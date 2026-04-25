ČEZ: Projekt malého modulárního reaktoru v Temelíně postupuje do další fáze

Projekt malého modulárního reaktoru má za sebou další významný milník. Malé modulární reaktory budou stát po boku velkých jaderných bloků, plynových elektráren a obnovitelných zdrojů. ČEZ dnes s britskou společností Rolls-Royce SMR, ve které má přibližně 20% podíl, navíc podepsal důležitou smlouvu o provedení přípravných prací (Early Works Contract), díky které je možné zahájit zpracování dokumentace a podkladů pro povolovací procesy na stavbu malého modulárního reaktoru (SMR) v Temelíně. V jižních Čechách vyroste v pořadí druhý malý modulární reaktor od Rolls-Royce SMR, první vznikne v tradiční jaderné lokalitě Wylfa ve Velké Británii.
„Spolupráce ČEZ se společnosti Rolls-Royce SMR nabízí jedinečnou příležitost k růstu a prosperitě v oblasti jaderné energetiky i díky naší účasti na vývoji technologie. Česká republika a český průmysl může díky projektu malých modulárních reaktorů využít a dále prohloubit své tradiční jaderné know-how. S malými modulárními reaktory počítáme po boku velkých jaderných elektráren a obnovitelných zdrojů. Smlouva mezi ČEZ a Rolls-Royce SMR zajistí přípravu projektové, technické a licenční dokumentace, která je nezbytná pro vydání nutných povolení pro výstavbu SMR v Temelíně. Stejně důležité je i uzavřené memorandum se státem. Podpora státu je u takto velkého projektu nezbytná, podobně jako u výstavby nových jaderných zdrojů v Dukovanech. Společně tak budeme řešit mimo jiné investorský model a možné zdroje financování,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Díky smlouvě o provedení přípravných prací (Early Works Contract) mezi společnostmi ČEZ a Rolls-Royce SMR. Díky této smlouvě je možné zahájit zpracování dokumentace a podkladů pro licenční a povolovací procesy na stavbu malého modulárního reaktoru (SMR) v Temelíně. Jedná se o inženýrský kontrakt a nejsou v něm zahrnuty žádné dodávky zařízení. Nejde tedy o investiční rozhodnutí ani o zahájení výstavby. Přípravné práce budou zahrnovat dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí, podklady pro jaderná a stavební povolovací řízení i související projektové práce přímo v Temelíně. Kontrakt tak navazuje na podpis smlouvy na dodávku prvních tří malých modulárních reaktorů od Rolls-Royce SMR v britské lokalitě Wylfa a na dosavadní spolupráci obou společností.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
ČEZ také podepsal memorandum o SMR se s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Na základě tohoto memoranda vznikne pracovní skupina, která bude řešit mimo jiné investorský model a možné zdroje financování, nastavení procesu notifikace ze strany Evropské komise ale i další pokračování mezivládní spolupráce mezi ČR a Velkou Británií pro úspěšnou výstavbu SMR v obou zemích. Členové skupiny budou pracovat také na regulatorní a legislativní podpoře a přípravě podmínek pro výstavbu SMR v Česku.
„Tato smlouva zahajuje významný projekt v lokalitě Temelín, který budeme realizovat společně s naším strategickým partnerem a akcionářem, skupinou ČEZ. Dnešní podpis a předchozí smlouvy uzavřené jak ve Spojeném království, tak v České republice znamenají, že Rolls-Royce SMR je v současnosti jedinou společností v Evropě, která má uzavřeny smlouvy na dodávky malých modulárních reaktorů. Česká republika má dlouhodobou jadernou tradici a vysoce rozvinutou průmyslovou základnu. Propojením českých a britských dodavatelských řetězců vytváříme podmínky pro úspěšnou realizaci tohoto programu. Přístup ‚Europe first‘ zajistí, že největší ekonomické přínosy z těchto projektů zůstanou v zemích, které je zavádějí jako první – tedy ve Spojeném království a v Česku,“ uvedl generální ředitel Rolls-Royce SMR Chris Cholerton.
Malé modulární reaktory jsou jedním z pilířů dlouhodobé strategie ČEZ a moderní energetiky České republiky. Jde o nezbytnou součást českého energetického mixu, který bude stát po boku velkých jaderných bloků a obnovitelných zdrojů. První malý modulární reaktor má vyrůst v sousedství současné jaderné elektrárny v Temelíně.
ČEZ rozvíjí také projekt v Tušimicích na místě současné uhelné elektrárny a prověřuje i další místa. Právě současné lokality uhelných elektráren se jeví z dlouhodobého hlediska jako vhodné, protože SMR bude vedle výroby elektřiny také spolehlivým zdrojem tepla pro okolní města.
ČEZ uzavřel strategické partnerství s Rolls-Royce SMR v roce 2024. Díky němu se přímo podílí na vývoji a přípravě technologie malých modulárních reaktorů. ČEZ se stal významným minoritním akcionářem britské společnosti, získal v ní přibližně 20% podíl. Je tak strategickým investorem s významnými právy ve společnosti.
Každá elektrárna Rolls-Royce SMR bude vyrábět 470 MWe stabilní, cenově dostupné a bezemisní elektřiny. Jde o objem, který by vystačil k pokrytí spotřeby jednoho milionu domácností po dobu nejméně 60 let. Součástí budoucího energetického mixu České republiky budou malé modulární reaktory po boku velkých jaderných zdrojů, plynových elektráren a obnovitelných zdrojů.
První malý modulární reaktor od Rolls-Royce SMR by měl vzniknout ve Velké Británii v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu. Jde o tradiční jadernou lokalitu, kde již fungovala jaderná elektrárna. Výběr lokality potvrdila britská vládní organizace Great British Energy - Nuclear (GBE-N), která v loňském roce vybrala společnost Rolls-Royce SMR jako preferovaného dodavatele malých modulárních reaktorů (SMR) ve Velké Británii. V dubnu získal Rolls-Royce SMR od britské vlády smluvní garanci na výstavbu prvních jednotek.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku