlouhodobě se zaměřuje také na podporu domácích hudebníků a projektů.
