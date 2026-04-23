Ministerstvo obrany: Letecké muzeum Kbely zahájí 58. návštěvnickou sezonu

24.04.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Po zimní přestávce bude 25. dubna 2026 zahájena sezona Leteckého muzea Kbely, které je součástí Vojenského historického ústavu Praha.

Foto: mocr.cz
Popisek: Budova Ministerstva obrany ČR

Představeny budou renovované exponáty ze sbírek a jedna unikátní novinka. Těšit se můžete na repliku letounu Aero Ab-11, který před 100 lety absolvoval rekordní propagační let.

Největším tahákem zahájení 58. návštěvnické sezony v Leteckém muzeu Kbely (25. 4. 2026) bude představení kompletně zrenovovaného dvouplošníku Aero Ab-11, který před 100 lety absolvoval rekordní let přes 15 tisíc kilometrů nad třemi světadíly a 23 státy. S „modrým ptákem“, jak letoun překřtili tehdejší novináři, letěl štábní kapitán Vilém Stanovský s mechanikem Františkem Šimkem. Strávili ve vzduchu 91 hodin a 52 minut. Cílem bylo propagovat kvalitní letoun firmy Aero a motor Breitfeld, Daněk a spol. Restaurátoři Leteckého muzea Kbely Petr Ježek a Jindřich Zimák téměř dva roky pracovali na tom, aby letadlo vrátili do stavu, ve kterém bylo před odletem z Prahy v roce 1926.

Přečtěte si detailní informace o jejich práci a zajímavostech, které při dvouleté práci zjistili:

  • V Leteckém muzeu Kbely vracejí originální podobu letounu ZDE
  • Aero Ab 11, který před 100 lety absolvoval rekordní let Aero Ab 11 dostává finální lesklý lak ZDE

Po rozsáhlé renovaci v dílnách státního podniku LOM Praha, bude při zahájení návštěvnické sezony v Leteckém muzeu Kbely představen druhý prototyp cvičného letounu VZLÚ TOM-8, který se měl stát nástupcem cvičných strojů C-11. Kvůli nástupu proudových letounů zůstalo jen u prototypu. U příležitosti 70 let od zkušebního letu Jaroslava Dobrovodského - 23. dubna 1956 - bude představen v nejlepším stavu, ve kterým kdy byl.

Přesvědčte se o tom ve videu z neplánované, ale úspěšné motorové zkoušky letounu:

  • Renovace unikátního letounu VZLÚ TOM-8 se blíží ke konci ZDE

Oba zmíněné letouny budou vystaveny zrakům veřejnosti na stojánce.

Nejstarší dochovaný speciální vojenský automobil české konstrukce z první světové války

Návštěvníci zahájení výstavní sezóny kbelského leteckého muzea budou mít jedinečnou možnost prohlédnout si poprvé unikátní přírůstek do sbírky Vojenského historického ústavu Praha. Od soukromého sběratele z Rakouska se podařilo získat světlometný vůz Praga R z roku 1914.

Jedná se o čtvrtý vyrobený automobil pouze pětikusové série reflektorových vozů opatřených světlometem Siemens a dodaných rakouské armádě. Světlomet mohl sloužit jako protiletadlový i jako signalizační.

Raritou je i kompletně dochovaná historie vozu, která zvyšuje jeho historickou hodnotu a dokládá autenticitu.

Po první světové válce automobil v roce 1922 zakoupila vídeňská firma TEJO Filmlicht Gesellschaft, která jej používala při natáčení filmů. Jedním z nich byl i slavný film režisérky Leni Riefenstahl a současně její provotina Modré světlo (Das blaue Licht) z roku 1932. V seznamu vídeňských SPZ z roku 1936 figuruje automobil se značkou A 60-147 stále v majetku firmy Ing. Josefa Tesare a Ernsta Johna TEJO. V roce 1972 získala již značně schátralý vůz vídeňská jednotka dobrovolných hasičů, která jej v roce 1978 zrenovovala jako červený hasičský vůz. Poté, co automobil získal pan Haar, vrátil mu původní vojenskou podobu z období první světové války a v roce 2025 se mu podařilo získat původní unikátní protilatadlový a signalizační reflektor Siemens, kterým automobil osadil.

„Vojenský historický ústav Praha získal v tomto automobilu světový unikát české konstrukční školy vojenských vozidel,“ říká k novému přírůstku ředitel Odboru muzeí VHÚ Praha, plk. Michal Burian.

Samozřejmostí je ukázka létajících exponátů Oblíbenou a očekávanou součástí slavnostního zahájení návštěvnické sezony v Leteckém muzeu Kbely jsou ukázky létajících exponátů. V případě, že technický stav muzejních strojů a počasí dovolí a budou vhodné letové podmínky, se můžete těšit na tyto letouny:

  • Zlín Z-381, OK-BSA, pilot Jan Sýkora
  • Zlín Z-126 Trenér, OK-HLJ, pilot Petr Rautner
  • Aero C-104, OK-RXE, pilot Milan Mikulecký
  • a jako host: Aero L-60 Brigadýr, OK-LKN, pilot Karel Toman

Pro cestu do Leteckého muzea Kbely využijte MHD

Návštěvníkům doporučujeme využít veřejné hromadné dopravy, jelikož parkovací místa nedaleko Leteckého muzea jsou omezená a bývají velmi rychle zaplněna. Přímo u bran muzea je zastávka autobusů MHD „Letecké muzeum“ je na znamení a zastavují na ní tyto linky: 159, 182, 185, 209, 302, 376, 378 ze stanice metra C Letňany. Ze stanice metra Českomoravská a Vysočanská (trasa „B“) – autobus č. 375

Předběžný program slavnostního zahájení 58. Návštěvnické sezóny Leteckého muzea Kbely
10:00 - průlet Let C-11 (létající exponát VHÚ PRAHA)
- po průletu státní hymna
- proslovy
- představení zrestaurovaných letadel (Aero Ab-11, Iljušin Il-18)
11:00 ukázka výcviku služebních psů 24. základny Dopravního letectva
12:30 (areál Stará Aerovka) - představení zrestaurovaného letounu TOM-8
13:00 (Stará Aerovka) - letové ukázky létajících exponátů Leteckého muzea VHÚ PRAHA

