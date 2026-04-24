Správa železnic: Trať na Opavsku bude dolnější proti povodním

V tendru Správy železnic na obnovu úseku nejvíce poškozeného povodněmi uspěla společnost STRABAG Rail, která nabídla cenu 496 220 588 korun. Řeku Opavu překlene nová mostní estakáda, součástí stavby jsou i protipovodňová opatření. Hotovo bude na konci příštího roku.
Extrémní povodně v září 2024 zcela zničily půlkilometrový úsek trati mezi Opavou a Kravařemi. Nové technické řešení proto počítá nejen s obnovou tratě, ale také s opatřeními, která omezí riziko podobných škod v budoucnu.
Postavena bude 255 metrů dlouhá estakáda přes hlavní koryto řeky Opavy a přilehlé inundační území. Zvýšení trati o jeden metr pak zabrání přetékání vody během případných dalších povodní.
Stavbaři dále vymění kolejnice, pražce a štěrkové lože, současně obnoví a doplní poškozené kabely zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Opravou projde také jeden železniční přejezd.
Práce na projektové dokumentaci začnou prakticky okamžitě, její dokončení se předpokládá v březnu příštího roku. Navazující stavební práce potrvají devět měsíců, obnovení provozu se plánuje příští rok v prosinci.
