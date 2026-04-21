„Ani o centimetr zpět. Mejdan skončil.“ Výzva k „okupaci“ ČT narazila

Atmosféra kolem České televize houstne. Někteří mediálně známí současní i bývalí zaměstnanci veřejnoprávní televize nenesou dobře plánované vládní změny ve financování ČT i Českého rozhlasu. Padají slova o zalehnutí do spacáků, okupační stávce apod.
“Musí jít do spacáků,” řekl bývalý redaktor ČT Marek Wollner v internetové pořadu Nory Fridrichové. “Okupační stávka,” dodal ve stejném pořadu dlouholetý producent ČT a někdejší politik ODA Jan Štern.
Podobně se vyjádřil i staronový redaktor ČT Jan Moláček, který v televizi působil už před lety, pak si odskočil na krátké angažmá do Deníku N a serveru Aktuálně, aby se zase do České televize vrátil. Ten pro změnu zveřejnil fotografii starého trička s logem ČT, v jehož středu je nápis stávka. “Jestlipak mi ještě bude?” napsal k tomu.
Podle těchto stávajících i bývalých zaměstnanců ČT a dalších komentátorů bude prý zkrátka potřeba, aby se zaměstnanci vzbouřili a podařilo se jim avizovaným změnám, které vychází z předvolebních slibů nové vlády, zamezit. Hrozí podobná situace a stávka jako na přelomu let 2000 a 2001? A měli by se toho politici obávat? ParlamentníListy.cz se zeptaly prostřednictvím anketní otázky.
“Každý návrh na změnu financování ČT vyvolá reakci na Kavčích horách, kde chtějí zachovat zastaralý systém a odmítají modernizaci. S tím prostě musí každý předkladatel počítat. Pokud by snad ČT stávkovala, v digitálním věku má divák nespočet možností náhrady prostřednictvím jiných stanic. To je realita dneška, je jiná doba než v čase pověstné televizní krize. Doufám ale, že na Kavčích horách zvítězí zdravý rozum,” říká šéf sněmovního zahraničního výboru za hnutí ANO Radek Vondráček.
Poslanec SPD Tomáš Doležal varuje před nelegálním převzetím vysílání ČT. “Lze jistě předpokládat, že část zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu zalehne do spacáku a bude stávkovat tím, že své přechodné bydliště přesune např. do budovy na Kavčích horách, kde budou bivakovat za peníze koncesionářů, kteří jim tak budou nedobrovolně hradit zvýšené náklady na vodu a elektřinu. Ostatně, stávku avizoval i generální ředitel Českého rozhlasu - takže pravděpodobně půjde o společný protest zaměstnanců a královsky placeného managementu veřejnoprávních médií proti řádně zvoleným poslancům a vládě, která legitimně a v souladu s právem plní své programové prohlášení. Zásadní bude to, zda půjde pouze o spaní redaktorů a dalších lidí někde v zázemí televize a rozhlasu, anebo zda dojde i k pokusu stávkujících nelegálně převzít vysílání, což se stalo během spacákove revoluce v letech 2000 až 2001 - a nikdo proti tomu tehdy nezasáhl. To by se již rozhodně opakovat nemělo,” uvádí.
Marek Wollner & Jan Štern: "Lidé v ČT musí do okupační stávky, musí do spacáků. A tvrdě se postavit vládním plánům na zestátnění. S jiným než ostrým protestem nemají šanci." ??@MarekWollner pic.twitter.com/3Cb4GP9aOM— Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) April 19, 2026
“Ohrožení nezávislosti to v každém případě je. Proto bych se silné reakci zaměstnanců ČT a ani ČRo nedivil. Zákony ČR jim to umožňují,” říká poslanec ODS a člen mediálního výboru Petr Bendl.
Podle poslance klubu SPD a šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla je veřejnoprávní mejdan u konce. “Budou tvrdit, že jim jde o nezávislost veřejnoprávního vysílání, ale ve skutečnosti jde jen o jejich peníze. O to, aby mohlo pokračovat bezuzdné utrácení peněz našich občanů na zcela zbytečné projekty, na šíření liberální propagandy a samozřejmě a především na jejich platy a odměny. My ale neustoupíme ani o centimetr. Veřejnoprávní mejdan je prostě u konce. A zaměstnanci ČT by se s tím měli smířit,” sdělil pro ParlamentníListy.cz.
“To, že se někteří těší na druhou spacákovou revoluci, je evidentní. A je to potvrzením, že si někteří zaměstnanci ČT Kavčí hory zprivatizovali. Nejde jim o věc jako takovou, jde jim o vlastní zviditelnění, případně jejich peníze. Nemělo by to být žádnou překážkou prosazení toho zákona, protože tito věční stávkující budou protestovat vždy. A fakt, že většina států EU televizní poplatky nemá, je samozřejmě vůbec nezajímá,” konstatuje senátor Zdeněk Hraba.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský zaslal následující odpověď. “Ano, určitou míru nervozity uvnitř České televize je potřeba brát vážně, ale současně bych to nepřeceňoval ani nedramatizoval. To, co zmiňujete – tedy veřejná vyjádření některých jednotlivců o „stávce“ nebo dokonce „okupační stávce“ – je spíše výraz emocí a frustrace části lidí, kteří mají obavu o budoucnost instituce i vlastní pracovní podmínky. V každé velké organizaci, zvlášť veřejnoprávní, najdete názorově výrazné osobnosti, které reagují ostřeji než zbytek. Na druhou stranu je důležité říct několik věcí: Česká televize je velká instituce s tisíci zaměstnanců a nelze tyto výroky automaticky vztahovat na celek. K jakékoli reálné stávce by musely být splněny zákonné podmínky a musela by existovat širší shoda, což je výrazně složitější než jednotlivá mediální prohlášení. Vyhrocená rétorika často slouží i jako tlakový nástroj v probíhající veřejné debatě o financování. Z mého pohledu je klíčové udržet debatu věcnou a nenechat ji sklouznout k emocím nebo vydírání jedné či druhé strany. Financování veřejnoprávních médií je legitimní politické téma a má se řešit transparentně, s ohledem na veřejný zájem – ne pod tlakem hrozeb, ale na základě argumentů. Jinými slovy: signály nespokojenosti uvnitř ČT bych nepodceňoval, ale ani bych z nich zatím nevyvozoval, že se instituce skutečně chystá k nějakým radikálním krokům. Spíše jde o součást vyhrocené fáze debaty,” reagoval.
“Myslím, že od pánů Moláčka i Šterna to je výborný nápad. Možná by šel jen malinko vylepšit – někde jsem zahlédla tričko s nápisem CHCEME VAŠE PRACHY,” odpověděla senátorka Daniela Kovářová.
Svým názorem přispěl i senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta. “Debata o financování České televize je naprosto legitimní a patří do demokracie. Není to útok na zaměstnance, ale diskuse o tom, jak má veřejnoprávní médium fungovat a komu má sloužit. Výzvy k „okupační stávce“ nepovažuji za šťastné. ČT má být symbolem nestrannosti a profesionality, ne politického aktivismu. Pokud má někdo obavy, řešením je otevřená debata a argumenty, ne nátlak. Klíčové je, aby ČT byla nezávislá, důvěryhodná a hospodařila odpovědně,” sdělil.
“Možná by to opravdu bylo nejlepší, kdyby zaměstnanci České televize vstoupili do stávky. Myslím, do stávky se vším všudy. Aby prostě vypnuli své vysílání. Třeba bychom zjistili, že slunce dál vychází, voda dál teče a Česká televize mnoha lidem vůbec neschází,” reagovala poslankyně za SPD a šéfka Trikolory Zuzana Majerová.
Europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná připomíná, že veřejnoprávní média nepatří jejím zaměstnancům. “Zákon pamatuje na právo na stávku, a tudíž - bude-li stávka v souladu se zákonem - pak na ni mají zaměstnanci ČT stejné právo jako zaměstnanci kteréhokoli jiného podniku. Jen je paradoxní, že teď budou využívat nástroje, který jimi prosazovaný (ať už přímo či nepřímo) politický směr postupně celých 37 let likviduje a oklešťuje, neboť je toho názoru, že zaměstnanec má práv až moc. Připomenu třeba topkařské návrhy na výpovědi bez udání důvodů, odpor proti participaci na vedení firem a naprosté pohrdání odboráři. Možná by bylo dobré rovněž připomenout, že Česká televize ani Český rozhlas nepatří různým tvářičkám moderátorů a prominentních komentátorů. Mám totiž dojem, že ne všichni si to připouští,” řekla.
