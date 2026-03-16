11. týden na Energetické burze ČMKB

16.03.2026 11:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly v 11. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 12 tisíc MWh elektřiny a zemního plynu pro konečné odběratele v hodnotě 21 milionů korun.

Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2027 se v nízkém napětí obchodovaly za cenu 2464 CZK/MWh. Roční kontrakty elektrické energie s dodávkou pro rok 2028 v nízkém napětí uzavíraly s kurzem 2009 CZK/MWh.

Roční kontrakty zemního plynu s dodávkou v roce 2027 se ve velkoodběru obchodovaly za cenu 1010 CZK/MWh.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s energiemi organizuje ČMKB v samostatné sekci Energetická burza od roku 2002, která je tak první energetickou burzou v České republice, obchodování s dřívím organizuje od roku 2005 a trh s pohonnými hmotami od roku 2019. 

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

